10.10.2025, 13:12

Опасные кредиты: почему казахстанцам сейчас лучше держать деньги при себе

Новости Казахстана 0 743

На фоне нестабильности на ипотечном рынке многие казахстанцы задаются вопросом: стоит ли сейчас брать квартиру в ипотеку. Экономист и банкир Галим Хусаинов дал однозначный совет — сейчас это не лучшее время для крупных долговых обязательств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images
Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Не время для ипотечных покупок

Хусаинов подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке и высокий уровень базовой ставки делают ипотеку крайне рискованной.

«Советую подождать пару лет, пока базовая ставка не снизится, и только после этого рассматривать ипотеку», — отметил эксперт.

По его словам, в текущих условиях гораздо разумнее сосредоточиться на накоплениях, а не на долговых обязательствах.

Долги могут навредить финансовому положению

Экономист объяснил, что при высокой базовой ставке доходность тенговых активов превышает рост стоимости жилья. Это значит, что вклады и другие сбережения сегодня принесут больший финансовый эффект, чем ипотека.

«При такой базовой ставке вложения в национальную валюту дают доход выше, чем прирост цен на недвижимость», — подчеркнул Хусаинов.

Таким образом, влезать в долговые обязательства сейчас может быть невыгодно для большинства казахстанцев.

Риски и неопределенность на рынке

Ситуацию усугубляет ряд факторов:

  • заморозка некоторых ипотечных программ;

  • неопределенность с Государственной программой субсидирования жилья (ГЭСВ);

  • перенос решений регулятора до осени.

Все это делает нынешнее время крайне нестабильным для ипотечных сделок. Хусаинов считает, что для многих казахстанцев стратегией с наименьшими рисками станет временное воздержание от крупных расходов и сосредоточение на накоплениях.

