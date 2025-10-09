Казахстанский паспорт изменится впервые за 17 лет: что известно о новом дизайне

Паспорт гражданина Республики Казахстан в ближайшее время претерпит редизайн. О начале этой работы сообщил госсекретарь РК Ерлан Карин. По его словам, с февраля 2025 года ведется разработка нового визуального оформления документа, который используется уже 17 лет без значительных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Разработкой нового внешнего вида занимаются ведущие дизайнеры Национального банка и специалисты Банкнотной фабрики. Они уже сформировали базовые подходы к оформлению, ориентируясь на современные международные стандарты и тенденции.
По словам Карина, ключевые особенности будущего паспорта включают:
минималистический стиль оформления;
фоновое оформление визовых страниц с изображениями, отражающими природу и культуру Казахстана;
новейшие элементы защиты от подделок, обеспечивающие высокий уровень безопасности документа.
Новая концепция, подчеркнул он, будет отражать национальную идентичность и культурное разнообразие страны, а также достопримечательности Казахстана.
На следующем этапе специалисты приступят к созданию сигнального макета паспорта. Эта работа, учитывая многоступенчатую печать и использование сложных защитных технологий, займет несколько месяцев.
Сегодня Ерлан Карин вместе с экспертами Банкнотной фабрики обсудил технические аспекты разработки цифрового макета и процесс дальнейшего изготовления документа нового образца.
Госсекретарь подчеркнул, что введение паспорта нового дизайна не потребует массовой замены действующих документов.
Новые паспорта будут выдаваться:
при истечении срока действия старого документа,
в случае порчи паспорта,
либо по личному желанию гражданина.
При этом стоимость оформления останется прежней, независимо от нового дизайна.
Концепция обновленного паспорта, как отметил Ерлан Карин, будет официально презентована в ближайшее время. Таким образом, Казахстан готовится к очередному шагу в модернизации государственных документов, сочетающему современные стандарты безопасности и элементы национальной самобытности.
Комментарии0 комментарий(ев)