18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.10.2025, 11:33

Минздрав РК хочет закупить более эффективную вакцину от ВПЧ: названы сроки

Новости Казахстана 0 318

Минздрав сообщил, что уже в 2026 году страна может перейти на более эффективную девятивалентную вакцину от вируса папилломы человека и расширить вакцинацию на мальчиков, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Вакцинация от ВПЧ: сколько детей уже привито

 

В Казахстане продолжается вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), направленная на профилактику рака шейки матки. В 2025 году страна закупила 301 тысячу доз вакцины. По данным минздрава, 153 тысячи доз уже поступили, а оставшуюся партию планируют доставить до ноября текущего года.

За этот период прививку получили 272 тысячи девочек:

  • одной дозой вакцинированы 166,4 тысячи школьниц;
  • двумя дозами – 106,4 тысячи.

С началом нового учебного года в школах возобновилась плановая вакцинация 11-летних девочек, а также продолжается навёрстывающая кампания среди подростков 12-13 лет.

 

Какая вакцина используется сейчас

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, в Казахстане по-прежнему применяется американская вакцина «Гардасил», которая защищает от четырех типов ВПЧ.

Однако в ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с производителем о поставках более современной девятивалентной вакцины. Ее завоз в страну предварительно планируется на лето 2026 года.

Эта версия препарата обеспечивает защиту от девяти типов вируса, включая те, что вызывают большинство случаев рака шейки матки, а также некоторые виды рака у мужчин.

Представитель Комитета Нуршай Азимбаева уточнила, что, если переговоры завершатся успешно, осенью 2026 года Казахстан перейдет с четырехвалентной вакцины на девятивалентную. По ее словам, в планах – также начать вакцинацию мальчиков в возрасте 11-13 лет.

Если всё пойдет по плану, осенью 2026 года мы перейдем с четырехвалентной вакцины на девятивалентную и, возможно, начнём прививать мальчиков 11-13 лет, - прокомментировала представитель комитета Нуршай Азимбаева.

 

Будут ли вакцинировать мальчиков

По словам Азимбаевой, уже подготовлен проект документа, предусматривающий расширение программы вакцинации не только по половому, но и по возрастному признаку.

Если предложение одобрят, вакцину смогут получать не только девочки 11-13 лет, но и дети до 18 лет вне зависимости от пола, - пояснила Азимбаева.

Однако этот вопрос, по её словам, пока остается открытым и будет зависеть от объемов финансирования.

 

Сколько потребуется средств

Для реализации новой программы и закупки дополнительных объемов вакцины на период 2026-2028 годов потребуется около 30 миллиардов тенге.

Минздрав отмечает, что расширение программы вакцинации поможет повысить уровень защиты населения от ВПЧ и снизить риск развития онкологических заболеваний, связанных с этим вирусом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?