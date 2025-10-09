Хорошая новость для казахстанцев: условия по «7-20-25» изменились в лучшую сторону

Национальный банк Казахстана сообщил о внесении изменений в правила ипотечной программы «7-20-25». Соответствующее постановление правления №59 было утверждено 26 сентября 2025 года и вступило в силу с момента принятия, сообщает Lada.kz.
В документе уточняется, что теперь максимальная стоимость жилья, приобретаемого по программе, увеличена:
для Астаны, Алматы, Шымкента, а также Актау и Атырау, включая их пригородные зоны, — с 25 млн тенге до 30 млн тенге;
для Караганды — с 20 млн до 25 млн тенге;
для остальных регионов страны — с 15 млн до 20 млн тенге.
Такое решение, по данным Нацбанка, принято с целью адаптации программы к текущим реалиям рынка недвижимости и роста цен на жилье.
Еще одно важное изменение касается подтверждения платежеспособности. Теперь участники программы могут привлекать не только созаемщиков, но и гарантов.
Это расширяет возможности для семей и граждан с нестабильным доходом или неофициальной занятостью.
В Нацбанке подчеркнули, что базовые параметры программы «7-20-25» остаются без изменений.
Ключевыми условиями по-прежнему являются:
ставка по кредиту — 7% годовых;
первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья;
срок кредитования — до 25 лет.
При рассмотрении заявки банки будут обращать внимание на непрерывность дохода заемщика, что является обязательным условием.
Как отмечается в официальном сообщении, новые нормы направлены на расширение доступности жилья для населения, повышение гибкости ипотечных условий и стимулирование развития жилищного рынка в целом.
«Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.
Программа «7-20-25» действует с 2018 года и рассчитана на работающих граждан Казахстана, желающих приобрести жилье по льготной ставке.
По данным Нацбанка, на 2 октября 2025 года в рамках программы было выдано 81 886 ипотечных займов на общую сумму 1,15 трлн тенге.
Таким образом, обновленные параметры должны еще больше расширить участие казахстанцев в этой популярной программе доступной ипотеки.
