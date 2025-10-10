18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 09:17

Что казахстанцы делают ежедневно, раскрывая свои личные данные

Новости Казахстана 0 514

Привычка бездумно выбрасывать кассовые чеки может превратиться в реальную угрозу — не только для приватности, но и для ваших финансов. Юрист Чингис Оралбаев объяснил, почему обычное выбрасывание кассовых чеков может представлять риск для личных данных и денег, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

 

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

О чем речь — что скрывают обычные чеки

Современные кассовые чеки — это далеко не просто бумажка, подтверждающая покупку. По словам юриста, в них может содержаться достаточный набор данных, чтобы стать исходной точкой для мошеннической схемы. Такие чеки часто фиксируют:

  • место покупки (название магазина, адрес или терминал);

  • дату и точное время транзакции;

  • сумму и перечень приобретённых товаров;

  • часть банковских реквизитов при оплате картой (например, последние цифры карты, тип карты);

  • иногда — информацию о способе доставки или контактных данных, если чек связан с заказом.

Даже если в чеке не указано ваше имя, совокупность этих сведений может оказаться ценной для злоумышленников.

Почему это опасно — как мошенники используют чеки

Юрист объясняет логическую цепочку угрозы:

  1. Социальная инженерия. Злоумышленник, располагая датой и суммой покупки, легко может «подкрепить» свой контакт правдоподобными деталями — и вызвать доверие жертвы (например, представиться сотрудником банка или магазинной поддержки).

  2. Сбор фрагментов. Отдельные «обрывки» информации кажутся незначительными, но в комбинации с данными из других источников они дают полноценную картину для подделки диалогов, электронных писем или звонков.

  3. Дальнейшие шаги мошенников. Получив первоначальное доверие, злоумышленник может:

    • попросить подтвердить код из SMS или назвать дополнительные данные карты;

    • предложить «обновить» или «вернуть» платёж, выманив реквизиты;

    • направить фишинговую ссылку под предлогом решения проблемы с покупкой или доставкой.

Юрист прямо предупреждает: даже несколько последних месяцев чеков не стоит выбрасывать в общий мусор без предосторожности — это создаёт лишние риски.

Что конкретно может помочь — практические рекомендации

Чингис Оралбаев даёт понятные и реализуемые советы, как обезопасить себя:

  1. Физическое уничтожение чеков

    • использование шредера (измельчение бумаги);

    • сжигание (при наличии безопасного и разрешённого способа);

    • разрывание на мелкие фрагменты с последующей утилизацией по разным пакетам.

  2. Хранение и утилизация в «закрытом» виде

    • временно складывать чеки в отдельный пакет/конверт до тех пор, пока они действительно не понадобятся;

    • выбрасывать пакет только тогда, когда необходимость в чеке окончательно отпала, и делать это так, чтобы содержимое было недоступно посторонним.

  3. Особая осторожность с чеками по оплате картой

    • относиться максимально внимательно к чекам, содержащим данные о расчёте картой, даже если в них не указано имя держателя карты;

    • не оставлять такие чеки в местах общего доступа (например, в подъезде, в урне у магазина, в сумке, которую можно легко потерять).

  4. Минимизировать хранение бумажных данных

    • где возможно, отдавать предпочтение электронным чекам (на email или в приложении магазина), но и с ними обращаться осторожно: не пересылать по ненадёжным каналам и не хранить в общедоступных папках.

Практические примеры сценариев атак (чтобы понять, от чего защищаться)

  • Мошенник звонит и говорит: «Мы видим платёж на сумму X в вашем банке… подтвердите последние четыре цифры карты». Зная дату и сумму из чека, он выглядит услышанным и правдоподобным.

  • Получив список купленных товаров и время — злоумышленник выдаёт себя за службу доставки и просит подтвердить адрес/код для «перенаправления» посылки.

  • Комбинируя данные из чеков с утечками из других источников, атакующий восстанавливает профиль жертвы и получает доступ к платёжным средствам.

Что делать, если чек всё же попал в руки злоумышленников

  • Немедленно связаться с банком и указать на подозрительную активность; при возможности — заблокировать карту.

  • Следить за SMS и выпиской по счёту на предмет несанкционированных списаний.

  • По возможности изменить пароли и отключить автозаполнение чувствительных данных в браузере или приложениях.

Итог — коротко и по делу

Чеки — это не бесполезные бумажки, а источник информации, который при неблагоприятном стечении обстоятельств помогает мошенникам строить обман. Чингис Оралбаев рекомендует не выбрасывать чеки в общий мусор без предварительного уничтожения или надёжной упаковки: особенно осторожно обращаться с чеками после оплаты картой. Простые действия — шредер, отдельный пакет для утилизации, отказ от ненужного хранения — снижают риск злоупотреблений и защищают ваши личные и финансовые данные.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?