В Казахстане начались выплаты по программе «Келешек»: кому уже начислили и что важно знать

В Казахстане стартовали первые начисления по программе «Келешек» — инициативе, направленной на формирование стартового капитала для детей. Каждый ребенок получает 236 тысяч тенге, а дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей — по 472 тысячи тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Государство вложило в будущее нации 1,7 миллиарда тенге

Как сообщает EnergyProm со ссылкой на Отбасы банк, первые выплаты уже поступили 7317 детям, проживающим в семьях, и 23 детям-сиротам. Общая сумма перечислений составила 1,74 млрд тенге.

Что представляет собой программа «Келешек»

«Келешек» — это часть государственной стратегии по поддержке детского будущего и расширение действующей Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

Принцип прост:

государство автоматически перечисляет стартовый капитал на имя ребенка;

родители могут дополнять эти средства , увеличивая сумму будущих накоплений;

деньги можно использовать на образование или приобретение жилья.

«Государство фактически делает первый шаг навстречу каждому ребенку, обеспечивая базовый капитал для образования и жизни. Остальное — в руках родителей», — поясняют в Отбасы банке.

Кто получает выплаты

В 2025 году стартовый капитал получают все дети, рожденные в 2020 году и позже.

Средства начисляются автоматически — без заявлений и сбора документов.

Размер выплат:

236 000 тенге — для детей, растущих в семьях;

472 000 тенге — для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Родителям необходимо лишь открыть образовательный депозит AQYL или заключить договор страхования жизни в одной из участвующих организаций.

Где можно открыть депозит

Программа реализуется через Отбасы банк, Halyk Bank, Nurbank и другие банки второго уровня.

Также подключены страховые компании:

Freedom Finance Life

NOMAD Life

Евразия

Условия участия и ежегодные взносы

Чтобы сохранить и приумножить стартовый капитал, необходимо ежегодно пополнять счет:

для семейных детей — минимум 24 МРП (94 370 тг в 2025 году) ;

для социально уязвимых семей — 12 МРП (47 200 тг) ;

для сирот — взносы не требуются.

Если родитель не внесет обязательный взнос за год, капитал возвращается в бюджет.

«Даже небольшие регулярные взносы могут превратиться в солидную сумму к совершеннолетию. А если ребенок поступит на грант, накопленные средства можно направить на покупку жилья», — отмечают в Отбасы банке.

Образование и жилье в одном проекте

Главное преимущество «Келешек» — гибкость использования средств.

Деньги можно направить не только на оплату обучения, но и на первоначальный взнос по ипотеке.

Со счета AQYL средства переводятся на жилищный депозит в Отбасы банке, что открывает путь к собственному жилью уже в молодом возрасте.

Инвестиция в человеческий капитал

По данным Минтруда и соцзащиты, в Казахстане насчитывается более 2 миллионов детей младше пяти лет.

Каждый из них может стать участником «Келешек» — программы, призванной сократить социальное неравенство и создать равный старт для всех.