Казахстан добыл важное очко в Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026

В столице Северной Македонии состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Северной Македонии и Казахстана. Игра завершилась со счетом 1:1 , сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото с сайта oxu.az

Первый тайм: без голов, но с напряжением

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Обе команды демонстрировали осторожную игру, стараясь не допустить раннего преимущества соперника.

Второй тайм: Казахстан открывает счет

Во второй половине встречи инициатива перешла к гостям. Красивый гол через себя забил Динмухамед Караман, воспитанник жамбылского футбола, ныне выступающий за клуб «Женис». Этот момент позволил Казахстану выйти вперед в счете.

Северная Македония сравнивает результат

Однако удержать преимущество казахстанцам не удалось. Хозяева поля воспользовались шансом на стандартном положении и забили ответный мяч со штрафного, восстановив равенство.

Итог и положение в группе

Матч завершился со счетом 1:1, что принесло Казахстану 7 очков. Команда по-прежнему занимает 4-е место в группе J, которое не дает права на выход в финальную стадию чемпионата мира.

До конца отбора Казахстану осталось провести один матч — домашнюю встречу с командой Бельгии.

Вспомним прошлую игру

Ранее в домашнем матче с Северной Македонией Казахстан потерпел поражение, что сделало этот результат в гостях особенно ценным.