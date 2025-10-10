Штрафы и депортации отменяются: казахстанские водители продолжают работать в России

Қазақ тіліне аудару

Тысячи казахстанских водителей международных перевозок оказались под угрозой потерять работу из-за новых визовых ограничений в России. Однако ситуация была успешно урегулирована: теперь ограничения не будут применяться к нашим специалистам. Об этом сообщил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинұлы.

Фото: МИИР РК

Новые правила въезда в Россию: что изменилось

С недавних пор иностранцы, въезжающие в Россию без визы, могут находиться на её территории не более 90 дней в году.

Эта мера затронула казахстанских водителей, чья работа связана с международными перевозками:

Время пребывания в России и Беларуси суммируется.

Даже транзит через Беларусь учитывается в общий лимит.

«Эта норма не учитывает специфику международных перевозок. Наши водители находятся в другой стране не по личным причинам, а при исполнении служебных обязанностей. Новые требования ставят их в положение нарушителей», — отмечал ранее Болатбек Нажметдинұлы.

Ситуацию осложнили многосуточные очереди на границах и задержки при оформлении документов, что могло привести к штрафам, депортациям и массовой потере рабочих мест в малых и крупных автопредприятиях Казахстана.

Как удалось защитить казахстанских перевозчиков

После серии переговоров между Казахстаном и Россией ситуация была решена в пользу водителей. Болатбек Нажметдинұлы сообщил на своей странице в Facebook:

«Наше правительство по оперативным каналам связалось с коллегами в РФ, и было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям международных грузовых и пассажирских перевозок».

Решение означает:

Казахстанские водители больше не подпадают под правило 90 дней пребывания .

Массовые депортации и штрафы не угрожают казахстанским перевозчикам.

Тысячи рабочих мест, в том числе в малых автопредприятиях, сохранены.

Продолжение сотрудничества в рамках ЕАЭС

Депутат подчеркнул, что Казахстан будет и дальше добиваться согласованных решений на уровне Евразийского экономического союза: