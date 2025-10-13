Налоговый совет от GPT обернулся блокировкой счетов для казахстанца

Қазақ тіліне аудару

Житель Казахстана рассказал о неприятном опыте, когда, следуя советам искусственного интеллекта по вопросам налогов, его банковские счета были заблокированы. История быстро разошлась в социальных сетях, став поводом для обсуждения рисков использования ИИ в качестве налогового консультанта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: entrepreneur.com

Как началась история

Мужчина, недавно открывший индивидуальное предпринимательство (ИП), обратился к ChatGPT с вопросом о налогах и необходимости сдачи формы 250.

«Я спросил: нужно ли сдавать 250-ую форму. GPT ответил: „Нет, не нужно, забей“», – рассказал начинающий бизнесмен.

Даже мама мужчины, бухгалтер по профессии, но не знакомая с искусственным интеллектом, поверила совету, предположив, что законодательство могло измениться.

Однако через две недели счета предпринимателя были заблокированы за неуплату налога всего на семь тенге.

«Тогда я перестал доверять GPT. С тобой можно поговорить, но дела вести – нет», – отметил мужчина.

Видео с рассказом быстро стало вирусным: ролик собрал тысячи просмотров и почти 10 000 лайков. Автор видео отключила комментарии из-за шквала реакций.

GPT не заменяет налогового консультанта

Хотя ИИ способен анализировать тексты законов и давать общие рекомендации, он не учитывает все нюансы национального законодательства, частые изменения нормативных актов и особенности конкретных налоговых режимов.

GPT следует рассматривать как инструмент для помощи и обучения, но не как источник юридически точных или финансово обязательных решений.

Чего не стоит доверять GPT

Использование ИИ для конкретных финансовых и юридических действий может быть рискованным. Не рекомендуется обсуждать с GPT:

Точные налоговые и бухгалтерские расчеты;

Финансовые или банковские операции;

Юридические действия (оформление, подача, подпись документов);

Персональные данные, включая номера счетов, ИИН и пароли.

Для подобных вопросов всегда следует обращаться к профессиональным бухгалтерам, юристам или напрямую в налоговую службу.

Почему происходят ошибки

ИИ не имеет прямого доступа к государственным базам и не видит последних обновлений законодательства. Его ответы формируются на основе обобщенной информации и статистики, а не конкретных инструкций от налоговых органов.

Использование ChatGPT может быть полезным для справочной информации и обучения, но любые решения, связанные с налогами и финансами, должны проверяться у специалистов.