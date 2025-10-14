Шокирующие цифры: сколько детей покончили с собой за девять месяцев в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане за первые девять месяцев 2025 года 139 несовершеннолетних совершили самоубийство , сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Общая статистика детских суицидов

По данным МВД, за январь–сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди детей и подростков. Из них:

139 оконченных случаев – привели к смерти;

293 попытки – предотвращенные или несостоявшиеся.

Замминистра отметил, что эта статистика включает как завершенные трагические случаи, так и попытки суицида, что позволяет отслеживать динамику и причины происшествий.

Основные причины трагедий

По результатам анализа МВД, главной причиной детских суицидов являются конфликты внутри семьи. Интересно, что большинство пострадавших – 62% детей из полных семей с достатком выше среднего.

Среди других факторов выделяются:

неразделенная любовь;

строгие запреты родителей на использование мобильных телефонов в ущерб учебе;

бытовые и эмоциональные конфликты, которые накапливаются и приводят к трагическим решениям.

Замглавы МВД подчеркнул, что наблюдается незначительный рост числа суицидов среди несовершеннолетних по сравнению с предыдущими периодами.

Меры, предпринимаемые властями

В целях противодействия этой проблеме МВД направило представления в Министерство просвещения и Министерство здравоохранения.

Цель – включить вопросы детских суицидов в приоритетные направления концепции общественной безопасности, чтобы:

разрабатывать превентивные меры;

обеспечивать психологическую поддержку детям;

предупреждать повторение трагедий.

Замминистра подчеркнул, что координация между органами образования, здравоохранения и правоохранительными структурами является ключевым элементом в снижении числа детских суицидов.