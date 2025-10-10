18+
10.10.2025, 13:56

В Казахстане бывший полицейский заставил МВД выплатить пенсию за 25 лет службы

Житель Алматинской области добился через суд назначения пенсионных выплат, которые ему не назначили после окончания службы в органах внутренних дел, сообщает Lada.kz. 

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

История дела

Истец — мужчина, который служил в правоохранительных органах с апреля 1993 года по октябрь 2013 года. По собственному желанию он уволился после более чем 20 лет службы, однако при увольнении вопрос о назначении пенсии за выслугу лет так и не был рассмотрен.

Несмотря на более чем 25 лет службы, бывший полицейский не получил никаких выплат и узнал о своем праве на пенсию только в 2023 году. После этого он обратился с официальными заявлениями в уполномоченные органы, но получил отказ.

Причины отказа

В отказе органов говорилось о том, что у ответчиков — Департамента полиции Алматинской области и Министерства внутренних дел — нет полномочий назначать пенсионные выплаты конкретной категории граждан.

Отметим, что на момент увольнения истца и в последующий период именно МВД являлось уполномоченным органом, ответственным за пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов.

Судебное разбирательство

Бывший полицейский обратился с иском в Специализированный межрайонный административный суд Алматинской области. Суд частично удовлетворил иск, обязав МВД назначить пенсионные выплаты истцу за выслугу лет.

В решении суда подчеркнуто, что отказ в назначении пенсии был неправомерным, так как Министерство внутренних дел имело полное право на оформление выплат для сотрудников правоохранительных органов.

Итоги

Судебный акт уже вступил в законную силу. Теперь бывший сотрудник МВД получит положенные выплаты за весь период службы, которые были задержаны по формальным причинам.

9
0
0
