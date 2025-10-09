Новая разметка на дорогах Казахстана: почему появилась красная сплошная и что за нее грозит

Қазақ тіліне аудару

На казахстанских трассах начали появляться ярко-красные сплошные линии , которые вызвали вопросы у автомобилистов. В действующих Правилах дорожного движения (ПДД) такой разметки нет, однако наказание за нарушение – вполне реальное, сообщает Lada.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Фото: кадр YouTube

Необычная разметка озадачила водителей

Первые участки с новой линией появились на трассе Кокшетау – Атбасар. Красные полосы нанесены на 52–54, 65 и 76 километрах дороги – именно в местах, где чаще всего происходят аварии из-за потери траектории на опасных виражах, особенно ночью или во время дождя.

Почему линия сделана красной

В национальной компании «КазАвтоЖол» пояснили, что красный цвет выбран не случайно. Такая разметка обладает повышенными светоотражающими свойствами – она заметна гораздо лучше белой даже при слабом освещении или плохих погодных условиях.

Благодаря этому водитель может четче видеть границы полосы движения, что особенно важно в темное время суток и на сложных участках дороги.

Многие автолюбители уже отметили, что красная линия действительно улучшает видимость на поворотах, где раньше ориентироваться было сложно.

Правовой статус: в ПДД нет, но стандарт разрешает

Хотя в официальных ПДД Казахстана упоминаются только белые и желтые линии, существующий стандарт СТ РК 1412-2017 допускает экспериментальное применение новых видов разметки и технических средств организации дорожного движения.

Таким образом, появление красных сплошных линий не противоречит закону — это тестовый проект, направленный на повышение безопасности на проблемных участках трасс.

Наказание за пересечение красной линии

Несмотря на необычный цвет, правила остаются прежними. Красная линия юридически приравнена к белой сплошной, а значит:

пересечение считается выездом на встречную полосу движения ;

штраф не предусмотрен , но водитель лишается прав на шесть месяцев ;

если нарушение привело к дорожно-транспортному происшествию, срок лишения увеличивается до девяти месяцев.

Для чего проводится эксперимент

Основная цель внедрения новой разметки — снизить количество аварий на опасных участках дорог. Яркий контраст и высокая видимость красных линий должны помочь водителям сохранять безопасную траекторию движения, особенно в ночное время или при плохой погоде.

Если эксперимент окажется успешным, красные сплошные линии могут появиться и на других трассах страны, где часто фиксируются ДТП из-за нарушений разметки.