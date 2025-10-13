18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 15:38

В Актобе расследуют загадочную гибель 15-летнего футболиста и его семьи

Новости Казахстана 0 538

В Актобе выясняют обстоятельства трагической гибели 15-летнего игрока футбольного клуба «Актобе» Арона Мусы, его бабушки и дяди. Предварительная версия следствия — отравление угарным газом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/fcaktobe_youth, Tengrinews.kz
Фото: instagram.com/fcaktobe_youth, Tengrinews.kz

Три тела нашли в частном доме

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Актюбинской области, сообщение о происшествии поступило 12 октября. Спасатели прибыли по адресу на улице Кутуева, где в одном из домов были обнаружены тела трёх человек.

«Прибывшие на место сотрудники не обнаружили признаков возгорания, однако в помещении находились тела мужчины, женщины и подростка», — уточнили в пресс-службе ДЧС.

Дом, по словам очевидцев, не пострадал от пожара и внешних повреждений.

Родственники рассказали о ночной трагедии

Мужчина, представившийся родственником погибших, сообщил корреспондентам Tengrinews.kz, что трагедия произошла в ночь на 12 октября.

«Мальчик был младшим в семье. Он пришёл к бабушке. Утром нашли их всех мёртвыми — его, бабушку и дядю. Дом целый, признаков пожара нет. Год назад мальчик потерял отца», — рассказал собеседник.

Утром после трагедии к дому семьи начали приходить соседи и друзья, чтобы выразить соболезнования.

Следователи рассматривают версию отравления газом

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что по факту гибели семьи начато досудебное расследование.
По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

«Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ДП области.

Создана специальная комиссия

Для установления всех обстоятельств трагедии в Актюбинской области создана комиссия под руководством заместителя акима региона.
Власти пообещали оказать родственникам погибших материальную и психологическую помощь.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами городов и районов должен провести проверку систем отопления и усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам безопасности», — говорится в сообщении акимата области.

Футбольный клуб «Актобе» выразил соболезнования

В пресс-службе футбольного клуба подтвердили, что погибший подросток — Арон Муса, 15-летний игрок юниорской команды.
Юный спортсмен выступал в QJ League, провёл 231 минуту в шести матчах, дважды выходил в стартовом составе и сделал одну голевую передачу.

«Футбольный клуб “Актобе” выражает глубокие соболезнования родным и близким Арона. Это большая утрата для всей нашей академии», — говорится в сообщении клуба.

Память о молодом спортсмене

Смерть Арона Мусы вызвала отклик в спортивном сообществе. В соцсетях пользователи и болельщики клуба оставляют слова скорби, вспоминая его как талантливого и доброжелательного парня, подававшего большие надежды в футболе.

