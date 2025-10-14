18+
Температура воды в Каспийском море
14.10.2025, 07:29

Алкомаркеты закрыты - суррогат на столе: к чему приведет запрет продажи алкоголя в Казахстане

Новости Казахстана 0 585

Ограничения на продажу крепких алкогольных напитков в Казахстане могут привести к росту нелегальной торговли и концентрации рынка в руках крупных сетей, предупреждают представители бизнеса. Свое мнение высказала глава офиса Ассоциации «КазАлкоТабак» Гульнара Жакупова, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Потеря дохода и закрытие магазинов у дома

По словам Гульнары Жакуповой, в стране функционирует более 65 тысяч магазинов у дома, для которых продажа алкоголя является значительным источником дохода. Введение ограничений приведет к сокращению доходов этих точек, а в дальнейшем — к их закрытию и потере рабочих мест.

Риск роста нелегальной торговли

Жакупова подчеркивает, что розничная продажа алкоголя только в специализированных алкомаркетах создаст дефицит легальных точек реализации. Это, по ее мнению, стимулирует развитие теневого рынка: продажу «из-под полы», самогон и контрафакт. Последствия могут быть серьезными: увеличение случаев отравлений и рост криминала.

Возможная монополизация рынка

Эксперт также отмечает, что ограничение продаж выгодно крупным сетям алкомаркетов, которые быстрее адаптируются к новым правилам. В результате их прибыль резко возрастет, а рынок может фактически перейти в состояние монополии.

Лицензии и коррупционные риски

На сегодняшний день все торговые точки, реализующие крепкий алкоголь, находятся под государственным контролем и оплачивают ежегодные лицензионные сборы.

Жакупова предупреждает, что ужесточение требований к лицензированию может усилить коррупционные риски: ограничение количества разрешений повышает их ценность и создает стимул для взяток. Это также может подтолкнуть часть бизнеса к теневому сектору из-за сложности или дороговизны получения легального разрешения.

Онлайн-торговля и правовые ограничения

Что касается интернет-продаж алкоголя, Жакупова разъясняет, что закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции не содержит прямого запрета на онлайн-торговлю. Однако по сути, любые продажи с доставкой нарушают действующие правила, так как розничная реализация должна происходить только в стационарных торговых точках или ресторанах с кассовой техникой. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Казахстан и мировые тенденции потребления алкоголя

Эксперт приводит пример развитых стран, где до 80% алкоголя приобретается в ресторанах, барах и кафе, а розничная торговля составляет менее 20% продаж. В Казахстане ситуация обратная: свыше 80% потребления приходится на розничные магазины, и лишь около 20% — на заведения общественного питания.

Вывод эксперта

Гульнара Жакупова отмечает, что инициатива МВД направлена на снижение алкоголизации и уровня преступности, однако ее реализация требует тщательной проработки. Без этого возможен рост теневого рынка, неудобства для населения и увеличение коррупционных рисков среди добросовестных участников рынка.

