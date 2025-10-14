Двойные ценники в Казахстане так и не появились: покупатели продолжают переплачивать

Қазақ тіліне аудару

С 11 октября 2025 года в Казахстане вступило в силу требование о обязательном указании двух цен на товары: розничной и интернет-цен. Цель закона — повысить прозрачность для покупателей и снизить риск переплаты при онлайн-покупках. Однако на практике многие интернет-магазины продолжают указывать лишь одну цену, а переплата сохраняется, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.