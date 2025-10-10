18+
10.10.2025, 12:15

Нацбанк поднял базовую ставку: что это значит для сбережений казахстанцев

Новости Казахстана 0 3 307

Сегодня, 10 октября 2025 года, Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 18% годовых с коридором ±1 процентный пункт. Базовая ставка является ключевым ориентиром для всех кредитов и депозитов в стране. Разбираемся, как это изменение отразится на простых казахстанцах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что такое базовая ставка

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики Национального банка. Она показывает, под какой процент коммерческие банки могут занимать деньги у регулятора. От этого напрямую зависят:

  • Процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса;

  • Доходность депозитов в банках.

Проще говоря, базовая ставка задаёт финансовый тон для всей экономики страны.

Зачем повышают ставку

Повышение базовой ставки служит нескольким целям:

  1. Сдерживание инфляции
    Более дорогие кредиты заставляют людей и бизнес меньше занимать денег, что замедляет рост цен.

  2. Стимулирование сбережений
    Депозиты становятся более выгодными, поэтому население предпочитает хранить деньги в банках, а не тратить их сразу.

  3. Укрепление тенге
    Высокие ставки делают инвестиции в национальную валюту более привлекательными, что стабилизирует её курс.

Иными словами, повышение ставки – это инструмент, с помощью которого Нацбанк пытается удерживать инфляцию под контролем и укреплять национальную валюту.

Справка: инфляция – это процесс обесценивания денег, когда цены на товары и услуги растут, и за ту же сумму денег покупается меньше, чем раньше.

История изменения базовой ставки в 2025 году

В 2025 году Национальный банк уже шесть раз рассматривал вопрос базовой ставки:

  • 17 января – ставка оставлена на уровне 15,25%;

  • 7 марта – повышение до 16,5% на фоне обновлённых прогнозов по инфляции и росту экономики;

  • 11 апреля, 5 июня и август – ставка сохранялась на уровне 16,5% с учётом текущей инфляционной ситуации и рисков.

  • 10 октября – повышение до 18% годовых с коридором ±1 процентный пункт.

Ранее регулятор отмечал, что инфляция в ближайшие месяцы замедлится незначительно, и Нацбанк может ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 5%.

Что это значит для населения

Повышение ставки сигнализирует о начале периода, когда выгоднее копить деньги, чем брать кредиты:

  • Потребительские займы и кредиты становятся дороже;

  • Население склонно экономить и осторожнее расходовать средства;

  • Этот механизм помогает снижать инфляцию и стабилизировать рынок.

Как часто меняют базовую ставку

Решения о повышении или снижении базовой ставки принимает Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка.

  • Заседания проходят 8 раз в год по заранее утверждённому графику;

  • Следующее заседание назначено на 28 ноября 2025 года.

2
21
3
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Думают только о прибылях банков. При такой ставке никто не будет вкладывать деньги в производство. А это приведет к удорожанию всего. Это просто экономическая диверсия.
10.10.2025, 09:32
