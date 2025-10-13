Новые правила дактилоскопии в Казахстане: что изменится при получении паспортов и виз

Қазақ тіліне аудару

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обновило правила сбора и обработки дактилоскопической информации. Соответствующий приказ был подписан 30 сентября 2025 года и вступит в силу с 21 октября 2025 года. Новые нормы касаются как граждан РК, так и иностранцев при оформлении виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: old.zlattv.ru

Кого охватывают новые правила

Граждане Казахстана

Сбор отпечатков пальцев и фотографий проводится у граждан РК, которые:

Обращаются за получением паспорта гражданина РК впервые;

Хранятся для восстановления или замены паспорта;

Проходят дактилоскопию исключительно с согласия.

Иностранцы и лица без гражданства

Дактилоскопическая регистрация обязательна для лиц старше 16 лет при получении визы РК, за исключением электронных виз, которые не требуют визита в загранучреждение.

Категории, освобожденные от дактилоскопии

От процедуры освобождаются:

Дети младше 12 лет;

Дипломаты, главы государств, члены официальных делегаций, почетные консулы и сопровождающие лица при условии дипломатического статуса;

Иностранцы, прибывающие по приглашению государственных органов Казахстана;

Лица с заболеваниями, препятствующими снятию отпечатков, подтвержденными врачебно-консультативной комиссией;

Лица без всех пальцев или кистей на обеих руках (если иное не предусмотрено законом).

Процедура дактилоскопирования

Согласие гражданина РК

Перед началом дактилоскопирования уполномоченный сотрудник спрашивает гражданина о желании пройти процедуру. При отказе сотрудник фиксирует это в информационной системе ИС «РП ДРН» .

При согласии проводится процедура снятия отпечатков пальцев и фотографирования. Сбор данных Для граждан РК: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, национальность (по желанию), фото, структура папиллярных узоров десяти пальцев, данные о предыдущем паспорте, подпись, ИИН (при наличии), дата и основания регистрации, данные сотрудника.

Для иностранцев и лиц без гражданства: аналогичные данные в единую информационную систему ЕИС «Беркут», включая документ, удостоверяющий личность, и данные о паспорте. Особые категории граждан Дети 12–16 лет проходят дактилоскопию с согласия и на основании письменного заявления законного представителя.

Недеееспособные лица – на основании письменного заявления опекуна.

Дактилоскопия при физических недостатках

Если пальцы руки повреждены или отсутствуют, процедура проводится по ладоням.

Если невозможно снять отпечатки ни с пальцев, ни с ладоней, дактилоскопия не осуществляется.

Соответствующие отметки о физических недостатках вносятся в ИС «РП ДРН» или ЕИС «Беркут».

Повторная дактилоскопия и обновление данных

При повторной регистрации или повреждении папиллярных линий ранее снятые данные обновляются и дополняются.

Новые данные заменяют старые в информационных системах, при этом предыдущие архивируются.

В случае повторного прохождения процедуры проводится верификация личности.

Вступление в силу

Приказ МИД РК вступает в действие 21 октября 2025 года, после чего все загранучреждения должны соблюдать новые нормы.