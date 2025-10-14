18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 09:12

Двойные ценники в Казахстане так и не появились: покупатели продолжают переплачивать

Новости Казахстана

С 11 октября 2025 года в Казахстане вступило в силу требование о обязательном указании двух цен на товары: розничной и интернет-цен. Цель закона — повысить прозрачность для покупателей и снизить риск переплаты при онлайн-покупках. Однако на практике многие интернет-магазины продолжают указывать лишь одну цену, а переплата сохраняется, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Почему закон не работает на практике

Эксперты отмечают несколько причин, по которым двойные ценники так и не появились:

  • Технические трудности у магазинов. Не все платформы готовы мгновенно обновлять цены в режиме онлайн и синхронизировать их с розничными.

  • Высокая стоимость внедрения. Разработка и поддержка системы двойного ценообразования требует дополнительных ресурсов, что не всегда выгодно для бизнеса.

  • Отсутствие строгого контроля. На данный момент наблюдается дефицит проверок со стороны органов, поэтому магазины не спешат менять привычные процессы.

Что это значит для покупателей

Пока интернет-магазины не внедрили двойные ценники, казахстанцы рискуют переплачивать при заказе товаров онлайн. Специалисты рекомендуют:

  • Сравнивать цены с розничными магазинами перед покупкой.

  • Проверять наличие акций и скидок, которые иногда компенсируют разницу.

  • Использовать специализированные сервисы мониторинга цен.

Перспективы изменений

Власти обещают усилить контроль за соблюдением закона и планируют ввести штрафы за отсутствие двух цен на сайте. По мнению аналитиков, это может ускорить внедрение двойных ценников в ближайшие месяцы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Обещать не значит исполнить. У нас один человек тоже много чего обещает, только толку нет. Никакой отчётности за сказанное.
14.10.2025, 04:24
