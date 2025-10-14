18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 20:55

Без виз и лимитов: Россия возвращает казахстанским перевозчикам свободный въезд

Новости Казахстана

Казахстан и Россия договорились урегулировать проблему, из-за которой десятки казахстанских водителей столкнулись с административными делами и угрозой депортации. Теперь отечественные автоперевозчики смогут въезжать в Россию без ограничений по срокам пребывания, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vites-auto.ru
Фото: vites-auto.ru

Перевозчики больше не ограничены 90 днями пребывания

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность. Казахстанские перевозчики больше не подпадают под действие российской нормы, ограничивавшей срок их нахождения в стране 90 днями.

Однако, как уточнили в НПП, пока соглашение не закреплено документально — Казахстан ожидает официального подтверждения решения от российских властей.

Последствия прежних ограничений

Несмотря на достигнутый прогресс, проблема успела нанести ощутимый ущерб отрасли. По состоянию на 9 октября в судах различных регионов России были возбуждены административные дела против 31 казахстанского водителя.

Многие из них уже получили штрафы, а некоторые — постановления о депортации. В «Атамекене» добавили, что ситуация осложнялась тем, что отдельных водителей по непонятным причинам включали в российский Реестр контролируемых лиц, что создавало дополнительные барьеры для работы.

Нарушение международных и двусторонних соглашений

Проведенный в Казахстане анализ показал, что введенные Россией нормы противоречили ряду международных договоренностей, включая:

  • Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан (статьи 4, 5, 8), обязывающее стороны заранее уведомлять друг друга о возможных ограничениях и проводить консультации;

  • Пункт 1 статьи 66 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), запрещающий вводить новые дискриминационные меры, ухудшающие условия для граждан других государств-членов.

Решение принято без консультаций

В НПП подчеркнули, что Россия ввела спорные правила в одностороннем порядке, несмотря на уведомления, направленные казахстанской стороной. Полноценные консультации проведены не были, что и привело к конфликтной ситуации.

Теперь, после переговоров, Россия согласилась пересмотреть подход к казахстанским перевозчикам, и бизнес-сообщество ожидает официального подтверждения нового порядка въезда.

