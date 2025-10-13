18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 13:42

Алкоголь под запретом: МВД Казахстана готовит настоящую революцию в продаже спиртного

Новости Казахстана 0 795

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на правительственном часе в мажилисе поднял проблему роста преступности, связанной с употреблением алкоголя, и предложил ряд мер для её снижения, сообщает Lada.kz.

Фото: wirestock
Фото: wirestock

До 10 тысяч преступлений ежегодно: масштабы проблемы

По словам Ержана Саденова, ежегодно в состоянии алкогольного опьянения совершается до 10 тысяч преступлений. Несмотря на принимаемые профилактические меры, они, по мнению министра, лишь борются с последствиями, но не устраняют причины.

«Полномочия полиции в основном заключаются в принудительных мерах. Между тем, недобросовестные предприниматели, гонимые желанием прибыли, нарушают возрастные и временные ограничения продажи спиртного. Круглосуточная торговля под видом кафе и баров, а также широкое применение онлайн-доставки, осложняют контроль. Лишение лицензии также оказывается малоэффективным: её можно получить на другое лицо уже на следующий день», — отметил министр.

Только алкомаркеты и жёсткие лицензии

На заседании Межведомственной комиссии МВД было предложено:

  • продавать алкоголь исключительно в специализированных алкомаркетах;

  • ужесточить требования к выдаче лицензий, включая их лимитирование;

  • запретить онлайн-торговлю алкоголем.

Министр подчеркнул, что также необходимо ограничить время реализации спиртного в развлекательных заведениях.

«В этих объектах зафиксировано более 1 400 преступлений в состоянии опьянения, включая 3 убийства. Несмотря на это, некоторые госорганы не поддерживают данные подходы. Мы должны исходить из интересов сохранения жизни и здоровья граждан», — добавил Саденов.

Дефицит специализированных лечебных учреждений

Согласно данным МВД, в Казахстане остро не хватает специализированных центров для лечения зависимых:

  • действуют всего 20 учреждений, тогда как требуется ещё 14;

  • из-за этого остаются невыполненными 422 решения судов;

  • процедура направления на принудительное лечение слишком бюрократизирована.

Министр предложил организовать работу по принципу «одного окна», создать специальную комиссию и пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Одновременно Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения, ограничив его только добровольной основой, что, по мнению МВД, может негативно сказаться на безопасности.

Расширение сети центров адаптации и детоксикации

Кроме того, по словам Ержана Саденова, требуется расширение сети Центров временной адаптации и детоксикации:

  • в стране действуют только 38 центров, что крайне недостаточно;

  • малые города и районы полностью лишены таких учреждений;

  • согласно Концепции, планировалось открыть 32 центра, однако в 2024–2025 годах работы не завершены в шести областях.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?