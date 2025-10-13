Новые правила дактилоскопии в Казахстане: что изменится при получении паспортов и виз

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обновило правила сбора и обработки дактилоскопической информации. Соответствующий приказ был подписан 30 сентября 2025 года и вступит в силу с 21 октября 2025 года. Новые нормы касаются как граждан РК, так и иностранцев при оформлении виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сбор отпечатков пальцев и фотографий проводится у граждан РК, которые:
Обращаются за получением паспорта гражданина РК впервые;
Хранятся для восстановления или замены паспорта;
Проходят дактилоскопию исключительно с согласия.
Дактилоскопическая регистрация обязательна для лиц старше 16 лет при получении визы РК, за исключением электронных виз, которые не требуют визита в загранучреждение.
От процедуры освобождаются:
Дети младше 12 лет;
Дипломаты, главы государств, члены официальных делегаций, почетные консулы и сопровождающие лица при условии дипломатического статуса;
Иностранцы, прибывающие по приглашению государственных органов Казахстана;
Лица с заболеваниями, препятствующими снятию отпечатков, подтвержденными врачебно-консультативной комиссией;
Лица без всех пальцев или кистей на обеих руках (если иное не предусмотрено законом).
Согласие гражданина РК
Перед началом дактилоскопирования уполномоченный сотрудник спрашивает гражданина о желании пройти процедуру.
При отказе сотрудник фиксирует это в информационной системе ИС «РП ДРН».
При согласии проводится процедура снятия отпечатков пальцев и фотографирования.
Сбор данных
Для граждан РК: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, национальность (по желанию), фото, структура папиллярных узоров десяти пальцев, данные о предыдущем паспорте, подпись, ИИН (при наличии), дата и основания регистрации, данные сотрудника.
Для иностранцев и лиц без гражданства: аналогичные данные в единую информационную систему ЕИС «Беркут», включая документ, удостоверяющий личность, и данные о паспорте.
Особые категории граждан
Дети 12–16 лет проходят дактилоскопию с согласия и на основании письменного заявления законного представителя.
Недеееспособные лица – на основании письменного заявления опекуна.
Если пальцы руки повреждены или отсутствуют, процедура проводится по ладоням.
Если невозможно снять отпечатки ни с пальцев, ни с ладоней, дактилоскопия не осуществляется.
Соответствующие отметки о физических недостатках вносятся в ИС «РП ДРН» или ЕИС «Беркут».
При повторной регистрации или повреждении папиллярных линий ранее снятые данные обновляются и дополняются.
Новые данные заменяют старые в информационных системах, при этом предыдущие архивируются.
В случае повторного прохождения процедуры проводится верификация личности.
Приказ МИД РК вступает в действие 21 октября 2025 года, после чего все загранучреждения должны соблюдать новые нормы.
Комментарии0 комментарий(ев)