10.10.2025, 11:30

В Казахстане усложнили вход на eGov.kz: ЭЦП уже недостаточно

Новости Казахстана

В Казахстане изменился порядок авторизации на портале «Электронного правительства» (eGov.kz). Теперь для входа пользователям необходимо не только ввести пароль от электронной цифровой подписи (ЭЦП), но и подтвердить свою личность дополнительным кодом, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему усложнили авторизацию

По словам представителей НИТ, новые меры направлены на повышение информационной безопасности и защиту данных граждан при работе с государственными онлайн-сервисами.

«После первого этапа авторизации с использованием ЭЦП пользователю необходимо подтвердить личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов: сервис eOtinish и портал «Открытое правительство»», — пояснили в НИТ.

Новая система авторизации также позволяет защитить граждан на случай:

  • утери доступа к ЭЦП ключу;

  • несанкционированного входа на портал третьими лицами с использованием ключа пользователя.

Для второго этапа авторизации требуется подтверждение через мобильный номер, привязанный к учетной записи на eGov.kz.

Что делать, если не приходит SMS от 1414

Чтобы получать коды подтверждения, необходимо убедиться, что номер телефона привязан к учетной записи портала. Без привязки SMS от 1414 не будут поступать.

Пошаговая инструкция по привязке мобильного телефона доступна на портале eGov.kz.

Альтернативные способы авторизации

Если SMS-код недоступен, можно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile:

  1. На странице авторизации портала отсканировать QR-код.

  2. Подтвердить вход через приложение на телефоне.

Такой способ удобен, когда доступ к SMS ограничен или код не приходит.

Важная информация для пользователей за границей

Если гражданин Казахстана находится за пределами страны, сообщения от 1414 будут поступать только при активированном международном роуминге. Перед использованием портала eGov.kz за рубежом важно проверить, что роуминг включен.

0
0
0
