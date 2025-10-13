18+
13.10.2025, 08:46

Казахстанцы теперь могут ездить в одну из стран без паспорта и банковских карт

Новости Казахстана 0 15 603

Казахстанцы получили возможность оплачивать покупки в Кыргызстане напрямую со смартфона — через сервис Kaspi QR в супераппе Kaspi.kz. Это значит, что путешественникам больше не нужно брать с собой банковские карты или наличные (разве что на всякий случай), сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как работает оплата через Kaspi QR за границей

Система работает аналогично той, что действует в Казахстане. Пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Открыть приложение Kaspi.kz на телефоне.

  2. Выбрать функцию Kaspi QR.

  3. Отсканировать QR-код любого банка Кыргызстана в магазине или кафе.

Все платежи проходят мгновенно и безопасно, а приложение автоматически конвертирует сумму в национальную валюту покупателя по текущему курсу банка.

Как появилась возможность оплаты в Кыргызстане

Такой сервис стал возможен благодаря сотрудничеству Kaspi.kz и цифровой экосистемы «Мой О!» — совместного проекта мобильного оператора О! и O!Банка.

Совместный проект создаёт удобный мост между платежными системами двух стран, обеспечивая бесшовную интеграцию для пользователей.

Взаимные возможности для кыргызстанцев

Важно, что теперь не только казахстанцы могут использовать Kaspi QR в Кыргызстане. Аналогичная функция доступна и для граждан Кыргызстана, которые путешествуют в Казахстан:

  • Оплата возможна через приложение «Мой О!».

  • Транзакции осуществляются в национальных валютах, а конвертация происходит автоматически.

Это создаёт полноценную цифровую взаимосвязь между двумя странами, облегчая расчёты в поездках и стимулируя торгово-экономическое взаимодействие.

Итог

Новые возможности Kaspi QR делают поездки между Казахстаном и Кыргызстаном проще и безопаснее. Путешественники могут обходиться без наличных и банковских карт, оплачивая покупки напрямую с телефона. Партнёрство Kaspi.kz и «Мой О!» создаёт удобную и прозрачную платежную среду для обеих стран, открывая новые горизонты для транграничных покупок.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это хороший и правильный шаг к сближению наших стран.
13.10.2025, 06:01
