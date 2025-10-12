«Бомбилы» захватили дороги Казахстана: как нелегальные таксисты смеются над законом

Қазақ тіліне аудару

Несмотря на регулярные рейды, штрафы и новые законодательные требования, в Казахстане продолжают работать нелегальные таксисты. Эти водители, известные в народе как «бомбилы», рискуют не только собственной безопасностью, но и жизнью пассажиров, обходя официальные сервисы и законы. Почему борьба с ними буксует, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Туристы в шоке: случай в алматинском аэропорту

Поводом для очередной волны обсуждений стал инцидент, произошедший чуть больше недели назад. Пара зарубежных блогеров, прибывших в Алматы, рассказала в Instagram, как в аэропорту их «перехватил» частный водитель без лицензии.

Таксист запросил 7 тысяч тенге за поездку, курил в салоне, едва избегал ДТП и даже остановился помыть машину по дороге. По приезде мужчина потребовал уже 10 тысяч тенге, объяснив, что «ездили туда-сюда».

История быстро стала вирусной, вновь подняв вопрос: почему Казахстан до сих пор не избавился от нелегальных перевозчиков?

«Бомбилы» из 90-х живее всех живых

Хотя кажется, что эпоха стихийных такси осталась в прошлом, сегодня они активно работают у вокзалов, аэропортов и торговых центров. Их отличают:

завышенные цены;

отсутствие лицензий и страховки;

пренебрежение техосмотром и медосвидетельствованием.

Такое сочетание превращает поездку с нелегалом в реальный риск — как для пассажира, так и для самого водителя.

Полиция: нарушения фиксируются, но проблема сохраняется

По данным старшего инспектора УМПС ДП Акмолинской области Адильбека Сураганова, полностью искоренить нелегальные перевозки пока не удается.

«Высокий спрос на услуги такси создает благоприятные условия для работы в тени», — пояснил он.

В регионе в этом году проведено восемь профилактических акций — «Перевозчик», «Безопасная дорога», «Безопасное такси». Только в Акмолинской области выявлено 577 фактов нелегальных перевозок, а с их участием произошло 6 ДТП, унесших жизни 13 человек и ранивших 21.

Один из случаев произошел 29 сентября: полицейские остановили автобус на трассе «Астана–Караганда», переделанный под спальные места без разрешения. Водителю назначили штраф в 20 МРП.

Новые правила для частных перевозчиков

Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2025 года, частные перевозчики теперь обязаны уведомлять местные органы о начале деятельности. Их данные заносятся в государственный электронный реестр.

Это значит, что платформы вроде Yandex и inDrive могут выдавать заказы только зарегистрированным водителям. Также перевозчики обязаны:

проходить ежедневные медосмотры;

проводить техосмотр автомобиля;

соблюдать режим труда и отдыха.

Однако контроль за исполнением возложен на интернет-платформы, а самозанятые таксисты фактически остаются вне системы проверки.

«Пятаки» и праворульные Alphard: взгляд экспертов отрасли

Председатель гильдии такси при Ассоциации предпринимателей Казахстана Виктор Шабанов отмечает: «бомбилы» делятся на несколько категорий.

В городах их становится меньше — люди предпочитают вызывать машину через приложение, а не искать «пятак» с частниками.

Но в небольших населенных пунктах ситуация иная:

«Там всех знают, и перевозчики работают без регистрации. Однако куда опаснее — межгородские „бомбилы“», — подчеркивает Шабанов.

По его словам, большинство таких перевозчиков используют праворульные микроавтобусы Alphard, часто нарушая скоростной режим.

«У нас правостороннее движение, и эксплуатацию таких машин пора полностью запретить», — считает эксперт.

Он также призвал ликвидировать несанкционированные точки отправления междугородних такси — те самые «пятаки», о которых, по словам Шабанова, прекрасно знают и полиция, и власти.

Контроль агрегаторов и лазейки для водителей

Крупные платформы ужесточили правила регистрации: водители должны предоставлять удостоверение, техпаспорт и права. Однако некоторые обходят систему, оформляясь на один автомобиль, а ездя на другом.

Так пассажир может получить уведомление с совершенно иными номерами машины, чем ожидал, — и не знать, имеет ли она разрешение на перевозку.

«Функция контроля у государства провалена»

Председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов признает:

«Сегодня перевозки в Казахстане хаотичны. Пассажиры доверяют жизнь людям, о которых ничего не известно».

По его словам, любой желающий может начать возить пассажиров без лицензии. Это приводит к росту числа мошенничеств, насилия и смертности на дорогах.

Эксперт считает, что регулирование следует передать организованному бизнесу, который сможет сформировать стратегию развития отрасли и контролировать рынок, тогда как сейчас этим никто не занимается.

Государство усиливает контроль

Министерство транспорта Казахстана также предпринимает шаги по наведению порядка.

С начала года проверено 2709 единиц автотранспорта, проведено 195 рейдов, возбуждено 1073 административных дела, наложено штрафов почти на 30 миллионов тенге.

Между Минтрансом и МВД действует Дорожная карта на 2023–2027 годы, направленная на профилактику ДТП и повышение безопасности перевозок.

Меморандумы с агрегаторами и запрет праворульных машин

В мае 2024 года Минтранс, МВД и агрегаторы Yandex.Taxi и inDrive подписали меморандумы о сотрудничестве. Одно из ключевых требований — отключение праворульных автомобилей от системы заказов.

Сейчас:

90% городских перевозок приходится на Yandex.Taxi , где праворульные машины уже не обслуживаются;

80% междугородних поездок выполняются через inDrive, который с 27 августа 2025 года также полностью исключил такие автомобили.

Доступ полиции к данным агрегаторов

Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха ранее заявил, что частные перевозки остаются небезопасными. МВД предлагает предоставить полиции доступ к базам данных интернет-агрегаторов, чтобы исключить из системы опасных водителей и усилить контроль за соблюдением законодательства.

Итог: борьба продолжается, но победы нет

Несмотря на усилия государства и платформ, «бомбилы» продолжают существовать — особенно там, где спрос стабильно превышает предложение. Эксперты сходятся в одном: без системного подхода, реального контроля и ответственности участников рынка решить проблему нелегальных перевозок Казахстану пока не удается.