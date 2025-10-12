18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.10.2025, 09:57

На границе Казахстана с Китаем – коллапс: КГД объяснил, почему застряли сотни фур

Новости Казахстана 0 1 537

На казахстанско-китайской границе вновь наблюдаются заторы. Проблема возникла на пункте пропуска «Нур Жолы», где скопилось большое количество грузовых автомобилей, следующих в КНР. В Комитете государственных доходов (КГД) пояснили, что основной причиной стало отсутствие у перевозчиков необходимых иностранных бланков разрешений, сообщает Lada.kz со ссылкой на КГД.

Фото: Пресс-служба КНБ РК
Фото: Пресс-служба КНБ РК

Почему возник дефицит разрешений

По данным КГД, задержка связана с нехваткой специальных бланков, которые выдаются для пересечения границы с Китаем. Эти документы являются частью двусторонней системы обмена между профильными транспортными ведомствами Казахстана и КНР.
Из-за исчерпания квоты на выдачу таких бланков казахстанские перевозчики временно не могут пересекать границу, что и привело к скоплению грузовиков у пункта пропуска.

Казахстан и Китай ведут переговоры

Чтобы урегулировать ситуацию, КГД МФ РК проводит переговоры с соответствующими ведомствами Китая. Цель – оперативно обеспечить казахстанскую сторону дополнительными бланками разрешений.
Кроме того, комитет сообщил о достигнутых договоренностях с Главным таможенным управлением КНР.

«В результате переговоров согласовано временное увеличение числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной, а также дополнительные меры по ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска», — уточнили в КГД.

Продлены сроки бронирования для перевозчиков

Чтобы избежать финансовых потерь со стороны бизнеса, КГД продлил срок действия активных бронирований в электронной системе CarGoRuqsat на 72 часа.

Это позволит перевозчикам:

  • сохранить ранее внесённые 1 МРП за бронирование;

  • не потерять гарантийный взнос в размере 20 МРП, предусмотренный новыми правилами работы системы;

  • сохранить право на пропуск по очереди после возобновления выдачи разрешений.

Как будет решаться проблема

После поступления новой партии бланков категории С перевозчики, не успевшие подать заявку на иностранное бланковое разрешение (ИБР), смогут оформить их по ранее бронированной очереди и получить документы в стандартном порядке.

В КГД подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле, и все меры направлены на восстановление нормального транспортного потока между Казахстаном и Китаем.

Призыв к перевозчикам

Комитет государственных доходов поблагодарил перевозчиков за понимание и терпение, а также призвал временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска, пока не поступит новая партия иностранных разрешений.

«Все принимаемые меры направлены на обеспечение бесперебойной работы пунктов пропуска и стабильности грузопотока между странами», — отметили в ведомстве.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?