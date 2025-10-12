На границе Казахстана с Китаем – коллапс: КГД объяснил, почему застряли сотни фур

На казахстанско-китайской границе вновь наблюдаются заторы. Проблема возникла на пункте пропуска «Нур Жолы», где скопилось большое количество грузовых автомобилей, следующих в КНР. В Комитете государственных доходов (КГД) пояснили, что основной причиной стало отсутствие у перевозчиков необходимых иностранных бланков разрешений, сообщает Lada.kz со ссылкой на КГД.
По данным КГД, задержка связана с нехваткой специальных бланков, которые выдаются для пересечения границы с Китаем. Эти документы являются частью двусторонней системы обмена между профильными транспортными ведомствами Казахстана и КНР.
Из-за исчерпания квоты на выдачу таких бланков казахстанские перевозчики временно не могут пересекать границу, что и привело к скоплению грузовиков у пункта пропуска.
Чтобы урегулировать ситуацию, КГД МФ РК проводит переговоры с соответствующими ведомствами Китая. Цель – оперативно обеспечить казахстанскую сторону дополнительными бланками разрешений.
Кроме того, комитет сообщил о достигнутых договоренностях с Главным таможенным управлением КНР.
«В результате переговоров согласовано временное увеличение числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной, а также дополнительные меры по ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска», — уточнили в КГД.
Чтобы избежать финансовых потерь со стороны бизнеса, КГД продлил срок действия активных бронирований в электронной системе CarGoRuqsat на 72 часа.
Это позволит перевозчикам:
сохранить ранее внесённые 1 МРП за бронирование;
не потерять гарантийный взнос в размере 20 МРП, предусмотренный новыми правилами работы системы;
сохранить право на пропуск по очереди после возобновления выдачи разрешений.
После поступления новой партии бланков категории С перевозчики, не успевшие подать заявку на иностранное бланковое разрешение (ИБР), смогут оформить их по ранее бронированной очереди и получить документы в стандартном порядке.
В КГД подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле, и все меры направлены на восстановление нормального транспортного потока между Казахстаном и Китаем.
Комитет государственных доходов поблагодарил перевозчиков за понимание и терпение, а также призвал временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска, пока не поступит новая партия иностранных разрешений.
«Все принимаемые меры направлены на обеспечение бесперебойной работы пунктов пропуска и стабильности грузопотока между странами», — отметили в ведомстве.
