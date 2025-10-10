Опасные кредиты: почему казахстанцам сейчас лучше держать деньги при себе

На фоне нестабильности на ипотечном рынке многие казахстанцы задаются вопросом: стоит ли сейчас брать квартиру в ипотеку. Экономист и банкир Галим Хусаинов дал однозначный совет — сейчас это не лучшее время для крупных долговых обязательств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Хусаинов подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке и высокий уровень базовой ставки делают ипотеку крайне рискованной.
«Советую подождать пару лет, пока базовая ставка не снизится, и только после этого рассматривать ипотеку», — отметил эксперт.
По его словам, в текущих условиях гораздо разумнее сосредоточиться на накоплениях, а не на долговых обязательствах.
Экономист объяснил, что при высокой базовой ставке доходность тенговых активов превышает рост стоимости жилья. Это значит, что вклады и другие сбережения сегодня принесут больший финансовый эффект, чем ипотека.
«При такой базовой ставке вложения в национальную валюту дают доход выше, чем прирост цен на недвижимость», — подчеркнул Хусаинов.
Таким образом, влезать в долговые обязательства сейчас может быть невыгодно для большинства казахстанцев.
Ситуацию усугубляет ряд факторов:
заморозка некоторых ипотечных программ;
неопределенность с Государственной программой субсидирования жилья (ГЭСВ);
перенос решений регулятора до осени.
Все это делает нынешнее время крайне нестабильным для ипотечных сделок. Хусаинов считает, что для многих казахстанцев стратегией с наименьшими рисками станет временное воздержание от крупных расходов и сосредоточение на накоплениях.
