В Иране иссякает вода: чем это грозит Казахстану?

В Иране разразился тяжелейший водный кризис: страна испытывает острую нехватку воды, и власти всерьёз обсуждают возможность переноса столицы из Тегерана. Источники пересохли, запасы подземных вод почти исчерпаны. Экологи бьют тревогу: те же просчёты в водопользовании, что довели Иран до бедствия, повторяются и в Казахстане. Если ничего не изменить, Центральную Азию ждёт тот же сценарий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: iran.ru

Засуха в Иране: что происходит прямо сейчас

Новости из Ирана напоминают репортажи с линии фронта, только бороться приходится с последствиями природной катастрофы.

Северо-восточная провинция Голестан: традиционно здесь зимовали фламинго, пеликаны, утки и лебеди. В 2025 году птицы не вернулись — озёра и болота высохли.

Западная провинция Лурестан: фермеров попросили отказаться от весеннего сева, чтобы поливать только осенние культуры, опираясь на естественные осадки. Это угрожает продовольственной безопасности страны.

Просадка грунта: интенсивное использование подземных вод привело к образованию пустот, которые могут обрушиться под историческими городами — Тегераном, Исфаханом, Мешхедом и Ширазом.

Мнения жителей и экспертов

Жители Тегерана жалуются на слабый напор воды и перебои с электроэнергией. Дополнительные насосы не спасают ситуацию, а в регионах люди вынуждены переезжать в поисках воды.

Активисты и климатологи считают, что водный кризис в Иране — результат не только засухи, но и системных ошибок управления, коррупции и перерасхода воды промышленными и сельскохозяйственными проектами, включая военно-энергетические объекты и криптовалютные фермы.

Климатолог Нассер Карами назвал ситуацию «инженерной засухой»: только 20–30% дефицита воды связано с климатом, остальное — неправильное управление ресурсами и аграрная политика.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенос столицы на юг страны, что связано не только с водным кризисом, но и с перенаселённостью и просадкой грунта.

Уроки для Казахстана и Центральной Азии

Булат Есекин, координатор платформы по водным ресурсам и изменению климата Центральной Азии, предупреждает, что аналогичная ситуация может коснуться и региона:

Нарушение глобальных водных циклов приводит к засухам и наводнениям.

Систематическое перераспределение воды, рост сельскохозяйственного производства и распашка земель увеличивают нагрузку на природу.

В Казахстане нет программ по восстановлению водосборных территорий и подземных источников.

Эксперт отмечает, что озеро Балхаш рискует повторить трагедию Арала, если не предпринять меры. Для этого необходимо не только экономить воду, но и восстанавливать природные циклы: почву, родники, поймы рек.

Водный дефицит как социальная проблема

В Казахстане более 65% воды расходуется в аграрном секторе, при этом часть каналов протекает, а многие фермеры не используют современные сберегающие технологии. Кроме того, существует чёрный рынок воды.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчёркивает: необходимо научиться рационально использовать воду и наводить порядок в стране, прежде чем обращаться к соседям за поддержкой в управлении трансграничными реками.

Прогнозы на будущее

По оценкам Евразийского банка развития, без достаточного сотрудничества и внутренних мер к 2050 году Центральная Азия и Казахстан перейдут в зону острого водного дефицита — менее 1000 кубометров воды на человека в год (сейчас — около 2000).

Эксперты предупреждают: без пересмотра стратегий водопользования регион рискует повторить трагедию Ирана, где человеческие и природные ресурсы оказались на грани катастрофы.