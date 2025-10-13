18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 09:26

Президент Казахстана провел кадровую перестановку в МИД

Новости Казахстана 0 968

По распоряжению Президента Казахстана, Акан Рахметуллин больше не занимает пост первого заместителя министра иностранных дел. Сообщается, что Рахметуллин был назначен на эту должность в мае 2024 года и занимал её более года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: tengrinews.kz (Ержан Ашикбаев и Акан Рахметуллин)
"Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Назначение Ержана Ашикбаева

Новым первым заместителем МИД назначен Ержан Ашикбаев.

  • Дата рождения и образование: Ашикбаев родился 16 июня 1974 года в Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также Школу государственного управления имени Кеннеди и Гарвардский университет. Получил степень магистра государственного управления.

  • Профессиональная специализация: специалист в области международных отношений.

Дипломатическая карьера Ержана Ашикбаева

Ержан Ашикбаев имеет богатый опыт работы в дипломатической сфере:

  • 1998 год: начал карьеру референтом управления Азии, Ближнего Востока и Африки четвертого департамента МИД.

  • Работа в центральном аппарате МИД: занимал различные должности, включая работу в посольстве Казахстана в Бельгии.

  • 2012 год: заместитель руководителя канцелярии премьер-министра и официальный представитель правительства.

  • 2012–2013 гг.: заведующий Центром внешней политики Администрации Президента.

  • 2021–2025 гг.: чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в США.

Ашикбаев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

