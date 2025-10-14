Шокирующие цифры: сколько детей покончили с собой за девять месяцев в Казахстане

В Казахстане за первые девять месяцев 2025 года 139 несовершеннолетних совершили самоубийство, сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
По данным МВД, за январь–сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди детей и подростков. Из них:
139 оконченных случаев – привели к смерти;
293 попытки – предотвращенные или несостоявшиеся.
Замминистра отметил, что эта статистика включает как завершенные трагические случаи, так и попытки суицида, что позволяет отслеживать динамику и причины происшествий.
По результатам анализа МВД, главной причиной детских суицидов являются конфликты внутри семьи. Интересно, что большинство пострадавших – 62% детей из полных семей с достатком выше среднего.
Среди других факторов выделяются:
неразделенная любовь;
строгие запреты родителей на использование мобильных телефонов в ущерб учебе;
бытовые и эмоциональные конфликты, которые накапливаются и приводят к трагическим решениям.
Замглавы МВД подчеркнул, что наблюдается незначительный рост числа суицидов среди несовершеннолетних по сравнению с предыдущими периодами.
В целях противодействия этой проблеме МВД направило представления в Министерство просвещения и Министерство здравоохранения.
Цель – включить вопросы детских суицидов в приоритетные направления концепции общественной безопасности, чтобы:
разрабатывать превентивные меры;
обеспечивать психологическую поддержку детям;
предупреждать повторение трагедий.
Замминистра подчеркнул, что координация между органами образования, здравоохранения и правоохранительными структурами является ключевым элементом в снижении числа детских суицидов.
