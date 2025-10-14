В Казахстане начались выплаты по программе «Келешек»: кому уже начислили и что важно знать

В Казахстане стартовали первые начисления по программе «Келешек» — инициативе, направленной на формирование стартового капитала для детей. Каждый ребенок получает 236 тысяч тенге, а дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей — по 472 тысячи тенге, сообщает Lada.kz.
Как сообщает EnergyProm со ссылкой на Отбасы банк, первые выплаты уже поступили 7317 детям, проживающим в семьях, и 23 детям-сиротам. Общая сумма перечислений составила 1,74 млрд тенге.
«Келешек» — это часть государственной стратегии по поддержке детского будущего и расширение действующей Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).
Принцип прост:
государство автоматически перечисляет стартовый капитал на имя ребенка;
родители могут дополнять эти средства, увеличивая сумму будущих накоплений;
деньги можно использовать на образование или приобретение жилья.
«Государство фактически делает первый шаг навстречу каждому ребенку, обеспечивая базовый капитал для образования и жизни. Остальное — в руках родителей», — поясняют в Отбасы банке.
В 2025 году стартовый капитал получают все дети, рожденные в 2020 году и позже.
Средства начисляются автоматически — без заявлений и сбора документов.
Размер выплат:
236 000 тенге — для детей, растущих в семьях;
472 000 тенге — для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Родителям необходимо лишь открыть образовательный депозит AQYL или заключить договор страхования жизни в одной из участвующих организаций.
Программа реализуется через Отбасы банк, Halyk Bank, Nurbank и другие банки второго уровня.
Также подключены страховые компании:
Freedom Finance Life
NOMAD Life
Евразия
Чтобы сохранить и приумножить стартовый капитал, необходимо ежегодно пополнять счет:
для семейных детей — минимум 24 МРП (94 370 тг в 2025 году);
для социально уязвимых семей — 12 МРП (47 200 тг);
для сирот — взносы не требуются.
Если родитель не внесет обязательный взнос за год, капитал возвращается в бюджет.
«Даже небольшие регулярные взносы могут превратиться в солидную сумму к совершеннолетию. А если ребенок поступит на грант, накопленные средства можно направить на покупку жилья», — отмечают в Отбасы банке.
Главное преимущество «Келешек» — гибкость использования средств.
Деньги можно направить не только на оплату обучения, но и на первоначальный взнос по ипотеке.
Со счета AQYL средства переводятся на жилищный депозит в Отбасы банке, что открывает путь к собственному жилью уже в молодом возрасте.
По данным Минтруда и соцзащиты, в Казахстане насчитывается более 2 миллионов детей младше пяти лет.
Каждый из них может стать участником «Келешек» — программы, призванной сократить социальное неравенство и создать равный старт для всех.
«Каждый ребенок должен иметь шанс учиться, развиваться и строить собственную жизнь. „Келешек“ превращает этот шанс в реальность», — подчеркнули в министерстве.
