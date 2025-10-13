Алкоголь под запретом: МВД Казахстана готовит настоящую революцию в продаже спиртного

Қазақ тіліне аудару

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на правительственном часе в мажилисе поднял проблему роста преступности, связанной с употреблением алкоголя, и предложил ряд мер для её снижения, сообщает Lada.kz.

Фото: wirestock

До 10 тысяч преступлений ежегодно: масштабы проблемы

По словам Ержана Саденова, ежегодно в состоянии алкогольного опьянения совершается до 10 тысяч преступлений. Несмотря на принимаемые профилактические меры, они, по мнению министра, лишь борются с последствиями, но не устраняют причины.

«Полномочия полиции в основном заключаются в принудительных мерах. Между тем, недобросовестные предприниматели, гонимые желанием прибыли, нарушают возрастные и временные ограничения продажи спиртного. Круглосуточная торговля под видом кафе и баров, а также широкое применение онлайн-доставки, осложняют контроль. Лишение лицензии также оказывается малоэффективным: её можно получить на другое лицо уже на следующий день», — отметил министр.

Только алкомаркеты и жёсткие лицензии

На заседании Межведомственной комиссии МВД было предложено:

продавать алкоголь исключительно в специализированных алкомаркетах;

ужесточить требования к выдаче лицензий, включая их лимитирование;

запретить онлайн-торговлю алкоголем.

Министр подчеркнул, что также необходимо ограничить время реализации спиртного в развлекательных заведениях.

«В этих объектах зафиксировано более 1 400 преступлений в состоянии опьянения, включая 3 убийства. Несмотря на это, некоторые госорганы не поддерживают данные подходы. Мы должны исходить из интересов сохранения жизни и здоровья граждан», — добавил Саденов.

Дефицит специализированных лечебных учреждений

Согласно данным МВД, в Казахстане остро не хватает специализированных центров для лечения зависимых:

действуют всего 20 учреждений, тогда как требуется ещё 14;

из-за этого остаются невыполненными 422 решения судов;

процедура направления на принудительное лечение слишком бюрократизирована.

Министр предложил организовать работу по принципу «одного окна», создать специальную комиссию и пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Одновременно Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения, ограничив его только добровольной основой, что, по мнению МВД, может негативно сказаться на безопасности.

Расширение сети центров адаптации и детоксикации

Кроме того, по словам Ержана Саденова, требуется расширение сети Центров временной адаптации и детоксикации: