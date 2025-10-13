Президент Казахстана провел кадровую перестановку в МИД

По распоряжению Президента Казахстана, Акан Рахметуллин больше не занимает пост первого заместителя министра иностранных дел. Сообщается, что Рахметуллин был назначен на эту должность в мае 2024 года и занимал её более года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
"Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Новым первым заместителем МИД назначен Ержан Ашикбаев.
Дата рождения и образование: Ашикбаев родился 16 июня 1974 года в Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также Школу государственного управления имени Кеннеди и Гарвардский университет. Получил степень магистра государственного управления.
Профессиональная специализация: специалист в области международных отношений.
Ержан Ашикбаев имеет богатый опыт работы в дипломатической сфере:
1998 год: начал карьеру референтом управления Азии, Ближнего Востока и Африки четвертого департамента МИД.
Работа в центральном аппарате МИД: занимал различные должности, включая работу в посольстве Казахстана в Бельгии.
2012 год: заместитель руководителя канцелярии премьер-министра и официальный представитель правительства.
2012–2013 гг.: заведующий Центром внешней политики Администрации Президента.
2021–2025 гг.: чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в США.
Ашикбаев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.
