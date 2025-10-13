Сотни водителей под угрозой штрафа: в Казахстане требуют остановить «сезонный хаос» с прогревом автомобилей

Қазақ тіліне аудару

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода вновь поднял вопрос о прогреве автомобилей в зимний период. По его словам, ситуация, вызвавшая общественное недовольство прошлой зимой, может повториться в новом отопительном сезоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: zr.ru

Поправки ждут решения уже девять месяцев

Дмитрий Колода отметил, что более трети депутатов внесли соответствующие поправки еще в январе текущего года. Поправки были направлены в Правительство, однако согласованного ответа или предложений решения проблемы так и не поступило.

«Мы уверены, что в новом отопительном сезоне проблема вновь возникнет. Поправки инициировали еще в январе, но Правительство уже девять месяцев не может представить согласованную позицию», — подчеркнул депутат, обращаясь к министру внутренних дел Ержану Саденову во время правительственного часа.

Колода подчеркнул, что хотя в прошлом сезоне общественное напряжение частично сняли благоприятные климатические условия, проблема остаётся актуальной.

Министр: вопрос носит сезонный характер

Ержан Саденов отметил, что нормы по ограничению прогрева автомобилей действуют давно и их исполнение обеспечивается в рамках законодательства.

«Эти нормы существуют не вчера. Мы провели большую работу с населением — разъяснения проводились в прошлом году и продолжатся в этом», — заявил министр.

Он добавил, что речь идёт не о всех случаях прогрева: если автомобиль стоит в паркинге недолго, это не считается нарушением.

«Например, если автомобиль стоит полчаса — это не нарушение. Если авто находится вдали от жилых домов, детских садов и социальных объектов, мы будем проводить разъяснения. Но здесь необходимо консолидированное решение всех госорганов», — пояснил Саденов.

Штрафы и действующее законодательство

Напомним, согласно действующим правилам, в жилых районах водителям, оставившим двигатель работающим более 5 минут, грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Представители Комитета административной полиции подчеркнули, что это не новшество — требование действует уже 20 лет и прописано в Правилах дорожного движения.