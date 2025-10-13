Алкоголь под запретом: МВД Казахстана готовит настоящую революцию в продаже спиртного

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на правительственном часе в мажилисе поднял проблему роста преступности, связанной с употреблением алкоголя, и предложил ряд мер для её снижения, сообщает Lada.kz.
По словам Ержана Саденова, ежегодно в состоянии алкогольного опьянения совершается до 10 тысяч преступлений. Несмотря на принимаемые профилактические меры, они, по мнению министра, лишь борются с последствиями, но не устраняют причины.
«Полномочия полиции в основном заключаются в принудительных мерах. Между тем, недобросовестные предприниматели, гонимые желанием прибыли, нарушают возрастные и временные ограничения продажи спиртного. Круглосуточная торговля под видом кафе и баров, а также широкое применение онлайн-доставки, осложняют контроль. Лишение лицензии также оказывается малоэффективным: её можно получить на другое лицо уже на следующий день», — отметил министр.
На заседании Межведомственной комиссии МВД было предложено:
продавать алкоголь исключительно в специализированных алкомаркетах;
ужесточить требования к выдаче лицензий, включая их лимитирование;
запретить онлайн-торговлю алкоголем.
Министр подчеркнул, что также необходимо ограничить время реализации спиртного в развлекательных заведениях.
«В этих объектах зафиксировано более 1 400 преступлений в состоянии опьянения, включая 3 убийства. Несмотря на это, некоторые госорганы не поддерживают данные подходы. Мы должны исходить из интересов сохранения жизни и здоровья граждан», — добавил Саденов.
Согласно данным МВД, в Казахстане остро не хватает специализированных центров для лечения зависимых:
действуют всего 20 учреждений, тогда как требуется ещё 14;
из-за этого остаются невыполненными 422 решения судов;
процедура направления на принудительное лечение слишком бюрократизирована.
Министр предложил организовать работу по принципу «одного окна», создать специальную комиссию и пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Одновременно Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения, ограничив его только добровольной основой, что, по мнению МВД, может негативно сказаться на безопасности.
Кроме того, по словам Ержана Саденова, требуется расширение сети Центров временной адаптации и детоксикации:
в стране действуют только 38 центров, что крайне недостаточно;
малые города и районы полностью лишены таких учреждений;
согласно Концепции, планировалось открыть 32 центра, однако в 2024–2025 годах работы не завершены в шести областях.
