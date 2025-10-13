15-летний защитник юношеской команды ФК "Актобе" трагически погиб вместе с близкими

Қазақ тіліне аудару

Футбольный клуб «Актобе» сообщил о скоропостижной смерти своего юного защитника Арона Мусы, который выступал за команду U-16, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба ФК "Актобе"

15-летний футболист трагически погиб вместе с близкими — бабушкой и братом. Причины смерти пока официально не раскрываются.

Клуб выражает соболезнования семье и болельщикам

В официальном сообщении ФК «Актобе» говорится:

«Мы глубоко скорбим вместе с семьей Арона. Это большая трагедия. Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Мусы. Покойся с миром, Арон! Аро №15 — ты в наших сердцах!»

Эта новость стала ударом не только для семьи юного спортсмена, но и для всего футбольного сообщества Казахстана.

Краткая спортивная биография Арона Мусы

Дебют за «Актобе» U-16: 2 августа 2025 года.

Последний матч: 4 октября 2025 года.

Позиция на поле: защитник.

Возраст: 15 лет.

Несмотря на юный возраст, Арон уже успел проявить себя как перспективный игрок команды, завоевав симпатии тренеров и болельщиков.

Трагические случаи в казахстанском футболе

Это уже не первый случай гибели молодых спортсменов в Казахстане в октябре 2025 года. Ранее, 23 сентября, 19-летняя футболистка столичного клуба «Женис» Виктория Кайсаринова погибла в ДТП на трассе Павлодар — Астана.

Эти трагедии вновь поднимают вопрос о безопасности и поддержке молодых спортсменов, которые находятся в уязвимой возрастной группе.

Поддержка и память

Футбольное сообщество страны выражает соболезнования семье Арона Мусы и всех, кто был близок к юному спортсмену. Болельщики, тренеры и товарищи по команде продолжают чтить память защитника, оставшегося в сердцах клуба и фанатов.