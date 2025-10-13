18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 10:56

Новые правила дактилоскопии в Казахстане: что изменится при получении паспортов и виз

Новости Казахстана 0 487

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обновило правила сбора и обработки дактилоскопической информации. Соответствующий приказ был подписан 30 сентября 2025 года и вступит в силу с 21 октября 2025 года. Новые нормы касаются как граждан РК, так и иностранцев при оформлении виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: old.zlattv.ru
Фото: old.zlattv.ru

Кого охватывают новые правила

Граждане Казахстана

Сбор отпечатков пальцев и фотографий проводится у граждан РК, которые:

  • Обращаются за получением паспорта гражданина РК впервые;

  • Хранятся для восстановления или замены паспорта;

  • Проходят дактилоскопию исключительно с согласия.

Иностранцы и лица без гражданства

Дактилоскопическая регистрация обязательна для лиц старше 16 лет при получении визы РК, за исключением электронных виз, которые не требуют визита в загранучреждение.

Категории, освобожденные от дактилоскопии

От процедуры освобождаются:

  • Дети младше 12 лет;

  • Дипломаты, главы государств, члены официальных делегаций, почетные консулы и сопровождающие лица при условии дипломатического статуса;

  • Иностранцы, прибывающие по приглашению государственных органов Казахстана;

  • Лица с заболеваниями, препятствующими снятию отпечатков, подтвержденными врачебно-консультативной комиссией;

  • Лица без всех пальцев или кистей на обеих руках (если иное не предусмотрено законом).

Процедура дактилоскопирования

  1. Согласие гражданина РК
    Перед началом дактилоскопирования уполномоченный сотрудник спрашивает гражданина о желании пройти процедуру.

    • При отказе сотрудник фиксирует это в информационной системе ИС «РП ДРН».

    • При согласии проводится процедура снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

  2. Сбор данных

    • Для граждан РК: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, национальность (по желанию), фото, структура папиллярных узоров десяти пальцев, данные о предыдущем паспорте, подпись, ИИН (при наличии), дата и основания регистрации, данные сотрудника.

    • Для иностранцев и лиц без гражданства: аналогичные данные в единую информационную систему ЕИС «Беркут», включая документ, удостоверяющий личность, и данные о паспорте.

  3. Особые категории граждан

    • Дети 12–16 лет проходят дактилоскопию с согласия и на основании письменного заявления законного представителя.

    • Недеееспособные лица – на основании письменного заявления опекуна.

Дактилоскопия при физических недостатках

  • Если пальцы руки повреждены или отсутствуют, процедура проводится по ладоням.

  • Если невозможно снять отпечатки ни с пальцев, ни с ладоней, дактилоскопия не осуществляется.

  • Соответствующие отметки о физических недостатках вносятся в ИС «РП ДРН» или ЕИС «Беркут».

Повторная дактилоскопия и обновление данных

  • При повторной регистрации или повреждении папиллярных линий ранее снятые данные обновляются и дополняются.

  • Новые данные заменяют старые в информационных системах, при этом предыдущие архивируются.

  • В случае повторного прохождения процедуры проводится верификация личности.

Вступление в силу

Приказ МИД РК вступает в действие 21 октября 2025 года, после чего все загранучреждения должны соблюдать новые нормы.

