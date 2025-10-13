18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
13.10.2025, 17:22

Что теперь будет с автошколами в Казахстане: МВД готовит неожиданное решение

Новости Казахстана 0 522

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов заявил о намерении вернуть государственный контроль за деятельностью автошкол и ввести разрешительный порядок их открытия. Об этом он сообщил на правительственном часе в мажилисе, спередает Lada.kz.

© Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Отмена самоподготовки и усиление контроля

По словам главы МВД, с 2018 года в Казахстане отсутствует государственный надзор за системой подготовки водителей, что отразилось на безопасности дорожного движения.

В прошлом году министерство уже предприняло ряд шагов к упорядочиванию этой сферы:

  • отменена практика самоподготовки водителей;

  • все автошколы поставлены на учет;

  • свидетельства о прохождении курсов и медицинские справки переведены в электронный формат.

Теперь МВД предлагает закрепить норму, согласно которой разрешение на открытие автошкол будет выдаваться исключительно ведомством, что позволит контролировать качество обучения и снижать аварийность на дорогах.

Основные причины аварийности

Ержан Саденов отметил, что рост числа дорожно-транспортных происшествий связан не только с нарушением правил водителями, но и с недостаточным уровнем их подготовки.

Среди наиболее частых факторов аварий министр назвал:

  • превышение установленной скорости;

  • рискованные маневры при обгоне;

  • засыпание за рулем.

Таким образом, качество обучения будущих водителей напрямую влияет на общую безопасность дорожного движения.

Дефицит патрульных и слабая инфраструктура

Министр также указал на серьезные проблемы дорожной инфраструктуры. По данным МВД, только 12% республиканских дорог соответствуют стандартам безопасности.

Для исправления ситуации требуется:

  • строительство более 6 тыс. км дорог с четырьмя и более полосами;

  • обустройство 59 подземных и 119 надземных пешеходных переходов;

  • установка около 600 светофоров;

  • монтаж 1 тыс. км пешеходных ограждений,
    15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;

  • создание 2,8 тыс. км велодорожек.

Особое внимание министр обратил на населенные пункты, где происходит до 85% всех ДТП.

Необходимость расширения патрульной службы

Саденов подчеркнул, что дорожная полиция — ключевое звено в обеспечении общественного порядка и безопасности на дорогах.
Однако в настоящее время из 13 тысяч маршрутов перекрывается лишь треть — около 4,3 тысячи, поскольку не хватает личного состава.

«Это основная служба, обеспечивающая безопасность движения. Население растет, автопарк увеличивается, дороги развиваются — и нам нужно еще 8 200 штатных единиц», — пояснил министр.

Итог

МВД намерено не только вернуть контроль над системой подготовки водителей, но и добиться комплексного улучшения дорожной инфраструктуры.
Министерство уже поставило задачу акиматам регионов изыскать средства на развитие транспортной сети и модернизацию условий для безопасного движения.

Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Во вьетнаме г Фукуок, г. Начянг. я не видел вообще патрульных, и вроде ездят без ДТП
13.10.2025, 15:17
