10.10.2025, 10:11

Тайны казахстанской нефти и газа: сколько на самом деле ресурсов осталось под землей

Новости Казахстана 0 2 412

В Казахстане насчитываются сотни месторождений углеводородного сырья, а также значительные угольные залежи. Обновленные данные по запасам нефти, газа и угля раскрывает LS, сообщает Lada.kz. 

Фото: АО НК «КазМунайГаз»
Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Нефть: сотни месторождений и стабильные запасы

По информации Министерства промышленности и строительства Казахстана, на 1 января 2025 года на государственном учете числятся 319 месторождений нефти.

  • Общие извлекаемые балансовые запасы: 4,26 млрд тонн.

  • Для сравнения, на начало 2024 года показатель составлял около 4,3 млрд тонн при 315 месторождениях.

Таким образом, количество доступного «черного золота» в недрах страны осталось практически на прежнем уровне.

Газ: объемы балансовых и забалансовых запасов

В стране зарегистрировано 301 месторождение горючего газа, из которых 171 территория учитывает запасы свободного газа.

  • Балансовые объемы: 1,7 трлн куб. м.

  • Забалансовые объемы: 88,6 млрд куб. м.

  • Извлекаемые запасы по 259 месторождениям: 2,1 трлн куб. м (годом ранее — такой же объем, но на 252 объектах).

Эти данные показывают, что Казахстан сохраняет значительный потенциал для добычи голубого топлива.

Уголь: запасы и распределение месторождений

На государственном учете находятся 49 угленосных районов и самостоятельных участков карбонового и юрского возрастов. Всего это около 160 месторождений, которые включают:

  • Шахтные поля

  • Резервные участки

  • Разрезы

Балансовые запасы угля составляют 33,5 млрд тонн, из которых:

  • Эксплуатируются 75 месторождений с запасами 17,4 млрд тонн

  • В резерве 85 объектов с объемом 16,1 млрд тонн

Таким образом, Казахстан располагает существенными угольными ресурсами, способными поддерживать энергетические потребности страны на долгие годы.

Вывод

Казахстан продолжает оставаться одной из ведущих стран с большими запасами нефти, газа и угля. Данные 2025 года показывают стабильность извлекаемых объемов и значительный потенциал для дальнейшей добычи.

