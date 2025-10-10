В Казахстане диагнозы начнёт ставить ИИ — но кто ответит, если он ошибётся?

В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект в повседневную работу врачей. Новые системы будут помогать медикам анализировать истории болезни, формировать диагнозы и даже заполнять медицинские документы по голосу. Однако эксперты предупреждают: без надлежащей инфраструктуры и подготовки кадров этот амбициозный проект может остаться на бумаге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
И. о. вице-министра искусственного интеллекта Дмитрий Мун рассказал, что уже разрабатываются несколько видов цифровых ассистентов.
Главные направления:
Голосовой помощник врача. Он будет фиксировать жалобы пациента, распознавать речь, формировать записи и предлагать вероятные диагнозы.
Помощник стоматолога. Система поможет в проектировании челюстей и зубов, автоматически рассчитывая углы и симметрию.
Аналитические модули для терапевтов и рентгенологов. Они ускорят обработку снимков и внесение данных в медицинские карты.
Однако, как признал Мун, пока врачам приходится вручную переносить данные между разными системами — полноценной интеграции нет.
Ассоциированный профессор Caspian University Рафаиль Кипшакбаев назвал идею «медицинским раем»: врач говорит, ИИ записывает и предлагает решение. Но, по его словам, столкновение этой модели с реальностью может оказаться болезненным.
«В некоторых поликлиниках компьютеры старше самих врачей, а интернет живёт своей жизнью. Там, где инфраструктура есть — эффективность будет колоссальной. Но в сельских больницах ИИ рискует превратиться в красивую, но бесполезную “неработающую кнопку”», — отметил эксперт.
Президент Ассоциации аналитиков здравоохранения Али Нургожаев подчеркнул, что в Казахстане пока нет правовой базы, регулирующей использование ИИ в медицине.
Не определено даже, кто несёт ответственность, если алгоритм ошибётся — врач, разработчик или Минздрав.
По мнению эксперта, сначала необходимо обновить все приказы министерства и прописать четкие юридические нормы.
В Центре ПМСП Кокшетау уже тестируют ИИ-помощника. Врач общей практики Гульмира Нурмагамбетова рассказала, что программа с голосовым вводом сокращает время приёма на 40%.
«Пациент рассказывает о симптомах, а система превращает его слова в структурированный текст. Диагноз формируется автоматически с точностью до 90–100%, но окончательное решение остаётся за врачом», — пояснила она.
Пациенты, по её словам, спокойно относятся к тому, что их разговоры записываются. В случае отказа запись просто ведётся вручную.
По словам Нурмагамбетовой, теперь врачу не нужно спешно печатать и заполнять карточки — всё делает система.
Это даёт возможность уделять больше времени осмотру и беседе с пациентом, а не документации.
Рафаиль Кипшакбаев с иронией замечает:
«Наши медики работают в любых условиях — без света и без расходников. Но готова ли сама система? Скорее, нет».
Али Нургожаев добавляет, что без массового обучения и тестирования внедрение может обернуться провалом. Он предлагает запустить пилотные проекты в разных регионах и разработать пошаговые стандарты работы с ИИ.
Кипшакбаев сравнил нынешнюю ситуацию так:
«Это как раздавать iPhone тем, кто едва освоил кнопочный телефон. Теоретически — шаг в будущее. Практически — нужно догонять не только в технике, но и в образовании».
Эксперты предупреждают: чрезмерная вера в алгоритмы может привести к халатности.
Если врач начнёт слепо доверять системе, ошибки ИИ могут стоить пациенту здоровья.
«ИИ — это новый скальпель: можно спасти жизнь, а можно пораниться», — подчеркивает Кипшакбаев.
Он добавляет, что будущих медиков нужно учить не только медицине, но и работе с цифровыми данными и алгоритмами — без этого врач рискует превратиться в оператора, просто подтверждающего решения машины.
По мнению Кипшакбаева, искусственный интеллект можно сравнить с калькулятором: он безошибочно считает, но не понимает сути задачи.
ИИ способен находить опухоли и редкие синдромы, но не учитывает человеческий фактор — забытые лекарства, стресс или бытовые обстоятельства.
«ИИ — мощный инструмент, но только в компетентных руках. Он должен усиливать врача, а не заменять его», — считает эксперт.
Али Нургожаев напомнил, что в Казахстане уже был опыт неудачной цифровизации здравоохранения, когда в системе появилось до 30 разрозненных программ, дублирующих и перегружающих врачей.
«Сейчас важно не повторить путь “быстрых побед”. Голосовой помощник не должен стать очередным несогласованным элементом», — подчеркнул он.
В министерстве заявили, что пилотные проекты по внедрению ИИ уже идут в нескольких регионах.
«ИИ помогает быстрее анализировать снимки КТ и МРТ, повышает точность диагностики. В будущем он станет надёжным помощником врача, но не заменит его», — сообщили в ведомстве.
Однако на вопросы о технической готовности больниц и обеспеченности компьютерами Минздрав пока не ответил.
Казахстан делает шаг в сторону медицины будущего, где искусственный интеллект может стать настоящим прорывом. Но успех возможен лишь тогда, когда вместе с технологиями развивается инфраструктура, законодательство и профессиональная подготовка врачей.
ИИ может стать союзником медицины — но только если ей будет с кем сотрудничать.
