«Подарок» из России: казахстанец купил авто со штрафами на 90 миллионов тенге

Житель Казахстана стал владельцем автомобиля, оказавшегося настоящей проблемой. Мужчина приобрёл Toyota Majesta с российскими номерами , не подозревая, что вместе с машиной получает и внушительный «бонус» — 91 нарушение ПДД . Общая сумма штрафов составила около 90 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Диапазон».

Фото - скриншот видео ДП Актюбинской области

Проверка на трассе

Патрульная полиция остановила автомобиль на трассе Самара — Шымкент для стандартной проверки документов. В ходе проверки по базам данных выяснилось, что транспортное средство давно находится в списке нарушителей.

Водитель пояснил, что купил автомобиль около месяца назад, а о многочисленных штрафах прежнего владельца ничего не знал. Оплачивать их, естественно, новый хозяин не собирался, ведь нарушения были совершены до покупки.

Чем закончилась поездка

После проверки автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку до выяснения всех обстоятельств.

Полицейские отметили, что подобные случаи происходят всё чаще — особенно при покупке автомобилей с иностранной регистрацией, завезённых из России, Армении или Кыргызстана. Покупатели зачастую не проверяют юридическую чистоту таких машин, что оборачивается серьёзными проблемами.

Совет полицейских: проверяйте авто перед покупкой

Правоохранители настоятельно рекомендуют казахстанцам перед покупкой тщательно проверять транспорт — не только на предмет ограничений и арестов, но и по базам штрафов. Это можно сделать через портал eGov, мобильное приложение eGov mobile, а также официальные сервисы Министерства внутренних дел и Комитета административной полиции.

Такой простой шаг поможет избежать неприятных сюрпризов — вроде «наследства» в десятки миллионов тенге.