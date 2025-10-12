Инцидент с рейсом Костанай–Астана: у самолёта Qazaq Air загорелось колесо

Қазақ тіліне аудару

11 октября 2025 года при попытке взлёта рейса Костанай–Астана авиакомпании Qazaq Air в аэропорту Костаная произошло возгорание колеса. Пассажиров высадили, рейс был отменён, а Министерство транспорта РК начало расследование инцидента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

В аэропорту Костаная при попытке взлёта рейса Костанай–Астана авиакомпании Qazaq Air была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна. Во время разгона на взлётной полосе у самолёта возникло кратковременное свечение в районе шасси, что привело к остановке взлёта. Пассажиров высадили, рейс был отменён, а самолёт вернулся на стоянку.

Авиакомпания Qazaq Air сообщила, что для устранения неисправности в Костанай направлена техническая команда. Пассажирам предложены меры поддержки, включая размещение в гостинице, полный возврат стоимости билетов или их обмен на другие рейсы. Все действия выполняются в соответствии с международными стандартами безопасности полётов.

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило, что для расследования происшествия будет создана комиссия. Расследование будет проводить департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.