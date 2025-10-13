Ипотечный коллапс: ставка 20% обрушила рынок, банки закрыли выдачу кредитов в Казахстане

В Казахстане резко выросло число отказов в выдаче ипотечных кредитов. Несмотря на стабильную кредитную историю и официальный доход, многие граждане получают отказ от банков. Причина, по словам председателя Национального банка Тимура Сулейменова, вовсе не в «тайных указаниях», а в том, что рынок достиг установленного лимита по процентным ставкам — 20% годовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
«Если поднять ставку выше, кредит станет просто неподъемным для заемщика», — пояснил глава Нацбанка.
При такой ставке ипотека на 10–15 лет превращается в финансовое бремя: переплата исчисляется миллионами тенге. Банки, осознавая риски невозвратов, предпочитают не одобрять потенциально проблемные кредиты.
Финансовые организации действуют строго в рамках установленной регулятором политики. При ставке 20% и высокой стоимости жилья платежеспособность населения снижается, а риски дефолта растут.
В результате даже заемщики с хорошей репутацией, стабильной работой и прозрачными доходами нередко получают отказ. Так, после недавнего повышения базовой ставки Halyk Bank временно приостановил выдачу ипотечных кредитов, чтобы пересмотреть условия программ.
Нацбанк уже разрабатывает новую методику расчета ипотеки, которая позволит вернуть доступность жилья хотя бы части граждан. Основная идея — сделать ставку на заемщиков, готовых вложить больше собственных средств и взять кредит на короткий срок.
Предполагается, что приоритет получат те, кто:
может внести первоначальный взнос около 50% стоимости жилья;
готов оформить ипотеку на 5 лет, а не на 10–15.
Такая модель снижает долговую нагрузку и риски неплатежей, а значит, банки смогут активнее одобрять заявки.
Пока рынок коммерческой ипотеки фактически «заморожен», Национальный банк советует обратить внимание на государственные программы. В частности, глава регулятора отметил преимущества программы «Баспана» от Отбасы банка.
Этот формат отличается более предсказуемыми условиями:
процентные ставки ниже, чем на рынке;
процедуры оформления прозрачнее;
активно развиваются цифровые сервисы, упрощающие процесс подачи заявки.
Сулейменов подчеркнул, что такие программы могут стать реальной альтернативой дорогим ипотекам под 20%, особенно для семей, готовых накопить часть суммы заранее.
Пока казахстанцы сталкиваются с массовыми отказами, Нацбанк ищет баланс между защитой банковского сектора и доступностью жилья для населения. Новые правила могут сделать ипотеку менее рискованной и чуть более реальной — но только для тех, кто готов вкладываться в покупку квартиры на равных с банком.
Комментарии0 комментарий(ев)