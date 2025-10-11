Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе на ЧМ-2026

На «Астана Арене» сборная Казахстана одержала уверенную победу над Лихтенштейном в рамках квалификации ЧМ-2026, завершив матч с разгромным счётом 4:0, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В столице Казахстана на «Астана Арене» состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команда под руководством Талгата Байсуфинова показала уверенную игру и добилась крупной победы.
Казахстанцы с первых минут захватили инициативу и уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. На 26-й минуте счёт открыл Галымжан Кенжебек, а спустя две минуты Бактиер Зайнутдинов удвоил результат – 2:0.
На поле сборная Казахстана вышла в следующем составе: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек и Чесноков.
Во второй половине встречи подопечные Байсуфинова продолжили давление на ворота соперника. На 59-й минуте Кенжебек оформил дубль, забив эффектный мяч, а итоговый результат установил Касым, отличившийся на 81-й минуте – 4:0.
Казахстан – Лихтенштейн – 4:0 (2:0):
Отметим, что Максим Самородов получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в текущем отборочном цикле. Из-за этого он не сможет принять участие в следующем матче против сборной Северной Македонии.
Следующая игра сборной Казахстана состоится 13 октября в Скопье – национальная команда на выезде встретится с Северной Македонией.
Комментарии0 комментарий(ев)