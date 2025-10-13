Ипотечный коллапс: ставка 20% обрушила рынок, банки закрыли выдачу кредитов в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане резко выросло число отказов в выдаче ипотечных кредитов. Несмотря на стабильную кредитную историю и официальный доход, многие граждане получают отказ от банков. Причина, по словам председателя Национального банка Тимура Сулейменова, вовсе не в «тайных указаниях», а в том, что рынок достиг установленного лимита по процентным ставкам — 20% годовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

Кредиты становятся неподъемными

«Если поднять ставку выше, кредит станет просто неподъемным для заемщика», — пояснил глава Нацбанка.

При такой ставке ипотека на 10–15 лет превращается в финансовое бремя: переплата исчисляется миллионами тенге. Банки, осознавая риски невозвратов, предпочитают не одобрять потенциально проблемные кредиты.

Почему банки не идут навстречу

Финансовые организации действуют строго в рамках установленной регулятором политики. При ставке 20% и высокой стоимости жилья платежеспособность населения снижается, а риски дефолта растут.

В результате даже заемщики с хорошей репутацией, стабильной работой и прозрачными доходами нередко получают отказ. Так, после недавнего повышения базовой ставки Halyk Bank временно приостановил выдачу ипотечных кредитов, чтобы пересмотреть условия программ.

Новые подходы: повышенный взнос и короткий срок

Нацбанк уже разрабатывает новую методику расчета ипотеки, которая позволит вернуть доступность жилья хотя бы части граждан. Основная идея — сделать ставку на заемщиков, готовых вложить больше собственных средств и взять кредит на короткий срок.

Предполагается, что приоритет получат те, кто:

может внести первоначальный взнос около 50% стоимости жилья ;

готов оформить ипотеку на 5 лет, а не на 10–15.

Такая модель снижает долговую нагрузку и риски неплатежей, а значит, банки смогут активнее одобрять заявки.

Что рекомендует Нацбанк

Пока рынок коммерческой ипотеки фактически «заморожен», Национальный банк советует обратить внимание на государственные программы. В частности, глава регулятора отметил преимущества программы «Баспана» от Отбасы банка.

Этот формат отличается более предсказуемыми условиями:

процентные ставки ниже, чем на рынке;

процедуры оформления прозрачнее;

активно развиваются цифровые сервисы, упрощающие процесс подачи заявки.

Сулейменов подчеркнул, что такие программы могут стать реальной альтернативой дорогим ипотекам под 20%, особенно для семей, готовых накопить часть суммы заранее.

Итог: ипотека ждет перезагрузки

Пока казахстанцы сталкиваются с массовыми отказами, Нацбанк ищет баланс между защитой банковского сектора и доступностью жилья для населения. Новые правила могут сделать ипотеку менее рискованной и чуть более реальной — но только для тех, кто готов вкладываться в покупку квартиры на равных с банком.