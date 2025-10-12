18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.10.2025, 16:46

«Подарок» из России: казахстанец купил авто со штрафами на 90 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 1 029

Житель Казахстана стал владельцем автомобиля, оказавшегося настоящей проблемой. Мужчина приобрёл Toyota Majesta с российскими номерами, не подозревая, что вместе с машиной получает и внушительный «бонус» — 91 нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составила около 90 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Диапазон».

Фото - скриншот видео ДП Актюбинской области
Фото - скриншот видео ДП Актюбинской области

Проверка на трассе

Патрульная полиция остановила автомобиль на трассе Самара — Шымкент для стандартной проверки документов. В ходе проверки по базам данных выяснилось, что транспортное средство давно находится в списке нарушителей.

Водитель пояснил, что купил автомобиль около месяца назад, а о многочисленных штрафах прежнего владельца ничего не знал. Оплачивать их, естественно, новый хозяин не собирался, ведь нарушения были совершены до покупки.

Чем закончилась поездка

После проверки автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку до выяснения всех обстоятельств.

Полицейские отметили, что подобные случаи происходят всё чаще — особенно при покупке автомобилей с иностранной регистрацией, завезённых из России, Армении или Кыргызстана. Покупатели зачастую не проверяют юридическую чистоту таких машин, что оборачивается серьёзными проблемами.

Совет полицейских: проверяйте авто перед покупкой

Правоохранители настоятельно рекомендуют казахстанцам перед покупкой тщательно проверять транспорт — не только на предмет ограничений и арестов, но и по базам штрафов. Это можно сделать через портал eGov, мобильное приложение eGov mobile, а также официальные сервисы Министерства внутренних дел и Комитета административной полиции.

Такой простой шаг поможет избежать неприятных сюрпризов — вроде «наследства» в десятки миллионов тенге.

2
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?