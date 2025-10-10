Курьер из Казахстана задержан в России с крупной партией наркотиков

Қазақ тіліне аудару

В Курганской области сотрудники оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Мужчина пересек границу на грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совместная операция спецслужб

По информации пресс-службы Тюменской таможни, действия нарушителя были пресечены в ходе плановой проверки транспортных средств, пересекающих государственную границу.

Запрещённое растение под видом личного использования

Во время досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли высушенную гармалу — растение, содержащее психоактивное вещество гармин. Сам задержанный утверждал, что вез её исключительно для личного использования.

Однако экспертиза показала, что гармин входит в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых в России строго ограничен и контролируется государством. Общая масса изъятого вещества составила 120 граммов, что по законодательству приравнивается к крупному размеру.

Уголовное дело и возможное наказание

В отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств. На данный момент он задержан и помещён под стражу.

Согласно российскому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Следственные органы уточняют обстоятельства поездки и проверяют возможные связи подозреваемого с наркосетью, действующей в приграничных районах.

Контроль на границе усиливается

По данным региональных подразделений таможни и ФСБ, случаи попыток ввоза психоактивных веществ из сопредельных стран фиксируются регулярно. В связи с этим усиливаются меры контроля, а проверки грузового транспорта на пограничных пунктах становятся более тщательными.

В Тюменской таможне подчеркнули, что совместные операции с пограничными структурами позволяют своевременно выявлять и пресекать каналы незаконного перемещения наркотиков в Россию.