10.10.2025, 10:59

Штрафы и депортации отменяются: казахстанские водители продолжают работать в России

Новости Казахстана 0 716

Тысячи казахстанских водителей международных перевозок оказались под угрозой потерять работу из-за новых визовых ограничений в России. Однако ситуация была успешно урегулирована: теперь ограничения не будут применяться к нашим специалистам. Об этом сообщил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинұлы, передаёт сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: МИИР РК
Фото: МИИР РК

Новые правила въезда в Россию: что изменилось

С недавних пор иностранцы, въезжающие в Россию без визы, могут находиться на её территории не более 90 дней в году.

Эта мера затронула казахстанских водителей, чья работа связана с международными перевозками:

  • Время пребывания в России и Беларуси суммируется.

  • Даже транзит через Беларусь учитывается в общий лимит.

«Эта норма не учитывает специфику международных перевозок. Наши водители находятся в другой стране не по личным причинам, а при исполнении служебных обязанностей. Новые требования ставят их в положение нарушителей», — отмечал ранее Болатбек Нажметдинұлы.

Ситуацию осложнили многосуточные очереди на границах и задержки при оформлении документов, что могло привести к штрафам, депортациям и массовой потере рабочих мест в малых и крупных автопредприятиях Казахстана.

Как удалось защитить казахстанских перевозчиков

После серии переговоров между Казахстаном и Россией ситуация была решена в пользу водителей. Болатбек Нажметдинұлы сообщил на своей странице в Facebook:

«Наше правительство по оперативным каналам связалось с коллегами в РФ, и было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям международных грузовых и пассажирских перевозок».

Решение означает:

  • Казахстанские водители больше не подпадают под правило 90 дней пребывания.

  • Массовые депортации и штрафы не угрожают казахстанским перевозчикам.

  • Тысячи рабочих мест, в том числе в малых автопредприятиях, сохранены.

Продолжение сотрудничества в рамках ЕАЭС

Депутат подчеркнул, что Казахстан будет и дальше добиваться согласованных решений на уровне Евразийского экономического союза:

«Союз — это не место для барьеров, а пространство свободы и взаимного уважения. Казахстан своих не бросает».

