В Казахстане акимы незаконно раздали госземлю на миллиарды тенге

Прокуратура выявила факты незаконного распределения земель в Туркестанской области на сумму почти 2 миллиарда тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

В Туркестанской области акиматы незаконно распределяли государственные земли, общая стоимость которых составляет около 1,8 миллиарда тенге, сообщили на заседании коллегии областной прокуратуры, посвящённом соблюдению земельного законодательства.

Масштаб нарушений

По данным надзорного органа, 190 земельных участков общей площадью более 6 тысяч гектаров были предоставлены без соблюдения конкурсных требований за последние три года (2023-2025). Часть участков выделялась под садоводство, личное подсобное хозяйство и дополнительные земельные наделы, а около 400 гектаров (150 участков) незаконно переориентировали на предпринимательскую деятельность. При этом не были соблюдены требования архитектурно-градостроительной документации.

Обсуждаемые вопросы

На заседании также обсуждались проблемы незаконного строительства, соблюдения очерёдности получения индивидуального жилья и вопросы рационального использования земель.

Реакция прокуратуры

По итогам заседания госорганам даны протокольные поручения по устранению выявленных нарушений. Кроме того, прокуратура подчеркнула необходимость рассмотреть меры наказания для должностных лиц, допустивших незаконное распределение земель.