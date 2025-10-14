18+
13.10.2025, 19:31

В Казахстане начались выплаты по программе «Келешек»: кому уже начислили и что важно знать

Новости Казахстана

В Казахстане стартовали первые начисления по программе «Келешек» — инициативе, направленной на формирование стартового капитала для детей. Каждый ребенок получает 236 тысяч тенге, а дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей — по 472 тысячи тенге, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Государство вложило в будущее нации 1,7 миллиарда тенге

Как сообщает EnergyProm со ссылкой на Отбасы банк, первые выплаты уже поступили 7317 детям, проживающим в семьях, и 23 детям-сиротам. Общая сумма перечислений составила 1,74 млрд тенге.

Что представляет собой программа «Келешек»

«Келешек» — это часть государственной стратегии по поддержке детского будущего и расширение действующей Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

Принцип прост:

  • государство автоматически перечисляет стартовый капитал на имя ребенка;

  • родители могут дополнять эти средства, увеличивая сумму будущих накоплений;

  • деньги можно использовать на образование или приобретение жилья.

«Государство фактически делает первый шаг навстречу каждому ребенку, обеспечивая базовый капитал для образования и жизни. Остальное — в руках родителей», — поясняют в Отбасы банке.

Кто получает выплаты

В 2025 году стартовый капитал получают все дети, рожденные в 2020 году и позже.
Средства начисляются автоматически — без заявлений и сбора документов.

Размер выплат:

  • 236 000 тенге — для детей, растущих в семьях;

  • 472 000 тенге — для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Родителям необходимо лишь открыть образовательный депозит AQYL или заключить договор страхования жизни в одной из участвующих организаций.

Где можно открыть депозит

Программа реализуется через Отбасы банк, Halyk Bank, Nurbank и другие банки второго уровня.
Также подключены страховые компании:

  • Freedom Finance Life

  • NOMAD Life

  • Евразия

Условия участия и ежегодные взносы

Чтобы сохранить и приумножить стартовый капитал, необходимо ежегодно пополнять счет:

  • для семейных детей — минимум 24 МРП (94 370 тг в 2025 году);

  • для социально уязвимых семей12 МРП (47 200 тг);

  • для сирот — взносы не требуются.

Если родитель не внесет обязательный взнос за год, капитал возвращается в бюджет.

«Даже небольшие регулярные взносы могут превратиться в солидную сумму к совершеннолетию. А если ребенок поступит на грант, накопленные средства можно направить на покупку жилья», — отмечают в Отбасы банке.

Образование и жилье в одном проекте

Главное преимущество «Келешек» — гибкость использования средств.
Деньги можно направить не только на оплату обучения, но и на первоначальный взнос по ипотеке.

Со счета AQYL средства переводятся на жилищный депозит в Отбасы банке, что открывает путь к собственному жилью уже в молодом возрасте.

Инвестиция в человеческий капитал

По данным Минтруда и соцзащиты, в Казахстане насчитывается более 2 миллионов детей младше пяти лет.
Каждый из них может стать участником «Келешек» — программы, призванной сократить социальное неравенство и создать равный старт для всех.

«Каждый ребенок должен иметь шанс учиться, развиваться и строить собственную жизнь. „Келешек“ превращает этот шанс в реальность», — подчеркнули в министерстве.

2
1
0
