10.10.2025, 07:10

В Казахстане диагнозы начнёт ставить ИИ — но кто ответит, если он ошибётся?

Новости Казахстана 0 391

В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект в повседневную работу врачей. Новые системы будут помогать медикам анализировать истории болезни, формировать диагнозы и даже заполнять медицинские документы по голосу. Однако эксперты предупреждают: без надлежащей инфраструктуры и подготовки кадров этот амбициозный проект может остаться на бумаге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Какие функции возьмет на себя ИИ

И. о. вице-министра искусственного интеллекта Дмитрий Мун рассказал, что уже разрабатываются несколько видов цифровых ассистентов.
Главные направления:

  • Голосовой помощник врача. Он будет фиксировать жалобы пациента, распознавать речь, формировать записи и предлагать вероятные диагнозы.

  • Помощник стоматолога. Система поможет в проектировании челюстей и зубов, автоматически рассчитывая углы и симметрию.

  • Аналитические модули для терапевтов и рентгенологов. Они ускорят обработку снимков и внесение данных в медицинские карты.

Однако, как признал Мун, пока врачам приходится вручную переносить данные между разными системами — полноценной интеграции нет.

«Медицинский рай» и казахстанская реальность

Ассоциированный профессор Caspian University Рафаиль Кипшакбаев назвал идею «медицинским раем»: врач говорит, ИИ записывает и предлагает решение. Но, по его словам, столкновение этой модели с реальностью может оказаться болезненным.

«В некоторых поликлиниках компьютеры старше самих врачей, а интернет живёт своей жизнью. Там, где инфраструктура есть — эффективность будет колоссальной. Но в сельских больницах ИИ рискует превратиться в красивую, но бесполезную “неработающую кнопку”», — отметил эксперт.

Закон не успевает за технологиями

Президент Ассоциации аналитиков здравоохранения Али Нургожаев подчеркнул, что в Казахстане пока нет правовой базы, регулирующей использование ИИ в медицине.

Не определено даже, кто несёт ответственность, если алгоритм ошибётся — врач, разработчик или Минздрав.
По мнению эксперта, сначала необходимо обновить все приказы министерства и прописать четкие юридические нормы.

Первые испытания: опыт Кокшетау

В Центре ПМСП Кокшетау уже тестируют ИИ-помощника. Врач общей практики Гульмира Нурмагамбетова рассказала, что программа с голосовым вводом сокращает время приёма на 40%.

«Пациент рассказывает о симптомах, а система превращает его слова в структурированный текст. Диагноз формируется автоматически с точностью до 90–100%, но окончательное решение остаётся за врачом», — пояснила она.

Пациенты, по её словам, спокойно относятся к тому, что их разговоры записываются. В случае отказа запись просто ведётся вручную.

Ускоряет ли ИИ работу врача

По словам Нурмагамбетовой, теперь врачу не нужно спешно печатать и заполнять карточки — всё делает система.
Это даёт возможность уделять больше времени осмотру и беседе с пациентом, а не документации.

Готовы ли врачи к цифровому будущему

Рафаиль Кипшакбаев с иронией замечает:

«Наши медики работают в любых условиях — без света и без расходников. Но готова ли сама система? Скорее, нет».

Али Нургожаев добавляет, что без массового обучения и тестирования внедрение может обернуться провалом. Он предлагает запустить пилотные проекты в разных регионах и разработать пошаговые стандарты работы с ИИ.

Кипшакбаев сравнил нынешнюю ситуацию так:

«Это как раздавать iPhone тем, кто едва освоил кнопочный телефон. Теоретически — шаг в будущее. Практически — нужно догонять не только в технике, но и в образовании».

Опасности цифровой медицины

Эксперты предупреждают: чрезмерная вера в алгоритмы может привести к халатности.
Если врач начнёт слепо доверять системе, ошибки ИИ могут стоить пациенту здоровья.

«ИИ — это новый скальпель: можно спасти жизнь, а можно пораниться», — подчеркивает Кипшакбаев.

Он добавляет, что будущих медиков нужно учить не только медицине, но и работе с цифровыми данными и алгоритмами — без этого врач рискует превратиться в оператора, просто подтверждающего решения машины.

Интеллект искусственный, ответственность настоящая

По мнению Кипшакбаева, искусственный интеллект можно сравнить с калькулятором: он безошибочно считает, но не понимает сути задачи.
ИИ способен находить опухоли и редкие синдромы, но не учитывает человеческий фактор — забытые лекарства, стресс или бытовые обстоятельства.

«ИИ — мощный инструмент, но только в компетентных руках. Он должен усиливать врача, а не заменять его», — считает эксперт.

Не повторить ошибки цифровизации

Али Нургожаев напомнил, что в Казахстане уже был опыт неудачной цифровизации здравоохранения, когда в системе появилось до 30 разрозненных программ, дублирующих и перегружающих врачей.

«Сейчас важно не повторить путь “быстрых побед”. Голосовой помощник не должен стать очередным несогласованным элементом», — подчеркнул он.

Позиция Минздрава: ИИ не заменит врача

В министерстве заявили, что пилотные проекты по внедрению ИИ уже идут в нескольких регионах.

«ИИ помогает быстрее анализировать снимки КТ и МРТ, повышает точность диагностики. В будущем он станет надёжным помощником врача, но не заменит его», — сообщили в ведомстве.

Однако на вопросы о технической готовности больниц и обеспеченности компьютерами Минздрав пока не ответил.

Вместо эпилога: умные технологии или умные решения

Казахстан делает шаг в сторону медицины будущего, где искусственный интеллект может стать настоящим прорывом. Но успех возможен лишь тогда, когда вместе с технологиями развивается инфраструктура, законодательство и профессиональная подготовка врачей.
ИИ может стать союзником медицины — но только если ей будет с кем сотрудничать.

