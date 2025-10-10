В Казахстане начали блокировать смартфоны: что происходит

В Казахстане стартовала массовая блокировка мобильных устройств, не прошедших официальную верификацию. Речь идет о смартфонах, чьи IMEI-коды попали в так называемые «чёрные списки». Подробности сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный номер, присвоенный каждому телефону для его идентификации в сети. Он позволяет определить производителя, модель и подтвердить подлинность устройства. По этому коду операторы связи и правоохранительные органы могут отслеживать или блокировать украденные и «серые» гаджеты.
Министерство поясняет, что блокировке подлежат именно IMEI-коды, а не сами устройства. Один смартфон может содержать до четырёх таких кодов.
По последним данным, в «сером» списке числятся 886 003 уникальных IMEI-кода. Из них часть находится в ожидании подтверждения, и владельцам необходимо пройти упрощённую процедуру верификации, чтобы их устройства попали в «белый» список.
По официальной информации, в «чёрный список» занесены 127 682 IMEI-кода — все они уже заблокированы.
Перевод из «серого» списка в «чёрный» начался 26 июля 2025 года, а первые реальные отключения несертифицированных устройств произошли 18 августа 2025 года.
Перед блокировкой каждое устройство проходит повторную проверку, чтобы исключить ошибки и обеспечить корректность данных.
Платную верификацию в Казахстане выполняет частная компания, соответствующая квалификационным требованиям Министерства ИИ. Эти требования включают интеграцию с международной базой идентификационных кодов GSMA и наличие необходимых технических и разрешительных документов.
В ведомстве подчеркнули, что проект не является монополией — система открыта для любого количества компаний, соответствующих требованиям Государственной радиочастотной службы.
На сегодняшний день:
Подтверждение на участие получили две компании;
Полное соответствие требованиям подтвердил один оператор;
Ещё одна компания находится на завершающем этапе внедрения собственного решения.
Хотя сумма доходов частной компании не раскрывается, известно, как распределяется выручка:
40% — роялти и лицензионные выплаты, поддержка программного обеспечения и доступ к международным базам (включая GSMA);
20% — расходы на оборудование, дата-центры и интеграцию с госинформационными системами;
30% — налоги и обязательные платежи;
10% — прибыль, направляемая на развитие и модернизацию платформы.
Министерство отмечает, что цель проекта — «обеление» рынка смартфонов. По результатам мониторинга, доля официальных продаж выросла на 20–40% по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, увеличило налоговые поступления и сократило объём неучтённого импорта.
Согласно установленным правилам:
Все устройства, ввезённые в Казахстан после 25 марта 2025 года, должны пройти обязательную верификацию по IMEI-коду;
Смартфоны, ввезённые до этой даты, автоматически считаются верифицированными;
С 25 мая 2025 года за процедуру верификации взимается плата в размере 1 МРП (3932 тенге);
В первые два месяца работы системы услуга для бизнеса была бесплатной.
Ранее владельцы «серых» телефонов получали предупреждения с просьбой пройти верификацию в течение 30 дней, чтобы избежать блокировки.
Запуск системы верификации и блокировки несертифицированных устройств стал важным шагом в цифровой политике Казахстана. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, это решение уже привело к заметному росту доли легального рынка и усилению защиты прав потребителей.
