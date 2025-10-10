18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 19:30

Минтруда назвало сумму, которой достаточно казахстанцу для нормальной жизни

Новости Казахстана 0 465

В Казахстане обсуждается, какой уровень дохода позволяет гражданам обеспечивать свои основные нужды без долгов и лишних трудностей. На этот вопрос ответил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, выступая в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphoto
Фото: depositphoto

Средняя и медианная зарплаты: где проходит «граница достатка»

По словам Ертаева, главным ориентиром для оценки благосостояния граждан служит медианная заработная плата — показатель, отражающий реальную картину доходов населения.

«У нас зарплата должна быть не ниже медианной или выше — такая заработная плата обеспечивает возможность человеку проживать и покрывать свои потребности», — пояснил вице-министр.

На сегодняшний день:

  • Средняя заработная плата в Казахстане составляет около 400 тысяч тенге;

  • Медианная зарплата288 тысяч тенге.

Таким образом, доход ниже этого уровня в большинстве случаев не позволяет гражданам полноценно обеспечивать себя и свою семью.

Мониторинг зарплат: где ситуация стабильнее

Минтруд проводит постоянный мониторинг уровня заработных плат по всей стране.
Сейчас в базе данных ведомства находится информация о 95 тысячах организаций, где отслеживаются реальные выплаты сотрудникам.

Анализ показал:

  • в 73 тысячах компаний (это 76% от общего числа) зарплаты находятся на уровне или выше медианной;

  • оставшиеся 24% предприятий всё ещё платят меньше.

По словам Ертаева, эти данные позволяют выстраивать более точную социально-экономическую политику и планировать дальнейшие шаги в направлении повышения доходов населения.

Международные стандарты и планы Казахстана

Вице-министр также напомнил, что Международная организация труда (МОТ) рекомендует, чтобы индекс зарплат — то есть соотношение между минимальными и средними доходами — не опускался ниже отметки 50%.

«У нас сейчас этот показатель составляет около 30%. Мы будем поэтапно стремиться к уровню 50% к 2030 году», — сообщил Ертаев.

Это означает, что Казахстан намерен постепенно сокращать разрыв между минимальными и средними зарплатами, чтобы труд каждого гражданина оценивался справедливо и обеспечивал достойное качество жизни.

Пока без точных расчетов

При этом вице-министр признал, что конкретных расчетов, какая именно сумма будет соответствовать показателю в 50%, у Минтруда пока нет.
Тем не менее, работа в этом направлении продолжается: правительство анализирует динамику доходов, уровень инфляции и реальные потребности населения.

Итог

Таким образом, по данным Минтруда, оптимальный уровень зарплаты, позволяющий казахстанцам покрывать свои основные потребности, должен быть не ниже медианной — около 288 тысяч тенге.
Однако чтобы достичь рекомендуемого международного уровня, стране предстоит еще несколько лет последовательной работы по повышению доходов граждан и сокращению неравенства в оплате труда.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?