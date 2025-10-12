Россия сократила сроки пребывания для казахстанцев: как теперь пересекать границу

Қазақ тіліне аудару

Министерство транспорта Казахстана обратилось к гражданам республики в связи с вступившими в силу изменениями миграционного законодательства Российской Федерации. Новые нормы, касающиеся сроков пребывания иностранных граждан, напрямую затрагивают и казахстанцев, в том числе водителей, работающих в сфере международных перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

фото: Sputnik Казахстан / Болат Шайхинов

Срок без регистрации сокращен до 90 дней

С 1 января 2025 года в России действуют обновленные правила, ограничивающие период пребывания иностранцев без регистрации. Теперь граждане других стран, включая Казахстан, могут находиться на территории РФ не более 90 дней в течение календарного года — вне зависимости от количества въездов и выездов.

Ранее этот срок составлял 180 дней, что давало больше возможностей для долгосрочных поездок и работы. Нововведение стало частью изменений, внесенных в федеральный закон № 115-ФЗ (редакция от 8 августа 2024 года), регулирующий порядок пребывания иностранных граждан.

Водителям и перевозчикам — особое внимание

В Министерстве транспорта отметили, что данные ограничения распространяются также на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки. Это уже вызвало сложности для казахстанских компаний, чьи сотрудники часто пересекают границу с Россией.

«Российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок. До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заблаговременно проверять сроки нахождения своих водителей в РФ, чтобы избежать нарушений и возможных последствий», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Возможные послабления для казахстанских перевозчиков

По данным министерства, вопрос смягчения требований в отношении казахстанских водителей находится на рассмотрении в российских инстанциях. Переговоры касаются возможности установления отдельного режима для граждан Казахстана, задействованных в международных грузоперевозках.

Пока решение не принято, ведомство советует компаниям строго соблюдать новые нормы и вести учет пересечений границы, чтобы избежать штрафов и ограничений на въезд.

Массовые трудности из-за нововведений

После вступления в силу изменений многие казахстанские перевозчики столкнулись с ограничениями: из-за сокращенного срока пребывания часть водителей оказалась не вправе продолжать работу на территории РФ. Проблему уже поднимали на уровне парламента — в частности, депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинұлы сообщил о росте обращений от компаний, пострадавших из-за новых миграционных правил.

Что важно помнить казахстанцам

Иностранным гражданам, включая казахстанцев, разрешено пребывать в России не более 90 дней в календарном году .

Ограничение действует вне зависимости от количества пересечений границы .

Правила распространяются и на международных водителей и логистические компании .

До возможного пересмотра норм перевозчикам рекомендуется заранее проверять сроки пребывания сотрудников в РФ.

Таким образом, Министерство транспорта Казахстана напоминает: соблюдение новых миграционных требований поможет избежать штрафов, выдворения и иных последствий, пока Россия не примет решение об исключениях для граждан Казахстана.