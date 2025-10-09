18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 18:21

Казахстанский паспорт изменится впервые за 17 лет: что известно о новом дизайне

Новости Казахстана 0 531

Паспорт гражданина Республики Казахстан в ближайшее время претерпит редизайн. О начале этой работы сообщил госсекретарь РК Ерлан Карин. По его словам, с февраля 2025 года ведется разработка нового визуального оформления документа, который используется уже 17 лет без значительных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дизайн в духе времени: минимализм и национальные акценты

Разработкой нового внешнего вида занимаются ведущие дизайнеры Национального банка и специалисты Банкнотной фабрики. Они уже сформировали базовые подходы к оформлению, ориентируясь на современные международные стандарты и тенденции.

По словам Карина, ключевые особенности будущего паспорта включают:

  • минималистический стиль оформления;

  • фоновое оформление визовых страниц с изображениями, отражающими природу и культуру Казахстана;

  • новейшие элементы защиты от подделок, обеспечивающие высокий уровень безопасности документа.

Новая концепция, подчеркнул он, будет отражать национальную идентичность и культурное разнообразие страны, а также достопримечательности Казахстана.

От идеи к воплощению: что происходит сейчас

На следующем этапе специалисты приступят к созданию сигнального макета паспорта. Эта работа, учитывая многоступенчатую печать и использование сложных защитных технологий, займет несколько месяцев.

Сегодня Ерлан Карин вместе с экспертами Банкнотной фабрики обсудил технические аспекты разработки цифрового макета и процесс дальнейшего изготовления документа нового образца.

Без спешки и лишних затрат для граждан

Госсекретарь подчеркнул, что введение паспорта нового дизайна не потребует массовой замены действующих документов.

Новые паспорта будут выдаваться:

  • при истечении срока действия старого документа,

  • в случае порчи паспорта,

  • либо по личному желанию гражданина.

При этом стоимость оформления останется прежней, независимо от нового дизайна.

Презентация — уже скоро

Концепция обновленного паспорта, как отметил Ерлан Карин, будет официально презентована в ближайшее время. Таким образом, Казахстан готовится к очередному шагу в модернизации государственных документов, сочетающему современные стандарты безопасности и элементы национальной самобытности.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?