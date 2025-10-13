18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 11:16

Что скрывает программа переселения в Казахстане: сколько платят и куда переезжают

Новости Казахстана 0 794

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказало о мерах государственной поддержки для переселенцев и кандасов в рамках программы добровольного переселения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: teplonpro.ru
Фото: teplonpro.ru

Государственная поддержка переселенцев

Переселенцы в Казахстане могут рассчитывать на несколько видов помощи:

  • Субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП на главу семьи и каждого члена семьи.

  • Ежемесячная поддержка на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – предоставляется на срок до 12 месяцев, размер субсидии варьируется от 15 до 30 МРП в зависимости от числа членов семьи и населенного пункта.

  • Краткосрочное профессиональное обучение – позволяет повысить квалификацию и адаптироваться к требованиям рынка труда.

  • Содействие в трудоустройстве или поддержка предпринимательской деятельности – переселенцы получают помощь в поиске работы или развитии собственного бизнеса.

  • Выдача сертификатов экономической мобильности – дополнительная поддержка для повышения финансовой независимости.

Кроме того, работодатели, которые помогают переселенцам, получают единовременную субсидию на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Статистика переселения на 2025 год

По данным МТСЗН, на 1 октября 2025 года:

  • В рамках программы переселения трудовых ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переехали 5 213 человек, из них:

    • 1 725 кандасов

    • 3 488 переселенцев

  • До конца года планируется переселить ещё 9 653 человека.

Распределение по регионам

Наиболее активно переселенцы направлялись в следующие регионы:

  • Павлодарская область – 1 886 человек

  • Северо-Казахстанская область – 1 516 человек

  • Костанайская область – 575 человек

  • Восточно-Казахстанская область – 490 человек

  • Абайская область – 305 человек

  • Акмолинская область – 257 человек

  • Атырауская область – 103 человека

  • Улытау – 43 человека

  • Карагандинская область – 38 человек

Страны происхождения кандасов

Переселенцы и кандасы прибыли из разных стран:

  • Узбекистан – 612 человек

  • Китай – 563 человека

  • Монголия – 377 человек

  • Россия – 84 человека

  • Туркменистан – 49 человек

  • Другие страны – 40 человек

Из общего числа прибывших 2 307 человек трудоспособного возраста, из них:

  • 1 041 человек трудоустроен на постоянные рабочие места

  • 38 человек заняты предпринимательской деятельностью

Наиболее востребованы переселенцы в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и других отраслях.

История успеха: семья Курмешовых

Одним из примеров успешной адаптации является семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай.

  • Канат Курмешов имеет высшее образование по направлениям "Информационные системы" и "Физическая культура и спорт". По прибытию он устроился тренером по карате WKF в детско-юношескую школу Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.

  • Супруга Ләззат окончила Мангистауский индустриально-технический колледж по специальности "Нефтяная промышленность". Она открыла ИП и фитнес-клуб, воспользовавшись проектом "Бастау бизнес" и грантом на развитие собственного дела.

В 2025 году семья также получила грант на развитие бизнеса в размере 1 572 800 тенге для открытия кондитерской.

По словам Каната Курмешова, государственная поддержка позволила им успешно обустроиться на новом месте и реализовать предпринимательские инициативы, улучшив качество жизни семьи.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?