18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 14:36

Сотни водителей под угрозой штрафа: в Казахстане требуют остановить «сезонный хаос» с прогревом автомобилей

Новости Казахстана 0 513

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода вновь поднял вопрос о прогреве автомобилей в зимний период. По его словам, ситуация, вызвавшая общественное недовольство прошлой зимой, может повториться в новом отопительном сезоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: zr.ru
Фото: zr.ru

Поправки ждут решения уже девять месяцев

Дмитрий Колода отметил, что более трети депутатов внесли соответствующие поправки еще в январе текущего года. Поправки были направлены в Правительство, однако согласованного ответа или предложений решения проблемы так и не поступило.

«Мы уверены, что в новом отопительном сезоне проблема вновь возникнет. Поправки инициировали еще в январе, но Правительство уже девять месяцев не может представить согласованную позицию», — подчеркнул депутат, обращаясь к министру внутренних дел Ержану Саденову во время правительственного часа.

Колода подчеркнул, что хотя в прошлом сезоне общественное напряжение частично сняли благоприятные климатические условия, проблема остаётся актуальной.

Министр: вопрос носит сезонный характер

Ержан Саденов отметил, что нормы по ограничению прогрева автомобилей действуют давно и их исполнение обеспечивается в рамках законодательства.

«Эти нормы существуют не вчера. Мы провели большую работу с населением — разъяснения проводились в прошлом году и продолжатся в этом», — заявил министр.

Он добавил, что речь идёт не о всех случаях прогрева: если автомобиль стоит в паркинге недолго, это не считается нарушением.

«Например, если автомобиль стоит полчаса — это не нарушение. Если авто находится вдали от жилых домов, детских садов и социальных объектов, мы будем проводить разъяснения. Но здесь необходимо консолидированное решение всех госорганов», — пояснил Саденов.

Штрафы и действующее законодательство

Напомним, согласно действующим правилам, в жилых районах водителям, оставившим двигатель работающим более 5 минут, грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Представители Комитета административной полиции подчеркнули, что это не новшество — требование действует уже 20 лет и прописано в Правилах дорожного движения.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?