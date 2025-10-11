18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.10.2025, 09:16

Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе на ЧМ-2026

Новости Казахстана

На «Астана Арене» сборная Казахстана одержала уверенную победу над Лихтенштейном в рамках квалификации ЧМ-2026, завершив матч с разгромным счётом 4:0, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: instagram.com/kff_team/
Фото: instagram.com/kff_team/

В столице Казахстана на «Астана Арене» состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команда под руководством Талгата Байсуфинова показала уверенную игру и добилась крупной победы.

Казахстанцы с первых минут захватили инициативу и уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. На 26-й минуте счёт открыл Галымжан Кенжебек, а спустя две минуты Бактиер Зайнутдинов удвоил результат – 2:0.

На поле сборная Казахстана вышла в следующем составе: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек и Чесноков.

Во второй половине встречи подопечные Байсуфинова продолжили давление на ворота соперника. На 59-й минуте Кенжебек оформил дубль, забив эффектный мяч, а итоговый результат установил Касым, отличившийся на 81-й минуте – 4:0.

Казахстан – Лихтенштейн – 4:0 (2:0):

  • Кенжебек, 26 (1:0);
  • Зайнутдинов, 28 (2:0);
  • Кенжебек, 59 (3:0);
  • Касым, 81 (4:0).

Отметим, что Максим Самородов получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в текущем отборочном цикле. Из-за этого он не сможет принять участие в следующем матче против сборной Северной Македонии.

Следующая игра сборной Казахстана состоится 13 октября в Скопье – национальная команда на выезде встретится с Северной Македонией.

Комментарии

