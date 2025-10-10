Копить станет выгоднее: в Казахстане вырастут ставки по депозитам

Қазақ тіліне аудару

После решения Национального банка повысить базовую ставку, в Казахстане ожидается рост рыночных процентов по депозитам. Об этом заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, подчеркнув, что для вкладчиков наступает более выгодный период, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Влияние базовой ставки на финансовый рынок

Базовая ставка — ключевой инструмент, с помощью которого Национальный банк регулирует экономическую активность, уровень инфляции и устойчивость национальной валюты. Ее повышение приводит к росту рыночных ставок, как по кредитам, так и по депозитам.

По словам Сулейменова, банки и микрофинансовые организации самостоятельно определяют процентные ставки, однако их решения напрямую зависят от изменений базового уровня.

«Рыночные ставки по кредитам вырастут, рыночные ставки по депозитам также вырастут. Тот, кто берёт кредит, для него это станет менее выгодным. Тот, у кого есть депозит, станет получать немного больше», — отметил глава Нацбанка.

Что это значит для заемщиков и вкладчиков

Рост базовой ставки делает кредиты дороже, что снижает потребительскую активность и, как следствие, общий спрос на товары и услуги.

Зато для вкладчиков наступает более благоприятный период — банки начнут предлагать повышенные проценты по депозитам, стимулируя население сохранять деньги, а не тратить их.

Такой механизм, пояснил Сулейменов, помогает сбалансировать экономику:

Кредиты становятся менее доступными , поэтому сокращается объем заимствований;

Депозиты становятся выгоднее , что побуждает людей откладывать средства;

Инфляция замедляется , так как падает потребительский спрос;

Тенге укрепляется, ведь вложения в национальную валюту становятся привлекательнее.

Цель – стабильность цен и курса тенге

Главная задача повышения базовой ставки — удержание цен и укрепление тенге. Когда граждане и бизнес меньше тратят и активнее сберегают, давление на инфляцию снижается.

Таким образом, политика Нацбанка направлена не только на краткосрочную стабилизацию, но и на создание устойчивых условий для экономического роста, где сбережения граждан начинают играть ключевую роль.