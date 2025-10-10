Минтруда назвало сумму, которой достаточно казахстанцу для нормальной жизни

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане обсуждается, какой уровень дохода позволяет гражданам обеспечивать свои основные нужды без долгов и лишних трудностей. На этот вопрос ответил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, выступая в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphoto

Средняя и медианная зарплаты: где проходит «граница достатка»

По словам Ертаева, главным ориентиром для оценки благосостояния граждан служит медианная заработная плата — показатель, отражающий реальную картину доходов населения.

«У нас зарплата должна быть не ниже медианной или выше — такая заработная плата обеспечивает возможность человеку проживать и покрывать свои потребности», — пояснил вице-министр.

На сегодняшний день:

Средняя заработная плата в Казахстане составляет около 400 тысяч тенге ;

Медианная зарплата — 288 тысяч тенге.

Таким образом, доход ниже этого уровня в большинстве случаев не позволяет гражданам полноценно обеспечивать себя и свою семью.

Мониторинг зарплат: где ситуация стабильнее

Минтруд проводит постоянный мониторинг уровня заработных плат по всей стране.

Сейчас в базе данных ведомства находится информация о 95 тысячах организаций, где отслеживаются реальные выплаты сотрудникам.

Анализ показал:

в 73 тысячах компаний (это 76% от общего числа ) зарплаты находятся на уровне или выше медианной ;

оставшиеся 24% предприятий всё ещё платят меньше.

По словам Ертаева, эти данные позволяют выстраивать более точную социально-экономическую политику и планировать дальнейшие шаги в направлении повышения доходов населения.

Международные стандарты и планы Казахстана

Вице-министр также напомнил, что Международная организация труда (МОТ) рекомендует, чтобы индекс зарплат — то есть соотношение между минимальными и средними доходами — не опускался ниже отметки 50%.

«У нас сейчас этот показатель составляет около 30%. Мы будем поэтапно стремиться к уровню 50% к 2030 году», — сообщил Ертаев.

Это означает, что Казахстан намерен постепенно сокращать разрыв между минимальными и средними зарплатами, чтобы труд каждого гражданина оценивался справедливо и обеспечивал достойное качество жизни.

Пока без точных расчетов

При этом вице-министр признал, что конкретных расчетов, какая именно сумма будет соответствовать показателю в 50%, у Минтруда пока нет.

Тем не менее, работа в этом направлении продолжается: правительство анализирует динамику доходов, уровень инфляции и реальные потребности населения.

Итог

Таким образом, по данным Минтруда, оптимальный уровень зарплаты, позволяющий казахстанцам покрывать свои основные потребности, должен быть не ниже медианной — около 288 тысяч тенге.

Однако чтобы достичь рекомендуемого международного уровня, стране предстоит еще несколько лет последовательной работы по повышению доходов граждан и сокращению неравенства в оплате труда.