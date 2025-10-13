Что скрывает программа переселения в Казахстане: сколько платят и куда переезжают

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказало о мерах государственной поддержки для переселенцев и кандасов в рамках программы добровольного переселения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: teplonpro.ru

Государственная поддержка переселенцев

Переселенцы в Казахстане могут рассчитывать на несколько видов помощи:

Субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП на главу семьи и каждого члена семьи.

Ежемесячная поддержка на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – предоставляется на срок до 12 месяцев, размер субсидии варьируется от 15 до 30 МРП в зависимости от числа членов семьи и населенного пункта.

Краткосрочное профессиональное обучение – позволяет повысить квалификацию и адаптироваться к требованиям рынка труда.

Содействие в трудоустройстве или поддержка предпринимательской деятельности – переселенцы получают помощь в поиске работы или развитии собственного бизнеса.

Выдача сертификатов экономической мобильности – дополнительная поддержка для повышения финансовой независимости.

Кроме того, работодатели, которые помогают переселенцам, получают единовременную субсидию на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Статистика переселения на 2025 год

По данным МТСЗН, на 1 октября 2025 года:

В рамках программы переселения трудовых ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переехали 5 213 человек , из них: 1 725 кандасов 3 488 переселенцев

До конца года планируется переселить ещё 9 653 человека.

Распределение по регионам

Наиболее активно переселенцы направлялись в следующие регионы:

Павлодарская область – 1 886 человек

Северо-Казахстанская область – 1 516 человек

Костанайская область – 575 человек

Восточно-Казахстанская область – 490 человек

Абайская область – 305 человек

Акмолинская область – 257 человек

Атырауская область – 103 человека

Улытау – 43 человека

Карагандинская область – 38 человек

Страны происхождения кандасов

Переселенцы и кандасы прибыли из разных стран:

Узбекистан – 612 человек

Китай – 563 человека

Монголия – 377 человек

Россия – 84 человека

Туркменистан – 49 человек

Другие страны – 40 человек

Из общего числа прибывших 2 307 человек трудоспособного возраста, из них:

1 041 человек трудоустроен на постоянные рабочие места

38 человек заняты предпринимательской деятельностью

Наиболее востребованы переселенцы в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и других отраслях.

История успеха: семья Курмешовых

Одним из примеров успешной адаптации является семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай.

Канат Курмешов имеет высшее образование по направлениям "Информационные системы" и "Физическая культура и спорт". По прибытию он устроился тренером по карате WKF в детско-юношескую школу Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.

Супруга Ләззат окончила Мангистауский индустриально-технический колледж по специальности "Нефтяная промышленность". Она открыла ИП и фитнес-клуб, воспользовавшись проектом "Бастау бизнес" и грантом на развитие собственного дела.

В 2025 году семья также получила грант на развитие бизнеса в размере 1 572 800 тенге для открытия кондитерской.

По словам Каната Курмешова, государственная поддержка позволила им успешно обустроиться на новом месте и реализовать предпринимательские инициативы, улучшив качество жизни семьи.