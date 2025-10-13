Казахстан вводит жесткий контроль валютных операций свыше $50 000 - новые правила

Қазақ тіліне аудару

Министерство финансов Республики Казахстан предложило новый проект приказа, направленный на усиление контроля валютных операций. Документ уже опубликован для обсуждения, и в нем обозначены ключевые изменения, которые затронут крупные сделки с валютой, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: rg.ru

Цель проекта приказа

Проект приказа носит название: «Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям».

Главная задача документа — установить единые правила обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов. Это позволит систематизировать контроль за крупными валютными операциями и повысить прозрачность финансовых потоков.

Какие операции попадут под контроль

Согласно проекту, под особое внимание попадут валютные операции свыше 50 000 долларов США. В перечень попадают:

Бестоварные сделки — операции без реального движения товаров;

Доходы нерезидентов — финансовые поступления физических и юридических лиц, не являющихся резидентами Казахстана;

Операции участников Международного финансового центра «Астана» — сделки компаний, зарегистрированных в особой финансовой зоне.

Ожидаемые результаты

Внедрение новых правил контроля валютных операций позволит:

Выявлять случаи незаконного вывода капитала ;

Снижать риски фиктивных операций ;

Повысить прозрачность финансовых потоков и взаимодействия государственных органов.

Таким образом, проект направлен на укрепление финансовой дисциплины и защиту экономических интересов государства.

Порядок обсуждения

Проект приказа открыт для публичного обсуждения до 28 октября 2025 года.

Все заинтересованные лица могут оставить свои комментарии и замечания на портале «Открытые НПА».