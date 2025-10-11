Как казахстанцам «вытрясти» с квартирантов долги за комуслуги

Қазақ тіліне аудару

Юристы рассказали, как собственникам жилья с помощью грамотно составленного договора аренды избежать ситуации, когда арендаторы съезжают, оставив неоплаченные счета за коммуналку, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

Кто отвечает за долги по коммунальным услугам

Случаи, когда арендаторы покидают жилье, оставляя долги за воду, свет или отопление, не редкость. По законодательству Казахстана ответственность за оплату коммунальных услуг несет то лицо, которое указано в договоре аренды как плательщик.

Если же в документе этот пункт не прописан, формальным должником признается владелец квартиры, так как лицевой счет на коммунальные услуги оформляется на него.

Чтобы избежать подобных ситуаций, юристы советуют заранее определить порядок расчетов и документально закрепить его в договоре.

Что важно указать в договоре аренды

Эксперты рекомендуют подробно описать все условия взаимодействия между собственником и арендатором. В договоре должны быть отражены:

предмет аренды – точное описание квартиры, мебели и бытовой техники;

срок аренды – начало и окончание действия договора;

размер и порядок внесения арендной платы;

условия оплаты коммунальных услуг и депозита;

права и обязанности сторон, включая порядок уведомлений и урегулирования споров.

Юристы также подчеркивают, что стоит зафиксировать порядок действий при повреждении имущества, наступлении форс-мажора или досрочном расторжении договора.

Как контролировать оплату и потребление

Глава юридической фирмы Шолпан Шуюмбаева отмечает, что важно регулярно фиксировать показания приборов учета. В договоре следует прописать, что владелец квартиры отвечает за исправность счетчиков, а арендатор – за своевременную передачу показаний.

Такая практика позволит контролировать фактическое потребление ресурсов и избежать споров при расчете оплаты.

Дополнительные меры безопасности

Юридический консультант Альфия Салауатқызы советует для большей надежности удостоверить договор аренды у нотариуса. Кроме того, при передаче квартиры в аренду необходимо оформить акт приема-передачи имущества, где фиксируется состояние жилья и наличие мебели, техники и других предметов.

Это поможет арендодателю доказать свои права в случае порчи имущества или возникновения долгов.

Итог: договор – лучший инструмент защиты

Четко прописанные условия аренды, регулярная фиксация показаний счетчиков и нотариальное удостоверение сделки помогают минимизировать риски и защитить собственников жилья от недобросовестных арендаторов.