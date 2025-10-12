«Бомбилы» захватили дороги Казахстана: как нелегальные таксисты смеются над законом

Несмотря на регулярные рейды, штрафы и новые законодательные требования, в Казахстане продолжают работать нелегальные таксисты. Эти водители, известные в народе как «бомбилы», рискуют не только собственной безопасностью, но и жизнью пассажиров, обходя официальные сервисы и законы. Почему борьба с ними буксует, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Поводом для очередной волны обсуждений стал инцидент, произошедший чуть больше недели назад. Пара зарубежных блогеров, прибывших в Алматы, рассказала в Instagram, как в аэропорту их «перехватил» частный водитель без лицензии.
Таксист запросил 7 тысяч тенге за поездку, курил в салоне, едва избегал ДТП и даже остановился помыть машину по дороге. По приезде мужчина потребовал уже 10 тысяч тенге, объяснив, что «ездили туда-сюда».
История быстро стала вирусной, вновь подняв вопрос: почему Казахстан до сих пор не избавился от нелегальных перевозчиков?
Хотя кажется, что эпоха стихийных такси осталась в прошлом, сегодня они активно работают у вокзалов, аэропортов и торговых центров. Их отличают:
завышенные цены;
отсутствие лицензий и страховки;
пренебрежение техосмотром и медосвидетельствованием.
Такое сочетание превращает поездку с нелегалом в реальный риск — как для пассажира, так и для самого водителя.
По данным старшего инспектора УМПС ДП Акмолинской области Адильбека Сураганова, полностью искоренить нелегальные перевозки пока не удается.
«Высокий спрос на услуги такси создает благоприятные условия для работы в тени», — пояснил он.
В регионе в этом году проведено восемь профилактических акций — «Перевозчик», «Безопасная дорога», «Безопасное такси». Только в Акмолинской области выявлено 577 фактов нелегальных перевозок, а с их участием произошло 6 ДТП, унесших жизни 13 человек и ранивших 21.
Один из случаев произошел 29 сентября: полицейские остановили автобус на трассе «Астана–Караганда», переделанный под спальные места без разрешения. Водителю назначили штраф в 20 МРП.
Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2025 года, частные перевозчики теперь обязаны уведомлять местные органы о начале деятельности. Их данные заносятся в государственный электронный реестр.
Это значит, что платформы вроде Yandex и inDrive могут выдавать заказы только зарегистрированным водителям. Также перевозчики обязаны:
проходить ежедневные медосмотры;
проводить техосмотр автомобиля;
соблюдать режим труда и отдыха.
Однако контроль за исполнением возложен на интернет-платформы, а самозанятые таксисты фактически остаются вне системы проверки.
Председатель гильдии такси при Ассоциации предпринимателей Казахстана Виктор Шабанов отмечает: «бомбилы» делятся на несколько категорий.
В городах их становится меньше — люди предпочитают вызывать машину через приложение, а не искать «пятак» с частниками.
Но в небольших населенных пунктах ситуация иная:
«Там всех знают, и перевозчики работают без регистрации. Однако куда опаснее — межгородские „бомбилы“», — подчеркивает Шабанов.
По его словам, большинство таких перевозчиков используют праворульные микроавтобусы Alphard, часто нарушая скоростной режим.
«У нас правостороннее движение, и эксплуатацию таких машин пора полностью запретить», — считает эксперт.
Он также призвал ликвидировать несанкционированные точки отправления междугородних такси — те самые «пятаки», о которых, по словам Шабанова, прекрасно знают и полиция, и власти.
Крупные платформы ужесточили правила регистрации: водители должны предоставлять удостоверение, техпаспорт и права. Однако некоторые обходят систему, оформляясь на один автомобиль, а ездя на другом.
Так пассажир может получить уведомление с совершенно иными номерами машины, чем ожидал, — и не знать, имеет ли она разрешение на перевозку.
Председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов признает:
«Сегодня перевозки в Казахстане хаотичны. Пассажиры доверяют жизнь людям, о которых ничего не известно».
По его словам, любой желающий может начать возить пассажиров без лицензии. Это приводит к росту числа мошенничеств, насилия и смертности на дорогах.
Эксперт считает, что регулирование следует передать организованному бизнесу, который сможет сформировать стратегию развития отрасли и контролировать рынок, тогда как сейчас этим никто не занимается.
Министерство транспорта Казахстана также предпринимает шаги по наведению порядка.
С начала года проверено 2709 единиц автотранспорта, проведено 195 рейдов, возбуждено 1073 административных дела, наложено штрафов почти на 30 миллионов тенге.
Между Минтрансом и МВД действует Дорожная карта на 2023–2027 годы, направленная на профилактику ДТП и повышение безопасности перевозок.
В мае 2024 года Минтранс, МВД и агрегаторы Yandex.Taxi и inDrive подписали меморандумы о сотрудничестве. Одно из ключевых требований — отключение праворульных автомобилей от системы заказов.
Сейчас:
90% городских перевозок приходится на Yandex.Taxi, где праворульные машины уже не обслуживаются;
80% междугородних поездок выполняются через inDrive, который с 27 августа 2025 года также полностью исключил такие автомобили.
Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха ранее заявил, что частные перевозки остаются небезопасными. МВД предлагает предоставить полиции доступ к базам данных интернет-агрегаторов, чтобы исключить из системы опасных водителей и усилить контроль за соблюдением законодательства.
Несмотря на усилия государства и платформ, «бомбилы» продолжают существовать — особенно там, где спрос стабильно превышает предложение. Эксперты сходятся в одном: без системного подхода, реального контроля и ответственности участников рынка решить проблему нелегальных перевозок Казахстану пока не удается.
