Как казахстанцам «вытрясти» с квартирантов долги за комуслуги

Юристы рассказали, как собственникам жилья с помощью грамотно составленного договора аренды избежать ситуации, когда арендаторы съезжают, оставив неоплаченные счета за коммуналку, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Если же в документе этот пункт не прописан, формальным должником признается владелец квартиры, так как лицевой счет на коммунальные услуги оформляется на него.
Чтобы избежать подобных ситуаций, юристы советуют заранее определить порядок расчетов и документально закрепить его в договоре.
Эксперты рекомендуют подробно описать все условия взаимодействия между собственником и арендатором. В договоре должны быть отражены:
Юристы также подчеркивают, что стоит зафиксировать порядок действий при повреждении имущества, наступлении форс-мажора или досрочном расторжении договора.
Глава юридической фирмы Шолпан Шуюмбаева отмечает, что важно регулярно фиксировать показания приборов учета. В договоре следует прописать, что владелец квартиры отвечает за исправность счетчиков, а арендатор – за своевременную передачу показаний.
Такая практика позволит контролировать фактическое потребление ресурсов и избежать споров при расчете оплаты.
Юридический консультант Альфия Салауатқызы советует для большей надежности удостоверить договор аренды у нотариуса. Кроме того, при передаче квартиры в аренду необходимо оформить акт приема-передачи имущества, где фиксируется состояние жилья и наличие мебели, техники и других предметов.
Это поможет арендодателю доказать свои права в случае порчи имущества или возникновения долгов.
Четко прописанные условия аренды, регулярная фиксация показаний счетчиков и нотариальное удостоверение сделки помогают минимизировать риски и защитить собственников жилья от недобросовестных арендаторов.
