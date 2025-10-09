Казахстанский паспорт изменится впервые за 17 лет: что известно о новом дизайне

Қазақ тіліне аудару

Паспорт гражданина Республики Казахстан в ближайшее время претерпит редизайн. О начале этой работы сообщил госсекретарь РК Ерлан Карин. По его словам, с февраля 2025 года ведется разработка нового визуального оформления документа, который используется уже 17 лет без значительных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Дизайн в духе времени: минимализм и национальные акценты

Разработкой нового внешнего вида занимаются ведущие дизайнеры Национального банка и специалисты Банкнотной фабрики. Они уже сформировали базовые подходы к оформлению, ориентируясь на современные международные стандарты и тенденции.

По словам Карина, ключевые особенности будущего паспорта включают:

минималистический стиль оформления;

фоновое оформление визовых страниц с изображениями, отражающими природу и культуру Казахстана;

новейшие элементы защиты от подделок, обеспечивающие высокий уровень безопасности документа.

Новая концепция, подчеркнул он, будет отражать национальную идентичность и культурное разнообразие страны, а также достопримечательности Казахстана.

От идеи к воплощению: что происходит сейчас

На следующем этапе специалисты приступят к созданию сигнального макета паспорта. Эта работа, учитывая многоступенчатую печать и использование сложных защитных технологий, займет несколько месяцев.

Сегодня Ерлан Карин вместе с экспертами Банкнотной фабрики обсудил технические аспекты разработки цифрового макета и процесс дальнейшего изготовления документа нового образца.

Без спешки и лишних затрат для граждан

Госсекретарь подчеркнул, что введение паспорта нового дизайна не потребует массовой замены действующих документов.

Новые паспорта будут выдаваться:

при истечении срока действия старого документа,

в случае порчи паспорта ,

либо по личному желанию гражданина.

При этом стоимость оформления останется прежней, независимо от нового дизайна.

Презентация — уже скоро

Концепция обновленного паспорта, как отметил Ерлан Карин, будет официально презентована в ближайшее время. Таким образом, Казахстан готовится к очередному шагу в модернизации государственных документов, сочетающему современные стандарты безопасности и элементы национальной самобытности.