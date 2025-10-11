18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.10.2025, 10:10

Как казахстанцам «вытрясти» с квартирантов долги за комуслуги

Новости Казахстана 0 341

Юристы рассказали, как собственникам жилья с помощью грамотно составленного договора аренды избежать ситуации, когда арендаторы съезжают, оставив неоплаченные счета за коммуналку, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Кто отвечает за долги по коммунальным услугам

Случаи, когда арендаторы покидают жилье, оставляя долги за воду, свет или отопление, не редкость. По законодательству Казахстана ответственность за оплату коммунальных услуг несет то лицо, которое указано в договоре аренды как плательщик.

Если же в документе этот пункт не прописан, формальным должником признается владелец квартиры, так как лицевой счет на коммунальные услуги оформляется на него.

Чтобы избежать подобных ситуаций, юристы советуют заранее определить порядок расчетов и документально закрепить его в договоре.

Что важно указать в договоре аренды

Эксперты рекомендуют подробно описать все условия взаимодействия между собственником и арендатором. В договоре должны быть отражены:

  • предмет аренды – точное описание квартиры, мебели и бытовой техники;
  • срок аренды – начало и окончание действия договора;
  • размер и порядок внесения арендной платы;
  • условия оплаты коммунальных услуг и депозита;
  • права и обязанности сторон, включая порядок уведомлений и урегулирования споров.

Юристы также подчеркивают, что стоит зафиксировать порядок действий при повреждении имущества, наступлении форс-мажора или досрочном расторжении договора.

Как контролировать оплату и потребление

Глава юридической фирмы Шолпан Шуюмбаева отмечает, что важно регулярно фиксировать показания приборов учета. В договоре следует прописать, что владелец квартиры отвечает за исправность счетчиков, а арендатор – за своевременную передачу показаний.

Такая практика позволит контролировать фактическое потребление ресурсов и избежать споров при расчете оплаты.

Дополнительные меры безопасности

Юридический консультант Альфия Салауатқызы советует для большей надежности удостоверить договор аренды у нотариуса. Кроме того, при передаче квартиры в аренду необходимо оформить акт приема-передачи имущества, где фиксируется состояние жилья и наличие мебели, техники и других предметов.

Это поможет арендодателю доказать свои права в случае порчи имущества или возникновения долгов.

Итог: договор – лучший инструмент защиты

Четко прописанные условия аренды, регулярная фиксация показаний счетчиков и нотариальное удостоверение сделки помогают минимизировать риски и защитить собственников жилья от недобросовестных арендаторов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?