18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 07:34

Казахстан вводит жесткий контроль валютных операций свыше $50 000 - новые правила

Новости Казахстана 0 985

Министерство финансов Республики Казахстан предложило новый проект приказа, направленный на усиление контроля валютных операций. Документ уже опубликован для обсуждения, и в нем обозначены ключевые изменения, которые затронут крупные сделки с валютой, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Цель проекта приказа

Проект приказа носит название: «Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям».

Главная задача документа — установить единые правила обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов. Это позволит систематизировать контроль за крупными валютными операциями и повысить прозрачность финансовых потоков.

Какие операции попадут под контроль

Согласно проекту, под особое внимание попадут валютные операции свыше 50 000 долларов США. В перечень попадают:

  • Бестоварные сделки — операции без реального движения товаров;

  • Доходы нерезидентов — финансовые поступления физических и юридических лиц, не являющихся резидентами Казахстана;

  • Операции участников Международного финансового центра «Астана» — сделки компаний, зарегистрированных в особой финансовой зоне.

Ожидаемые результаты

Внедрение новых правил контроля валютных операций позволит:

  • Выявлять случаи незаконного вывода капитала;

  • Снижать риски фиктивных операций;

  • Повысить прозрачность финансовых потоков и взаимодействия государственных органов.

Таким образом, проект направлен на укрепление финансовой дисциплины и защиту экономических интересов государства.

Порядок обсуждения

Проект приказа открыт для публичного обсуждения до 28 октября 2025 года.
Все заинтересованные лица могут оставить свои комментарии и замечания на портале «Открытые НПА».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?