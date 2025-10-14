«Не злите народ!» — казахстанцы взорвались от идеи поднять стоимость проезда до 500 тенге

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане разгорелась волна критики после заявления нефтегазового эксперта Олжаса Байдильдинова, предложившего увеличить тариф на проезд в общественном транспорте Алматы и Астаны до 500 тенге. Его слова мгновенно разошлись по соцсетям, вызвав сотни гневных комментариев, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Газиза Раимбека.

Фото: кадр YouTube

Предложение, вызвавшее бурю негодования

Инициативу эксперта обсуждают в телеграм-каналах и на платформе Threads, где пользователи не скрывают возмущения. Многие напомнили, что минимальная зарплата в стране составляет всего 85 тысяч тенге, и потому подобное предложение кажется людям далеким от реальности.

«Вы серьезно? При таких зарплатах платить по 500 тенге за автобус — это уже не экономика, а издевательство», — пишут казахстанцы.

«Сначала газ, теперь автобусы» — напоминание о январе 2022 года

Часть комментаторов вспомнила и прошлые заявления Байдильдинова. В январе 2022 года он выступал за повышение цен на газ — вскоре после этого в стране начались масштабные протесты.

«Он будто специально ищет темы, которые взорвут общество», — отмечают пользователи соцсетей.

По мнению многих, подобные инициативы — это не просто спор о тарифах, а опасная игра с общественным настроением.

«Шмотки за месячную зарплату» — раздражение усилили личные фото

Еще одной причиной возмущения стали публикации самого эксперта. На фоне разговоров о дорогом проезде пользователи обратили внимание на его фотографии в брендовых вещах — кроссовках и куртках стоимостью, как указывают комментаторы, в месячную зарплату среднего казахстанца.

«Он живет в параллельной реальности. Говорит про 500 тенге, а сам в одежде на десятки тысяч», — отмечают подписчики.

Экономическая логика против социальной реальности

Сам Байдильдинов объясняет свою идею просто: действующие тарифы — 110–120 тенге в крупных городах и до 250 тенге в некоторых регионах — не покрывают расходов на содержание транспорта. По его словам, государству приходится ежегодно выделять миллиарды тенге на субсидии, но качество обслуживания и техническое состояние автобусов при этом не улучшаются.

Эксперт убежден, что повышение тарифов позволит сократить нагрузку на бюджет и сделать транспорт более эффективным.

Удар по семейному бюджету

Большинство казахстанцев, напротив, считают, что рост тарифа ударит не по экономике, а по обычным людям. Для семьи, где несколько человек ежедневно добираются на работу и учебу, поездки по 500 тенге в одну сторону могут обернуться ощутимыми расходами.

«Это не просто проезд, это каждый день минус тысячи тенге. А если таких дней тридцать?» — комментируют пользователи.

Общественная реакция — сигнал властям

Социальные сети сегодня стали зеркалом общественного настроения. Массовое недовольство идеей Байдильдинова — не просто вспышка эмоций, а реакция на нарастающее чувство несправедливости. Люди требуют учитывать реальный уровень доходов и не перекладывать бюджетные проблемы на плечи пассажиров.