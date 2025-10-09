Казахстанцы смогут официально работать в Катаре

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о трудовой деятельности граждан с Государством Катар. Документ создает правовую основу для официального трудоустройства казахстанцев и закрепляет взаимные обязательства сторон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Согласно утвержденному документу, условия трудоустройства казахстанцев в Катаре будут регулироваться типовым трудовым договором, в котором прописаны ключевые гарантии для работников.
Работодатели Катара обязаны:
оплачивать перелет из Казахстана в Катар и обратно;
предоставлять жилье, оснащенное мебелью, либо выплачивать пособие на аренду;
обеспечивать транспорт до места работы или компенсировать расходы на передвижение;
предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск не менее трех недель и дополнительный трехдневный отпуск.
Для координации сотрудничества и оперативного решения возможных вопросов будет создан Совместный комитет, куда войдут представители обеих стран. Его задача — следить за выполнением соглашения и урегулированием спорных ситуаций, связанных с трудовой миграцией.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, с начала 2025 года более 700 граждан Казахстана официально работают на территории Катара.
Ранее документ был одобрен мажилисом. После ратификации соглашение вступит в силу, что позволит расширить возможности трудовой миграции и укрепить экономические связи между двумя государствами.
Итог: ратификация соглашения открывает для казахстанцев легальный и защищенный путь к трудоустройству в одной из самых экономически развитых стран Персидского залива — Катаре.
Комментарии0 комментарий(ев)