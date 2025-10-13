Что теперь будет с автошколами в Казахстане: МВД готовит неожиданное решение

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов заявил о намерении вернуть государственный контроль за деятельностью автошкол и ввести разрешительный порядок их открытия. Об этом он сообщил на правительственном часе в мажилисе, спередает Lada.kz.
По словам главы МВД, с 2018 года в Казахстане отсутствует государственный надзор за системой подготовки водителей, что отразилось на безопасности дорожного движения.
В прошлом году министерство уже предприняло ряд шагов к упорядочиванию этой сферы:
отменена практика самоподготовки водителей;
все автошколы поставлены на учет;
свидетельства о прохождении курсов и медицинские справки переведены в электронный формат.
Теперь МВД предлагает закрепить норму, согласно которой разрешение на открытие автошкол будет выдаваться исключительно ведомством, что позволит контролировать качество обучения и снижать аварийность на дорогах.
Ержан Саденов отметил, что рост числа дорожно-транспортных происшествий связан не только с нарушением правил водителями, но и с недостаточным уровнем их подготовки.
Среди наиболее частых факторов аварий министр назвал:
превышение установленной скорости;
рискованные маневры при обгоне;
засыпание за рулем.
Таким образом, качество обучения будущих водителей напрямую влияет на общую безопасность дорожного движения.
Министр также указал на серьезные проблемы дорожной инфраструктуры. По данным МВД, только 12% республиканских дорог соответствуют стандартам безопасности.
Для исправления ситуации требуется:
строительство более 6 тыс. км дорог с четырьмя и более полосами;
обустройство 59 подземных и 119 надземных пешеходных переходов;
установка около 600 светофоров;
монтаж 1 тыс. км пешеходных ограждений,
15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;
создание 2,8 тыс. км велодорожек.
Особое внимание министр обратил на населенные пункты, где происходит до 85% всех ДТП.
Саденов подчеркнул, что дорожная полиция — ключевое звено в обеспечении общественного порядка и безопасности на дорогах.
Однако в настоящее время из 13 тысяч маршрутов перекрывается лишь треть — около 4,3 тысячи, поскольку не хватает личного состава.
«Это основная служба, обеспечивающая безопасность движения. Население растет, автопарк увеличивается, дороги развиваются — и нам нужно еще 8 200 штатных единиц», — пояснил министр.
МВД намерено не только вернуть контроль над системой подготовки водителей, но и добиться комплексного улучшения дорожной инфраструктуры.
Министерство уже поставило задачу акиматам регионов изыскать средства на развитие транспортной сети и модернизацию условий для безопасного движения.
