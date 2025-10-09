Хорошая новость для казахстанцев: условия по «7-20-25» изменились в лучшую сторону

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана сообщил о внесении изменений в правила ипотечной программы «7-20-25». Соответствующее постановление правления №59 было утверждено 26 сентября 2025 года и вступило в силу с момента принятия, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Новые лимиты стоимости жилья по регионам

В документе уточняется, что теперь максимальная стоимость жилья, приобретаемого по программе, увеличена:

для Астаны, Алматы, Шымкента , а также Актау и Атырау , включая их пригородные зоны, — с 25 млн тенге до 30 млн тенге ;

для Караганды — с 20 млн до 25 млн тенге ;

для остальных регионов страны — с 15 млн до 20 млн тенге.

Такое решение, по данным Нацбанка, принято с целью адаптации программы к текущим реалиям рынка недвижимости и роста цен на жилье.

Дополнительные возможности для заемщиков

Еще одно важное изменение касается подтверждения платежеспособности. Теперь участники программы могут привлекать не только созаемщиков, но и гарантов.

Это расширяет возможности для семей и граждан с нестабильным доходом или неофициальной занятостью.

Ключевые условия программы остаются прежними

В Нацбанке подчеркнули, что базовые параметры программы «7-20-25» остаются без изменений.

Ключевыми условиями по-прежнему являются:

ставка по кредиту — 7% годовых ;

первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья;

срок кредитования — до 25 лет.

При рассмотрении заявки банки будут обращать внимание на непрерывность дохода заемщика, что является обязательным условием.

Цель изменений — повышение доступности жилья

Как отмечается в официальном сообщении, новые нормы направлены на расширение доступности жилья для населения, повышение гибкости ипотечных условий и стимулирование развития жилищного рынка в целом.

«Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Итоги реализации программы

Программа «7-20-25» действует с 2018 года и рассчитана на работающих граждан Казахстана, желающих приобрести жилье по льготной ставке.

По данным Нацбанка, на 2 октября 2025 года в рамках программы было выдано 81 886 ипотечных займов на общую сумму 1,15 трлн тенге.

Таким образом, обновленные параметры должны еще больше расширить участие казахстанцев в этой популярной программе доступной ипотеки.