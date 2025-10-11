Минздрав РК хочет закупить более эффективную вакцину от ВПЧ: названы сроки

Қазақ тіліне аудару

Минздрав сообщил, что уже в 2026 году страна может перейти на более эффективную девятивалентную вакцину от вируса папилломы человека и расширить вакцинацию на мальчиков, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Вакцинация от ВПЧ: сколько детей уже привито

В Казахстане продолжается вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), направленная на профилактику рака шейки матки. В 2025 году страна закупила 301 тысячу доз вакцины. По данным минздрава, 153 тысячи доз уже поступили, а оставшуюся партию планируют доставить до ноября текущего года.

За этот период прививку получили 272 тысячи девочек:

одной дозой вакцинированы 166,4 тысячи школьниц;

двумя дозами – 106,4 тысячи.

С началом нового учебного года в школах возобновилась плановая вакцинация 11-летних девочек, а также продолжается навёрстывающая кампания среди подростков 12-13 лет.

Какая вакцина используется сейчас

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, в Казахстане по-прежнему применяется американская вакцина «Гардасил», которая защищает от четырех типов ВПЧ.

Однако в ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с производителем о поставках более современной девятивалентной вакцины. Ее завоз в страну предварительно планируется на лето 2026 года.

Эта версия препарата обеспечивает защиту от девяти типов вируса, включая те, что вызывают большинство случаев рака шейки матки, а также некоторые виды рака у мужчин.

Представитель Комитета Нуршай Азимбаева уточнила, что, если переговоры завершатся успешно, осенью 2026 года Казахстан перейдет с четырехвалентной вакцины на девятивалентную. По ее словам, в планах – также начать вакцинацию мальчиков в возрасте 11-13 лет.

Если всё пойдет по плану, осенью 2026 года мы перейдем с четырехвалентной вакцины на девятивалентную и, возможно, начнём прививать мальчиков 11-13 лет, - прокомментировала представитель комитета Нуршай Азимбаева.

Будут ли вакцинировать мальчиков

По словам Азимбаевой, уже подготовлен проект документа, предусматривающий расширение программы вакцинации не только по половому, но и по возрастному признаку.

Если предложение одобрят, вакцину смогут получать не только девочки 11-13 лет, но и дети до 18 лет вне зависимости от пола, - пояснила Азимбаева.

Однако этот вопрос, по её словам, пока остается открытым и будет зависеть от объемов финансирования.

Сколько потребуется средств

Для реализации новой программы и закупки дополнительных объемов вакцины на период 2026-2028 годов потребуется около 30 миллиардов тенге.

Минздрав отмечает, что расширение программы вакцинации поможет повысить уровень защиты населения от ВПЧ и снизить риск развития онкологических заболеваний, связанных с этим вирусом.