Двойные ценники в Казахстане так и не появились: покупатели продолжают переплачивать

С 11 октября 2025 года в Казахстане вступило в силу требование о обязательном указании двух цен на товары: розничной и интернет-цен. Цель закона — повысить прозрачность для покупателей и снизить риск переплаты при онлайн-покупках. Однако на практике многие интернет-магазины продолжают указывать лишь одну цену, а переплата сохраняется, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Эксперты отмечают несколько причин, по которым двойные ценники так и не появились:
Технические трудности у магазинов. Не все платформы готовы мгновенно обновлять цены в режиме онлайн и синхронизировать их с розничными.
Высокая стоимость внедрения. Разработка и поддержка системы двойного ценообразования требует дополнительных ресурсов, что не всегда выгодно для бизнеса.
Отсутствие строгого контроля. На данный момент наблюдается дефицит проверок со стороны органов, поэтому магазины не спешат менять привычные процессы.
Пока интернет-магазины не внедрили двойные ценники, казахстанцы рискуют переплачивать при заказе товаров онлайн. Специалисты рекомендуют:
Сравнивать цены с розничными магазинами перед покупкой.
Проверять наличие акций и скидок, которые иногда компенсируют разницу.
Использовать специализированные сервисы мониторинга цен.
Власти обещают усилить контроль за соблюдением закона и планируют ввести штрафы за отсутствие двух цен на сайте. По мнению аналитиков, это может ускорить внедрение двойных ценников в ближайшие месяцы.
Комментарии1 комментарий(ев)