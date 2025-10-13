Права в Казахстане могут отбирать автоматически: что изменится для водителей

Қазақ тіліне аудару

В Астане прокуратура выявила случаи, когда лица с психическими заболеваниями сохраняли право управлять автомобилем, несмотря на освобождение от уголовной ответственности. В связи с этим предложены изменения в законодательстве о лишении водительских прав, сообщает Lada.kz.

©Shutterstock.com

Выявленные нарушения

По данным прокуратуры Астаны, проверка показала, что среди граждан, признанных страдающими психическими заболеваниями и освобожденных от уголовной ответственности, шесть человек продолжали иметь действующие водительские права.

«Наличие действующих водительских прав из проверенных 76 лиц, подпадающих под запрет согласно перечню медицинских противопоказаний, препятствующих безопасному управлению транспортными средствами, установлено у 6 граждан», — сообщили в прокуратуре.

Судебная практика по лишению прав

В отношении одного из граждан был подан гражданский иск, который суд удовлетворил 2 июля 2025 года, лишив его права на управление транспортными средствами.

Аналогичные действия провели и районные прокуратуры: они подали четыре иска, все из которых также были удовлетворены судами.

Предлагаемые изменения в законодательстве

В результате анализа текущей ситуации в Уголовный кодекс Казахстана (статьи 16 и 91) предложены изменения, которые позволят суду одновременно решать два вопроса при освобождении лиц с психическими заболеваниями от уголовной ответственности:

признание человека не подлежащим уголовной ответственности из-за психического состояния;

прекращение его права на управление транспортными средствами.

Такая мера направлена на повышение безопасности на дорогах и предотвращение случаев, когда лица с медицинскими противопоказаниями продолжают управлять автомобилем.