Что скрывает программа переселения в Казахстане: сколько платят и куда переезжают

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказало о мерах государственной поддержки для переселенцев и кандасов в рамках программы добровольного переселения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Переселенцы в Казахстане могут рассчитывать на несколько видов помощи:
Субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП на главу семьи и каждого члена семьи.
Ежемесячная поддержка на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – предоставляется на срок до 12 месяцев, размер субсидии варьируется от 15 до 30 МРП в зависимости от числа членов семьи и населенного пункта.
Краткосрочное профессиональное обучение – позволяет повысить квалификацию и адаптироваться к требованиям рынка труда.
Содействие в трудоустройстве или поддержка предпринимательской деятельности – переселенцы получают помощь в поиске работы или развитии собственного бизнеса.
Выдача сертификатов экономической мобильности – дополнительная поддержка для повышения финансовой независимости.
Кроме того, работодатели, которые помогают переселенцам, получают единовременную субсидию на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.
По данным МТСЗН, на 1 октября 2025 года:
В рамках программы переселения трудовых ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переехали 5 213 человек, из них:
1 725 кандасов
3 488 переселенцев
До конца года планируется переселить ещё 9 653 человека.
Наиболее активно переселенцы направлялись в следующие регионы:
Павлодарская область – 1 886 человек
Северо-Казахстанская область – 1 516 человек
Костанайская область – 575 человек
Восточно-Казахстанская область – 490 человек
Абайская область – 305 человек
Акмолинская область – 257 человек
Атырауская область – 103 человека
Улытау – 43 человека
Карагандинская область – 38 человек
Переселенцы и кандасы прибыли из разных стран:
Узбекистан – 612 человек
Китай – 563 человека
Монголия – 377 человек
Россия – 84 человека
Туркменистан – 49 человек
Другие страны – 40 человек
Из общего числа прибывших 2 307 человек трудоспособного возраста, из них:
1 041 человек трудоустроен на постоянные рабочие места
38 человек заняты предпринимательской деятельностью
Наиболее востребованы переселенцы в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и других отраслях.
Одним из примеров успешной адаптации является семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай.
Канат Курмешов имеет высшее образование по направлениям "Информационные системы" и "Физическая культура и спорт". По прибытию он устроился тренером по карате WKF в детско-юношескую школу Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.
Супруга Ләззат окончила Мангистауский индустриально-технический колледж по специальности "Нефтяная промышленность". Она открыла ИП и фитнес-клуб, воспользовавшись проектом "Бастау бизнес" и грантом на развитие собственного дела.
В 2025 году семья также получила грант на развитие бизнеса в размере 1 572 800 тенге для открытия кондитерской.
По словам Каната Курмешова, государственная поддержка позволила им успешно обустроиться на новом месте и реализовать предпринимательские инициативы, улучшив качество жизни семьи.
