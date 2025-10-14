18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 06:41

«Не злите народ!» — казахстанцы взорвались от идеи поднять стоимость проезда до 500 тенге

Новости Казахстана 0 934

В Казахстане разгорелась волна критики после заявления нефтегазового эксперта Олжаса Байдильдинова, предложившего увеличить тариф на проезд в общественном транспорте Алматы и Астаны до 500 тенге. Его слова мгновенно разошлись по соцсетям, вызвав сотни гневных комментариев, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Газиза Раимбека.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Предложение, вызвавшее бурю негодования

Инициативу эксперта обсуждают в телеграм-каналах и на платформе Threads, где пользователи не скрывают возмущения. Многие напомнили, что минимальная зарплата в стране составляет всего 85 тысяч тенге, и потому подобное предложение кажется людям далеким от реальности.

«Вы серьезно? При таких зарплатах платить по 500 тенге за автобус — это уже не экономика, а издевательство», — пишут казахстанцы.

«Сначала газ, теперь автобусы» — напоминание о январе 2022 года

Часть комментаторов вспомнила и прошлые заявления Байдильдинова. В январе 2022 года он выступал за повышение цен на газ — вскоре после этого в стране начались масштабные протесты.

«Он будто специально ищет темы, которые взорвут общество», — отмечают пользователи соцсетей.

По мнению многих, подобные инициативы — это не просто спор о тарифах, а опасная игра с общественным настроением.

«Шмотки за месячную зарплату» — раздражение усилили личные фото

Еще одной причиной возмущения стали публикации самого эксперта. На фоне разговоров о дорогом проезде пользователи обратили внимание на его фотографии в брендовых вещах — кроссовках и куртках стоимостью, как указывают комментаторы, в месячную зарплату среднего казахстанца.

«Он живет в параллельной реальности. Говорит про 500 тенге, а сам в одежде на десятки тысяч», — отмечают подписчики.

Экономическая логика против социальной реальности

Сам Байдильдинов объясняет свою идею просто: действующие тарифы — 110–120 тенге в крупных городах и до 250 тенге в некоторых регионах — не покрывают расходов на содержание транспорта. По его словам, государству приходится ежегодно выделять миллиарды тенге на субсидии, но качество обслуживания и техническое состояние автобусов при этом не улучшаются.

Эксперт убежден, что повышение тарифов позволит сократить нагрузку на бюджет и сделать транспорт более эффективным.

Удар по семейному бюджету

Большинство казахстанцев, напротив, считают, что рост тарифа ударит не по экономике, а по обычным людям. Для семьи, где несколько человек ежедневно добираются на работу и учебу, поездки по 500 тенге в одну сторону могут обернуться ощутимыми расходами.

«Это не просто проезд, это каждый день минус тысячи тенге. А если таких дней тридцать?» — комментируют пользователи.

Общественная реакция — сигнал властям

Социальные сети сегодня стали зеркалом общественного настроения. Массовое недовольство идеей Байдильдинова — не просто вспышка эмоций, а реакция на нарастающее чувство несправедливости. Люди требуют учитывать реальный уровень доходов и не перекладывать бюджетные проблемы на плечи пассажиров.

«Не злите народ», — таков главный посыл большинства комментариев, в которых звучит тревога и усталость от экономических инициатив, оторванных от жизни простых казахстанцев.

3
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
И всё таки январь будет интересным. Ожидаем очередной Кантар. Байдильдинов это пешка, которому указано озвучить, а чиновники наблюдают за поведением народа. Там ещё 16% НДС поднимут, в общем ждём.
14.10.2025, 04:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?