Казахстанцы теперь могут ездить в одну из стран без паспорта и банковских карт

Казахстанцы получили возможность оплачивать покупки в Кыргызстане напрямую со смартфона — через сервис Kaspi QR в супераппе Kaspi.kz. Это значит, что путешественникам больше не нужно брать с собой банковские карты или наличные (разве что на всякий случай), сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Система работает аналогично той, что действует в Казахстане. Пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:
Открыть приложение Kaspi.kz на телефоне.
Выбрать функцию Kaspi QR.
Отсканировать QR-код любого банка Кыргызстана в магазине или кафе.
Все платежи проходят мгновенно и безопасно, а приложение автоматически конвертирует сумму в национальную валюту покупателя по текущему курсу банка.
Такой сервис стал возможен благодаря сотрудничеству Kaspi.kz и цифровой экосистемы «Мой О!» — совместного проекта мобильного оператора О! и O!Банка.
Совместный проект создаёт удобный мост между платежными системами двух стран, обеспечивая бесшовную интеграцию для пользователей.
Важно, что теперь не только казахстанцы могут использовать Kaspi QR в Кыргызстане. Аналогичная функция доступна и для граждан Кыргызстана, которые путешествуют в Казахстан:
Оплата возможна через приложение «Мой О!».
Транзакции осуществляются в национальных валютах, а конвертация происходит автоматически.
Это создаёт полноценную цифровую взаимосвязь между двумя странами, облегчая расчёты в поездках и стимулируя торгово-экономическое взаимодействие.
Новые возможности Kaspi QR делают поездки между Казахстаном и Кыргызстаном проще и безопаснее. Путешественники могут обходиться без наличных и банковских карт, оплачивая покупки напрямую с телефона. Партнёрство Kaspi.kz и «Мой О!» создаёт удобную и прозрачную платежную среду для обеих стран, открывая новые горизонты для транграничных покупок.
