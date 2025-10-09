18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 16:35

В Казахстане официально отменены все налоговые проверки

Новости Казахстана

В Казахстане принято решение об отмене всех налоговых проверок, запланированных на 2025 год. Об этом сообщил основатель группы компаний Uchet Максим Барышев, отметив, что это решение стало результатом длительной борьбы предпринимательского сообщества за прозрачность налогового контроля, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos.com

Борьба за справедливость: предприниматели добились отмены проверок

По словам Максима Барышева, отмена проверок стала закономерным итогом многомесячных дискуссий и обращений бизнеса к государственным органам.

«Проверки по списку 2025 года официально отменены. Мы с самого начала говорили: закрытые критерии СУР нельзя использовать для формирования списков проверок. Это приводило к тому, что под контроль попадали даже честные предприниматели, исправно платящие налоги и создающие рабочие места. Мы боролись не за себя, а за всех честных предпринимателей Казахстана. Сегодня можем сказать уверенно — мы добились результата», — отметил Барышев.

Проблема «закрытых критериев»

Ключевой претензией бизнеса к Комитету государственных доходов (КГД) стало использование закрытых критериев оценки риска при формировании списков компаний для проверок.

Согласно пункту 3 приложения 1 к Правилам применения системы управления рисками (приказ Минфина № 252 от 20 февраля 2018 года), КГД обязан раскрывать эти критерии. Однако на практике налоговые органы часто ссылались на «конфиденциальный характер» данных, не предоставляя предпринимателям объяснений, почему их отнесли к категории высокого риска.

Незаконный приказ КГД

Основанием для подобных решений служил приказ председателя КГД от 29 декабря 2018 года, закреплявший порядок использования «закрытых критериев». Однако документ:

  • не прошёл регистрацию в органах юстиции;

  • не был официально опубликован;

  • стал известен только в ходе судебных разбирательств.

Суды признали, что такой приказ имеет признаки нормативного правового акта, а значит, без регистрации и публикации он не имеет юридической силы.

Итог: проверки на 2025 год отменены

В связи с выявленными нарушениями и отсутствием законных оснований для проведения налоговых проверок по закрытым критериям, все проверки, запланированные на 2025 год, отменены.

Таким образом, предприниматели Казахстана получили важную победу в деле защиты своих прав и укрепления принципов прозрачности в работе налоговых органов.

