Все о матче Казахстан – Лихтенштейн: где, когда и во сколько смотреть игру

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 10 октября, в Астане состоится очередной матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Казахстана встретится с командой Лихтенштейна на стадионе «Астана Арена» . Начало игры запланировано на 19:00 по казахстанскому времени , сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

Фото: kazfootball.kz

Турнирная ситуация: кто фаворит встречи

На данный момент сборная Казахстана проиграла четыре из пяти матчей квалификации, одержав единственную победу именно над Лихтенштейном со счетом 2:0.

Несмотря на это, Казахстан остаётся фаворитом предстоящей встречи. Команда Лихтенштейна имеет ряд ограничений: часть игроков не являются профессиональными футболистами, а на счету команды в отборе к ЧМ-2026 пока нет ни одного забитого гола.

Сборная Казахстана также будет играть без нескольких лидеров: Дастан Сатпаев проходит лечение в клубе, а Сергей Малый ограничен травмой.

По статистике личных встреч преимущество также на стороне казахстанцев. Единственная встреча команд прошла 25 марта, и тогда казахстанская сборная одержала уверенную победу.

Последний раз Лихтенштейн набирал очки в официальных матчах ещё на предыдущем групповом этапе Лиги наций — тогда была зафиксирована ничья 0:0 с Гибралтаром.

Прямая трансляция и новые надежды команды

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале Qazsport, трансляция стартует в 18:50. Также будет доступна онлайн-трансляция на официальном сайте канала.

Игра станет первой для сборной после возвращения Талгата Байсуфинова на должность исполняющего обязанности главного тренера. На предматчевой пресс-конференции он подчеркнул:

"Желание играть в атаку — правильное",

что вселяет надежду на зрелищную и динамичную игру для болельщиков.