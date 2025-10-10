Казахстанцам ужесточили правила въезда в ряд стран: что важно знать

Қазақ тіліне аудару

Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало о новых требованиях для граждан страны при поездках в три популярных направления — Египет, Латвию и Мексику. Обновления касаются визовых и пограничных процедур, вступивших в силу в 2025 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИД .

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

В России запускают эксперимент по пересечению границы иностранцами

Российская Федерация объявила о введении экспериментального проекта по апробации новых правил въезда и выезда для иностранных граждан и лиц без гражданства. Основанием для эксперимента стали:

Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

Федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

Эксперимент направлен на проверку правил пересечения границы и сбора биометрических данных иностранных граждан.

Два этапа пересечения границы

Первый этап: декабрь 2024 — 30 июня 2026

На первом этапе эксперимент проводится в ограниченных пунктах пропуска:

Международные аэропорты Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;

Автомобильный пункт пропуска «Маштаково» (Оренбургская область).

В рамках этого этапа осуществляется сбор биометрических персональных данных иностранных граждан.

Второй этап: 30 июня 2025 — 30 июня 2026

На втором этапе эксперимент распространяется на все пункты пропуска через государственную границу РФ и включает выполнение специальных правил для въезда.

Иностранным гражданам, въезжающим без визы, необходимо:

За 72 часа до поездки (в экстренных случаях — за 4 часа) отправить сведения о целях въезда и пребывания через приложение «ruID».

На текущий момент заполнение данных через приложение добровольное. Граждане Казахстана могут въезжать в РФ без подачи информации в «ruID».

Исключения из эксперимента

Эксперимент не распространяется на следующие категории:

Главы дипломатических представительств и консульств, а также их семьи;

Сотрудники дипломатических и консульских учреждений и члены их семей;

Должностные лица международных организаций, заключивших соглашения с РФ, и их семьи, въезжающие или выезжающие по служебным обязанностям;

Владельцы дипломатических и служебных паспортов при наличии визы, въезжающие по служебным обязанностям или в составе официальных делегаций, а также члены их семей;

Иностранные граждане и лица без гражданства младше 6 лет.

Новые требования при въезде в Латвию

С 1 сентября 2025 года Латвия ввела обязательную онлайн-регистрацию для всех граждан Казахстана, не имеющих латвийского ВНЖ или национальной визы. Согласно официальным данным МИД Латвийской Республики, путешественники должны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv

В анкете требуется указать:

цель поездки и предполагаемые даты пребывания;

маршрут и место проживания;

контактные данные;

сведения о службе в государственных или силовых структурах самого заявителя и его ближайших родственников.

За непредоставление или искажение информации предусмотрена административная ответственность — штраф может достигать 2 000 евро.

Исключение сделано для дипломатов и лиц, направляющихся в Латвию с краткосрочной служебной целью в дипломатические представительства. После подачи данных система автоматически направляет подтверждение на электронную почту заявителя.

Египет ужесточил въезд для несовершеннолетних и туристов

С 1 октября 2025 года вступили в силу обновленные визовые правила Египта в отношении граждан Казахстана. Об этом сообщает Посольство Арабской Республики Египет.

Основные изменения:

Несовершеннолетние до 21 года не смогут въехать в Египет без сопровождения одного из родителей — отца или матери.

Путешественники старше 21 года , прибывающие с туристической целью сроком не более 15 дней и ограничивающиеся курортной зоной Шарм-эш-Шейха, могут оформить визу по прилете в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха.

При планировании поездки в другие города страны — Каир, Хургаду и др. — необходимо заранее получить визу в Посольстве Египта в Казахстане.

Таким образом, для большинства туристов визовый режим стал более строгим, особенно для молодежи и путешественников, направляющихся за пределы курортных зон.

Безвизовый въезд в Мексику — при наличии виз других стран

Национальный институт миграции Мексики подтвердил, что граждане Казахстана могут въезжать в страну без получения мексиканской визы, если у них есть действующая многократная виза одной из следующих стран:

США,

Канады,

Великобритании,

Японии,

либо государства Шенгенской зоны.

В таком случае казахстанцам разрешается находиться в Мексике до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых встреч — без права на получение дохода.

Однако при отсутствии перечисленных виз необходимо оформить мексиканскую визу заранее через консульство. Документ должен быть действительным на весь период пребывания в стране.

Итог

Обновленные правила подчеркивают тенденцию к усилению контроля за миграционными потоками и предварительной проверке данных путешественников. Казахстанским туристам и бизнесменам рекомендуется заранее уточнять актуальные визовые требования, чтобы избежать отказа во въезде или штрафов при пересечении границы.