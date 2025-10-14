В Иране иссякает вода: чем это грозит Казахстану?

В Иране разразился тяжелейший водный кризис: страна испытывает острую нехватку воды, и власти всерьёз обсуждают возможность переноса столицы из Тегерана. Источники пересохли, запасы подземных вод почти исчерпаны. Экологи бьют тревогу: те же просчёты в водопользовании, что довели Иран до бедствия, повторяются и в Казахстане. Если ничего не изменить, Центральную Азию ждёт тот же сценарий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Новости из Ирана напоминают репортажи с линии фронта, только бороться приходится с последствиями природной катастрофы.
Северо-восточная провинция Голестан: традиционно здесь зимовали фламинго, пеликаны, утки и лебеди. В 2025 году птицы не вернулись — озёра и болота высохли.
Западная провинция Лурестан: фермеров попросили отказаться от весеннего сева, чтобы поливать только осенние культуры, опираясь на естественные осадки. Это угрожает продовольственной безопасности страны.
Просадка грунта: интенсивное использование подземных вод привело к образованию пустот, которые могут обрушиться под историческими городами — Тегераном, Исфаханом, Мешхедом и Ширазом.
Жители Тегерана жалуются на слабый напор воды и перебои с электроэнергией. Дополнительные насосы не спасают ситуацию, а в регионах люди вынуждены переезжать в поисках воды.
Активисты и климатологи считают, что водный кризис в Иране — результат не только засухи, но и системных ошибок управления, коррупции и перерасхода воды промышленными и сельскохозяйственными проектами, включая военно-энергетические объекты и криптовалютные фермы.
Климатолог Нассер Карами назвал ситуацию «инженерной засухой»: только 20–30% дефицита воды связано с климатом, остальное — неправильное управление ресурсами и аграрная политика.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенос столицы на юг страны, что связано не только с водным кризисом, но и с перенаселённостью и просадкой грунта.
Булат Есекин, координатор платформы по водным ресурсам и изменению климата Центральной Азии, предупреждает, что аналогичная ситуация может коснуться и региона:
Нарушение глобальных водных циклов приводит к засухам и наводнениям.
Систематическое перераспределение воды, рост сельскохозяйственного производства и распашка земель увеличивают нагрузку на природу.
В Казахстане нет программ по восстановлению водосборных территорий и подземных источников.
Эксперт отмечает, что озеро Балхаш рискует повторить трагедию Арала, если не предпринять меры. Для этого необходимо не только экономить воду, но и восстанавливать природные циклы: почву, родники, поймы рек.
В Казахстане более 65% воды расходуется в аграрном секторе, при этом часть каналов протекает, а многие фермеры не используют современные сберегающие технологии. Кроме того, существует чёрный рынок воды.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчёркивает: необходимо научиться рационально использовать воду и наводить порядок в стране, прежде чем обращаться к соседям за поддержкой в управлении трансграничными реками.
По оценкам Евразийского банка развития, без достаточного сотрудничества и внутренних мер к 2050 году Центральная Азия и Казахстан перейдут в зону острого водного дефицита — менее 1000 кубометров воды на человека в год (сейчас — около 2000).
Эксперты предупреждают: без пересмотра стратегий водопользования регион рискует повторить трагедию Ирана, где человеческие и природные ресурсы оказались на грани катастрофы.
