Токаев против переписывания истории: Казахстан защитил память о Великой Победе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите глав государств Содружества Независимых Государств, проходившем 10 октября 2025 года в Душанбе. В своем обращении он подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне и выразил обеспокоенность ростом международной напряженности, сообщает Lada.kz.

© Photo : Акорда

80-летие Великой Победы и сохранение памяти

Глава государства напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Великой Победы над фашизмом. Он подчеркнул, что для всех стран СНГ это не только знаменательная дата, но и моральный долг — хранить память о героях и участниках войны.

«Наш моральный долг — бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне», — заявил Токаев.

Президент отметил, что спустя восемь десятилетий после победы человечество вновь сталкивается с опасностью глобального конфликта. По его словам, Казахстан решительно выступает против фальсификации истории Второй мировой войны и принижения значения Великой Победы.

Опасные тенденции в мировой политике

Токаев выразил тревогу в связи с современными международными процессами, которые подрывают стабильность и доверие между странами. Он отметил, что сегодня наблюдается эрозия международного права и катастрофическое снижение уровня взаимного доверия.

Президент также обратил внимание на усиливающееся противостояние между государствами и ослабление роли дипломатии.

«Мы видим усиление конфронтационной риторики, кризис многосторонней дипломатии и заметное ослабление миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций», — отметил глава государства.

Призыв к единству и согласованным действиям

В условиях глобальных потрясений Токаев призвал страны СНГ объединить усилия для устранения конфликтных факторов и укрепления мира.

«В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов», — подчеркнул президент.

По мнению Токаева, достичь этого возможно только при наличии взаимопонимания, доверия и согласованных действий между странами Содружества.

Таким образом, выступление главы Казахстана в Душанбе стало призывом к сохранению исторической правды, укреплению мира и восстановлению доверия на международной арене, особенно в год 80-летия Победы над фашизмом.