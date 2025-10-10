Тайны казахстанской нефти и газа: сколько на самом деле ресурсов осталось под землей

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане насчитываются сотни месторождений углеводородного сырья, а также значительные угольные залежи. Обновленные данные по запасам нефти, газа и угля раскрывает LS , сообщает Lada.kz.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Нефть: сотни месторождений и стабильные запасы

По информации Министерства промышленности и строительства Казахстана, на 1 января 2025 года на государственном учете числятся 319 месторождений нефти.

Общие извлекаемые балансовые запасы : 4,26 млрд тонн.

Для сравнения, на начало 2024 года показатель составлял около 4,3 млрд тонн при 315 месторождениях.

Таким образом, количество доступного «черного золота» в недрах страны осталось практически на прежнем уровне.

Газ: объемы балансовых и забалансовых запасов

В стране зарегистрировано 301 месторождение горючего газа, из которых 171 территория учитывает запасы свободного газа.

Балансовые объемы : 1,7 трлн куб. м.

Забалансовые объемы : 88,6 млрд куб. м.

Извлекаемые запасы по 259 месторождениям: 2,1 трлн куб. м (годом ранее — такой же объем, но на 252 объектах).

Эти данные показывают, что Казахстан сохраняет значительный потенциал для добычи голубого топлива.

Уголь: запасы и распределение месторождений

На государственном учете находятся 49 угленосных районов и самостоятельных участков карбонового и юрского возрастов. Всего это около 160 месторождений, которые включают:

Шахтные поля

Резервные участки

Разрезы

Балансовые запасы угля составляют 33,5 млрд тонн, из которых:

Эксплуатируются 75 месторождений с запасами 17,4 млрд тонн

В резерве 85 объектов с объемом 16,1 млрд тонн

Таким образом, Казахстан располагает существенными угольными ресурсами, способными поддерживать энергетические потребности страны на долгие годы.

Вывод

Казахстан продолжает оставаться одной из ведущих стран с большими запасами нефти, газа и угля. Данные 2025 года показывают стабильность извлекаемых объемов и значительный потенциал для дальнейшей добычи.