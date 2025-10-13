Президент Казахстана провел кадровую перестановку в МИД

Қазақ тіліне аудару

По распоряжению Президента Казахстана, Акан Рахметуллин больше не занимает пост первого заместителя министра иностранных дел. Сообщается, что Рахметуллин был назначен на эту должность в мае 2024 года и занимал её более года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.