10.10.2025, 06:26

В Казахстане начали блокировать смартфоны: что происходит

Новости Казахстана 0 582

В Казахстане стартовала массовая блокировка мобильных устройств, не прошедших официальную верификацию. Речь идет о смартфонах, чьи IMEI-коды попали в так называемые «чёрные списки». Подробности сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Что такое IMEI и как происходит блокировка

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный номер, присвоенный каждому телефону для его идентификации в сети. Он позволяет определить производителя, модель и подтвердить подлинность устройства. По этому коду операторы связи и правоохранительные органы могут отслеживать или блокировать украденные и «серые» гаджеты.

Министерство поясняет, что блокировке подлежат именно IMEI-коды, а не сами устройства. Один смартфон может содержать до четырёх таких кодов.

По последним данным, в «сером» списке числятся 886 003 уникальных IMEI-кода. Из них часть находится в ожидании подтверждения, и владельцам необходимо пройти упрощённую процедуру верификации, чтобы их устройства попали в «белый» список.

Сколько телефонов уже заблокировали

По официальной информации, в «чёрный список» занесены 127 682 IMEI-кода — все они уже заблокированы.

Перевод из «серого» списка в «чёрный» начался 26 июля 2025 года, а первые реальные отключения несертифицированных устройств произошли 18 августа 2025 года.

Перед блокировкой каждое устройство проходит повторную проверку, чтобы исключить ошибки и обеспечить корректность данных.

Кто занимается платной верификацией смартфонов

Платную верификацию в Казахстане выполняет частная компания, соответствующая квалификационным требованиям Министерства ИИ. Эти требования включают интеграцию с международной базой идентификационных кодов GSMA и наличие необходимых технических и разрешительных документов.

В ведомстве подчеркнули, что проект не является монополией — система открыта для любого количества компаний, соответствующих требованиям Государственной радиочастотной службы.

На сегодняшний день:

  • Подтверждение на участие получили две компании;

  • Полное соответствие требованиям подтвердил один оператор;

  • Ещё одна компания находится на завершающем этапе внедрения собственного решения.

Как распределяются доходы от верификации

Хотя сумма доходов частной компании не раскрывается, известно, как распределяется выручка:

  • 40% — роялти и лицензионные выплаты, поддержка программного обеспечения и доступ к международным базам (включая GSMA);

  • 20% — расходы на оборудование, дата-центры и интеграцию с госинформационными системами;

  • 30% — налоги и обязательные платежи;

  • 10% — прибыль, направляемая на развитие и модернизацию платформы.

Как изменилась ситуация с «серыми» телефонами

Министерство отмечает, что цель проекта — «обеление» рынка смартфонов. По результатам мониторинга, доля официальных продаж выросла на 20–40% по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, увеличило налоговые поступления и сократило объём неучтённого импорта.

Новые правила верификации

Согласно установленным правилам:

  • Все устройства, ввезённые в Казахстан после 25 марта 2025 года, должны пройти обязательную верификацию по IMEI-коду;

  • Смартфоны, ввезённые до этой даты, автоматически считаются верифицированными;

  • С 25 мая 2025 года за процедуру верификации взимается плата в размере 1 МРП (3932 тенге);

  • В первые два месяца работы системы услуга для бизнеса была бесплатной.

Ранее владельцы «серых» телефонов получали предупреждения с просьбой пройти верификацию в течение 30 дней, чтобы избежать блокировки.

Итог

Запуск системы верификации и блокировки несертифицированных устройств стал важным шагом в цифровой политике Казахстана. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, это решение уже привело к заметному росту доли легального рынка и усилению защиты прав потребителей.

